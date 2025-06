Déclaration de Rogers au sujet de l’approbation du CRTC concernant NBA TV Canada

TORONTO, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications (TSX : RCI. A et RCI.B) (NYSE : RCI) a publié la déclaration suivante en réponse à l’approbation obtenue auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) relativement à l’acquisition de la participation de Bell dans Toronto Raptors Network Ltd (NBA TV Canada) :

« Nous sommes heureux d’avoir reçu toutes les approbations nécessaires pour accroître notre participation dans MLSE. Nous comptons finaliser cette entente stratégique au début du mois de juillet, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. MLSE est l’une des organisations de sport et de divertissement les plus prestigieuses au monde et les rassemblements sportifs et événementiels en direct sont au cœur de notre stratégie commerciale. »

Rogers a préalablement reçu l’approbation de la Ligue nationale de hockey (LNH), de la National Basketball Association (NBA), de la Ligue canadienne de football (LCF), de la Major League Soccer (MLS) et de la American Hockey League (AHL) lui permettant de devenir propriétaire à hauteur de 75 % de MLSE. Rogers a également obtenu l’aval du Bureau de la concurrence pour aller de l’avant avec l’acquisition.

En septembre 2024, Rogers a annoncé avoir conclu une entente pour faire l’acquisition de la part de Bell dans MLSE pour la somme de 4,7 milliards de dollars canadiens afin de détenir une participation majoritaire de MLSE.

