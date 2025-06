Denodo obtient la Financial Services Competency de Snowflake, renforçant ainsi son soutien à l’innovation et à la gouvernance des données du secteur

Les sociétés financières hautement réglementées peuvent ainsi s’assurer d’une intégration des données sécurisée, évolutive et conforme à leurs besoins stratégiques

PALO ALTO, Californie, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , l’un des leaders de la gestion des données, a annoncé avoir obtenu la Snowflake Financial Services Competency (Certification Snowflake pour les services financiers), reconnaissant ainsi sa capacité à aider les organisations du secteur financier à répondre à leurs besoins spécifiques en matière de gestion des données, de réglementation et de transformation numérique grâce au Data Cloud de Snowflake.

Cette certification est décernée aux partenaires ayant démontré leur réussite dans la fourniture d’expertise et de solutions adaptées au secteur des services financiers, notamment la banque, les marchés de capitaux et l’assurance. Cette réussite confirme l’engagement de Denodo à répondre à la demande du secteur en matière d’accès aux données en temps réel, d’analyse haute performance, de sécurité renforcée, de détection des fraudes et de stricte conformité aux normes du secteur.

« Cette compétence renforce notre objectif commun : aider les institutions financières à exploiter pleinement le potentiel de leurs données grâce à une approche moderne, évolutive et gouvernée, conforme aux normes les plus strictes du secteur », a déclaré Suresh Chandrasekaran, vice-président exécutif de Denodo. « Nos clients communs peuvent être assurés que la plateforme Denodo est optimisée et testée pour fonctionner avec Snowflake, afin d’accélérer l’obtention de résultats significatifs ». L’approche de « gestion logique des données » de la plateforme de Denodo permet aux organisations financières de gérer leurs données dans des environnements cloud et sur site, y compris celles hébergées dans Snowflake, avec une agilité et une gouvernance inégalées. Les institutions bénéficient ainsi d’une vue unifiée des données clients, d’un accès plus rapide aux informations et d’une réduction des risques opérationnels.

En combinant les capacités d’intégration et de livraison de données en temps réel de la plateforme Denodo avec le Data Cloud sécurisé et évolutif de Snowflake, les clients communs peuvent exploiter des cas d’utilisation tels que :

La modélisation IA/ML

Les rapports réglementaires en temps réel

Les vues client à 360° et la personnalisation

La détection de la fraude et l’analyse des risques

Les rapports et la conformité ESG

La modernisation du cloud et la démocratisation des données

Cette expertise renforce l’ alliance croissante entre Denodo et Snowflake et souligne le rôle de Denodo en tant que partenaire stratégique en gestion de données pour les entreprises de services financiers qui adoptent l’innovation numérique. Après avoir obtenu la validation technologique Snowflake Ready et avoir été reconnu comme partenaire Premier dans la catégorie des produits Snowflake AI Data Cloud, Denodo est idéalement positionné pour aider les organisations à optimiser la valeur de leurs données dans l’écosystème Snowflake.

À propos de Denodo

Denodo est un leader dans la gestion des données. Sa plateforme primée est une référence en gestion logique des données, transformant les données en informations fiables et en résultats concrets pour toutes les initiatives liées aux données des entreprises, notamment celles axées sur l’IA et le libre-service. Issus de tous les secteurs d’activité à travers le monde, les clients de Denodo ont fourni des données fiables, adaptées à l’IA et aux usages métiers, en un tiers du temps requis habituellement, avec des performances jusqu’à 10 fois supérieures à celles des data lakehouses ou d’autres plateformes classiques. Pour en savoir plus, consultez le site denodo.com .

