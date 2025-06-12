Denodo 榮獲 Snowflake 金融服務能力認證，加強對行業創新及數據治理的支援

受嚴格規管的金融公司，可確保安全穩妥、具擴展能力及符合規定的數據整合，以滿足策略數據需要

帕羅奧圖，加州, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 數據管理行業的領先機構 Denodo 宣佈已榮獲 Snowflake 金融服務能力（Snowflake Financial Services Competency） 認證，認可其採用 Snowflake Data Cloud 協助金融服務機構滿足獨特的數據管理、規管及數碼轉型需要的能力。

Snowflake 金融服務能力認證授予在金融服務業（包括銀行、資本市場及保險）提供專屬解決方案和專業知識方面成就昭著的合作夥伴。 這項成就證實了 Denodo 致力支援該行業對即時數據存取、高效能分析、提高安全性、詐騙檢測及嚴格恪守行業準則需求的承諾。

Denodo 行政副總裁 Suresh Chandrasekaran 表示：「這項能力鞏固了我們的共同目標，就是協助金融機構以現代化、可擴展和受管控的方式，在確保符合行業最高準則的同時，充分發揮數據潛力。 Denodo 平台經過完善和測試，可配合 Snowflake 一同工作，更快獲得有意義的成果，值得我們的共同客戶信賴。」 Denodo 平台 的 邏輯數據管理 方式，讓金融機構能以無可比擬的靈活性和治理能力，跨越雲端及本地環境管理數據，當中包括駐留在 Snowflake 中的數據。 此舉讓機構能夠獲得客戶數據的統一視圖，加快洞察速度，並降低營運風險。

透過將 Denodo 平台的即時數據整合和交付功能，與 Snowflake 安全穩健、具擴展能力的 Data Cloud（數據雲） 結合 ，共同客戶可以推動下列用例：

建立人工智能 / 機器學習模型

實時監管報告

客戶全方位視覺及個人化定製

詐騙偵測及風險分析

環境、社會和公司管治（ESG）匯報及遵守

雲端現代化及數據民主化

這項能力進一步鞏固了 Denodo 與 Snowflake 日益增長的合作關係 ，並且突顯了 Denodo 作為金融服務公司採納數碼創新的策略數據管理合作夥伴的角色。 Denodo 早前已獲得 Snowflake Ready Technology Validation（Snowflake 適用技術驗證），並且獲認可成為 Snowflake AI Data Cloud Products Tier（Snowflake 人工智能數據雲端產品等級）的優質合作夥伴，因此擁有獨一無二的優勢，能協助機構於 Snowflake 生態系統中盡可能擴大其數據價值。

關於 Denodo

Denodo 是數據管理行業的領先機構。 屢獲殊榮的 Denodo Platform 是領先的邏輯數據管理平台，可將數據轉化為可靠的見解和成果，適用於整個企業所有與數據相關的計劃 (包括人工智能和自助服務)。 Denodo 的客戶遍布全球各行各業，僅用三分之一的時間就可以交付適用於人工智能和商業的可靠數據，相關性能比單獨使用湖倉和其他主流數據平台高出 10 倍。 欲了解更多資訊，請瀏覽 denodo.com 。

媒體聯絡人

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