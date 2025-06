英国牛津, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 供应链绩效改进合作伙伴 Unipart 与 Scania 签署了为期三年的中国售后物流服务合同,该服务由后者在昆山新开业的零部件中心负责管理。

新开业的运营中心将提供全面售后物流服务。 未来一年内,该中心有望实现仓库面积和产能翻倍。

该零部件中心极具战略意义,是 Scania 布局中国供应链的重要一环, 使 Scania 得以将进口和本地采购的产品整合到同一座地理位置优越、具有强大扩展能力的设施中。 以该中心为起点,Scania 现可向中国所有经销商网点配送全系列售后产品,直接支持其增长战略。

Unipart 目前提供运输、内陆运输、仓储和预生产增值服务,是 Scania 布局中国供应链的得力伙伴。

Unipart 首席执行官 Darren Leigh 表示:“该项目的成功启动是 Unipart 和 Scania 团队合作的直接成果,我们负责为后者的供应链提供极具战略意义的服务。 我们期待此次合作能够直接助力 Scania 在中国的增长战略。”

Unipart 亚太区董事总经理 Carl Williams 表示:“Unipart 之所以能获得这项重要合同,有赖于多个关键因素,包括多年来与 Scania 在其他合同上的成功合作历史及由此建立的良好信誉。 此外,Unipart 的创新数字解决方案、Unipart 与 Scania 在企业文化上的高契合度,以及双方在可持续发展方面的共同理念,均发挥了重要作用。”

“此次双方的成功合作以及昆山零部件中心的开业运营,印证了 Unipart 的卓越声誉与能力名副其实,能够胜任为诸如 Scania 等全球汽车行业领军企业交付高复杂度、高影响力的项目。 这凸显了 Unipart 在供应链效率、创新以及在国际范围内推动绩效升级的专业能力。”

本公告随附照片可在以下网页获取:Unipart 与 Scania 签署三年期中国物流服务合同 - Unipart

如需了解更多信息,请联系: Alistair Drummond,外部传播负责人 电子邮箱:alistair.drummond@unipart.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.