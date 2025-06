牛津,英國, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提升供應鏈績效的合作夥伴 Unipart,與 Scania 簽訂了一份為期三年的合約,將負責其在中國的售後物流業務,由該公司位於崑山的全新物流中心管理。

新營運業務將提供全面的售後物流服務。 該地點即將進行重大擴展,預計其規模及產能將於未來 12 個月內翻倍。

該策略性地點是 Scania 中國供應鏈的重要一環。 Scania 能夠從而將進口和本地採購的產品整合到一個地理位置優越的設施中,發揮強大的擴展能力。 從這個中心點出發,Scania 現在可向中國所有經銷商提供全面的售後產品,直接支持其增長策略。

Unipart 在 Scania 的中國供應鏈中舉足輕重,目前提供運輸、內陸貨運、存倉及製造前增值服務。

Unipart 行政總裁 Darren Leigh 透露:「該項目之所以能夠成功啟動,直接有賴於 Unipart 和 Scania 團隊攜手合作,為其供應鏈提供具有重大策略意義的方案。 我們期待這次合作的優勢,能直接促進 Scania 在中國的增長策略。」

Unipart 亞太區董事總經理 Carl Williams 評論道:「Unipart 獲選承接這份關鍵合約,主要基於幾個重要因素,當中包括多年來與 Scania 在其他合約中成功合作所建立的信譽。 此外,Unipart 創新的數碼解決方案、Unipart 與 Scania 高度配合的公司文化,以及對可持續發展的共同願景亦發揮了重要作用。」

「這次成功的合作和崑山配件中心的投入營運,突顯 Unipart 具備廣獲認可的信譽,以及有能力為 Scania 等全球汽車行業翹楚完成複雜多變而影響力巨大的項目。 它彰顯了 Unipart 在供應鏈效率、創新方面的專業知識,以及在全球推動績效改進的能力。」

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:Unipart 與 Scania 簽署三年期中國物流服務合約 - Unipart

如需更多資料,請聯絡: 外部傳訊主管 Alistair Drummond 電郵:alistair.drummond@unipart.com

