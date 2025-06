Denodo erhält Snowflake-Zertifizierung für Finanzdienstleistungen und stärkt damit die Unterstützung von Brancheninnovationen und Daten-Governance

Stark regulierte Finanzunternehmen können sich auf eine sichere, skalierbare und regelkonforme Datenintegration für strategische Datenanforderungen verlassen

PALO ALTO, Kalifornien, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , ein führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, gab bekannt, dass das Unternehmen die Snowflake-Zertifizierung für Finanzdienstleistungen erhalten hat. Damit wird seine Kompetenz in der Unterstützung von Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Erfüllung ihrer spezifischen Anforderungen in den Bereichen Datenmanagement, aufsichtsrechtliche Vorgaben und digitale Transformation mit der Snowflake Data Cloud anerkannt.

Die Snowflake-Zertifizierung für Finanzdienstleistungen wird an Partner vergeben, die nachweislich erfolgreich Lösungen und Fachwissen für die Finanzdienstleistungsbranche, einschließlich Banken, Kapitalmärkte und Versicherungen, bereitstellen. Diese Auszeichnung bestätigt das Engagement von Denodo, branchenspezifische Anforderungen wie Echtzeit-Datenzugriff, fortschrittliche Analysen, erhöhte Sicherheit, Betrugserkennung und die strikte Einhaltung von Branchenstandards zu erfüllen.

„Diese Zertifizierung unterstützt unser gemeinsames Ziel, Finanzinstitute dabei zu befähigen, das volle Potenzial ihrer Daten mithilfe eines modernen, skalierbaren und regelkonformen Ansatzes zu erschließen, der den höchsten Standards der Branche entspricht“, so Suresh Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo. „Unsere gemeinsamen Kunden können darauf vertrauen, dass die Denodo-Plattform für die Zusammenarbeit mit Snowflake optimiert und getestet wurde, um die Zeit bis zum Erreichen aussagekräftiger Ergebnisse zu verkürzen.“ Mit ihrem Ansatz des logischen Datenmanagements ermöglicht die Denodo-Plattform Finanzunternehmen die Verwaltung von Daten in Cloud- und On-Premises-Umgebungen, einschließlich Daten in Snowflake mit unübertroffener Agilität und Governance. Dies verschafft Institutionen einen einheitlichen Überblick über Kundendaten, beschleunigt die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung und reduziert das Betriebsrisiko.

Durch die Kombination der Echtzeit-Datenintegrations- und -bereitstellungsfunktionen der Denodo-Plattform mit der sicheren, skalierbaren Data Cloud von Snowflake können gemeinsame Kunden Anwendungsfälle wie die folgenden realisieren:

KI/ML-Modellierung

Aufsichtsrechtliche Berichterstattung in Echtzeit

360-Grad-Kundenansicht und Personalisierung

Betrugserkennung und Risikoanalyse

ESG-Berichterstattung und Einhaltung von ESG-Vorgaben

Cloud-Modernisierung und Demokratisierung von Daten

Diese Kompetenz festigt die wachsende Partnerschaft zwischen Denodo und Snowflake weiter und unterstreicht die Denodos Rolle als strategischen Datenmanagement-Partner für Finanzdienstleistungsunternehmen, die digitale Innovationen vorantreiben. Denodo hat bereits die Snowflake Ready Technology Validation erhalten und wurde als Premier-Partner innerhalb der Snowflake AI Data Cloud Products Tier anerkannt. Damit ist Denodo einzigartig positioniert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Daten im gesamten Snowflake-Ökosystem zu maximieren.

