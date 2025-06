Denodo השיגה את ההסמכה Snowflake Financial Services Competency, מה שמחזק את התמיכה בחדשנות בתעשייה ובמשילות של נתונים

חברות פיננסיות תחת פיקוח נרחב יכולות להיות בטוחות לגבי שילוב נתונים מאובטח, ניתן להרחבה ותואם דרישות רגולטוריות לצרכים אסטרטגיים של נתונים

Denodo, מובילה בתחום ניהול הנתונים, הודיעה כי השיגה את ההסמכה Snowflake Financial Services Competency שמכירה ביכולתה לסייע לארגוני שירותים פיננסיים לעמוד בצרכי ניהול הנתונים הייחודיים שלהם, בדרישות הרגולציה וההמרה הדיגיטלית על ידי שימוש ב-Snowflake Data Cloud.

Snowflake Financial Services Competency מוענק לשותפות שיכולות להציג הצלחה מוכחת במתן פתרונות ומומחיות המותאמים לתעשיית השירותים הפיננסיים, כולל בנקאות, שוקי הון וביטוח. הישג זה מאשר את מחויבותה של Denodo לתמוך בדרישת המגזר לגישה לנתונים בזמן אמת, אנליטיקה ברמת ביצועים גבוהה, אבטחה משופרת, גילוי הונאות ועמידה קפדנית בתקני התעשייה.

"יכולת זו מחזקת את המטרה המשותפת שלנו לסייע למוסדות פיננסיים לממש את מלוא הפוטנציאל של הנתונים שלהם באמצעות גישה מודרנית, ניתנת להרחבה ומפוקחת העומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר של התעשייה", אמר סורש צ'אנדראסאקרן, סגן נשיא ביצועי ב-Denodo. "הלקוחות המשותפים שלנו יכולים לסמוך על כך ש-Denodo Platform ממוטבת ובדוקה לעבודה עם Snowflake כדי להאיץ את הזמן להשגת תוצאות משמעותיות." גישת ניהול הנתונים הלוגית של Denodo Platform מאפשרת לארגונים פיננסיים לנהל נתונים בסביבות ענן והתקנות מקומיות, כולל נתונים הנמצאים ב-Snowflake, עם גמישות ומשילות שאין שני להם. זה מאפשר למוסדות לקבל תמונה אחודה של נתוני לקוחות, להאיץ את הזמן לתובנה ולהקטין את הסיכון התפעולי.

על ידי שילוב יכולות האינטגרציה והאספקה של נתונים בזמן אמת של פלטפורמת Denodo עם ענן הנתונים המאובטח והניתן להרחבה של Snowflake, לקוחות משותפים יכולים להניע מקרי שימוש כגון:

*מידול AI/ML

*דיווח רגולטורי בזמן אמת

*תצוגות 360 של לקוחות והתאמה אישית

*זיהוי הונאות וניתוח סיכונים

*דיווח ESG ותאימות

*מודרניזציה של ענן ודמוקרטיזציה של נתונים

יכולת זו מחזקת עוד יותר את השותפות הצומחת של Denodo-Snowflake ומדגישה את תפקידה של Denodo כשותפה אסטרטגית לניהול נתונים עבור חברות שירותים פיננסיים המאמצות חדשנות דיגיטלית. לאחר שהשיגה בעבר את Snowflake Ready Technology Validation, והוכרה כשותפה בכירה במסגרת Snowflake AI Data Cloud Products Tier, Denodo ממוצבת באופן ייחודי לסייע לארגונים להוציא את מירב הערך מהנתונים שלהם ברחבי האקסו סיסטם של Snowflake.

אודות Denodo



Denodo היא חברה מובילה בתחום של ניהול נתונים. פלטפורמת Denodo עטורת הפרסים היא הפלטפורמה המובילה לניהול נתונים לוגיים המספקת נתונים בשפה עסקית, במהירות של העסק, עבור כל היוזמות הקשורות לנתונים ברחבי הארגון, כולל בינה מלאכותית ושירות עצמי. לקוחותיה של Denodo בכל התעשיות ברחבי העולם סיפקו נתונים אמינים, מוכנים לשימוש בבינה מלאכותית ובעסקים, בשליש מהזמן ועם ביצועים טובים עד פי עשרה בהשוואה לפלטפורמות נתונים מרכזיות אחרות בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר denodo.com.

