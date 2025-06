Denodo 斩获 Snowflake 金融服务能力认证，强化行业创新与数据治理支持能力

确保受严格监管的金融企业可获得安全、可扩展且合规的数据集成方案,满足战略级数据需求

加利福尼亚州帕洛阿尔托, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据管理领域领导者 Denodo 宣布荣获 Snowflake 金融服务能力认证 ,标志其有能力助力金融机构通过 Snowflake Data Cloud 满足独特的数据管理、监管合规及数字化转型需求。

Snowflake 金融服务能力认证授予在银行、资本市场及保险等金融领域具备成熟解决方案与专业交付能力的合作伙伴。 这一成就是 Denodo 对金融行业承诺的绝佳力证,公司致力于支持业内核心诉求,包括对实时数据访问、高性能分析、强化安全机制、欺诈检测及严格行业合规性的企业级要求。

Denodo 执行副总裁 Suresh Chandrasekaran 表示:“这一能力认证强化了我们的共同愿景,即助力金融机构通过现代化、可扩展且受监管的方案,满足行业最高标准,最大限度地释放其数据潜能。 我们的联合客户可以确信,Denodo Platform 经过优化和测试,现已能够与 Snowflake 协同作业,加速产出有价值的成果。” Denodo Platform 的 逻辑数据管理 方案赋予金融机构卓越的灵活性与治理能力,使其能够在云端及本地环境统一管理数据,包括存储在 Snowflake 中的数据。 此举让金融机构得以整合客户数据视图、提升洞察时效,并降低运营风险。

通过 整合 Denodo Platform 的实时数据集成交付能力与 Snowflake 安全可扩展的 Data Cloud,双方的联合客户可推进以下用例:

人工智能/机器学习建模

实时监管报告

客户全方位视图与个性化服务

欺诈检测与风险分析

ESG 报告与合规管理

云端现代化与数据民主化

此项能力认证进一步巩固了日益紧密的 Denodo-Snowflake 合作伙伴关系 ,彰显 Denodo 作为金融服务企业拥抱数字创新的战略数据管理伙伴的核心地位。 此前,Denodo 已通过 Snowflake 技术就绪验证,并荣膺 Snowflake AI 数据云产品层级顶级合作伙伴,具备得天独厚的优势,助力企业在 Snowflake 生态中将其数据价值最大化。

关于 Denodo

Denodo 是数据管理领域的领导者。 屡获殊荣的 Denodo Platform 是领先的逻辑数据管理平台,能够将数据转化为可信赖的见解和成果,支持企业内所有数据相关举措,包括人工智能和自助服务。 借助该平台,全球各行业的 Denodo 客户仅用三分之一的时间便可交付值得信赖的 AI 就绪和业务就绪数据,性能表现比单独使用数据湖仓或其他主流数据平台高出 10 倍。 欲了解更多信息,请访问 denodo.com 。

