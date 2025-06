Unipart, 중국 애프터마켓 물류 사업 관련 Scania와 3년 계약 체결

옥스퍼드, 영국, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 공급망 성능 개선 분야의 주요 파트너로 인정받는 Unipart가 Scania 측과 중국 내 애프터마켓 물류에 대한 3년 계약을 체결하고 쿤산 (Kunshan)에 신규 개설한 사업장에서 물류 서비스 관리에 들어간다.

해당 사업장은 앞으로 포괄적인 범위의 애프터마켓 물류 서비스를 제공할 것으로 기대된다. 아울러 향후 12개월 이내에 규모와 용량이 두 배로 늘어날 것으로 예상되는 등 그 규모도 크게 확장될 것으로 전망된다.

이 전략적 장소는 Scania의 중국 공급망에서 핵심적인 요소로 평가받고 있다. Scania는 이를 기반으로 수입 및 현지 조달 제품을 전략적으로 위치한 하나의 시설로 통합해 상당한 확장 능력의 확보가 가능하다. 이제 Scania는 이 중앙 거점에서 중국 전역의 모든 딜러 지점에 모든 종류의 애프터마켓 제품을 공급하여 성장 전략을 직접 지원할 수 있게 되었다.

Unipart는 이미 중국 내 Scania의 공급망에서 강력한 입지를 확보하고 있으며 현재 운송, 내륙 운송, 보관 및 제조 전 부가가치 서비스를 제공하고 있다.

Unipart의 CEO인 Darren Leigh는 "이번 프로젝트가 성공리에 출범한 것은 공급망을 대상으로 전략적으로 중요한 오퍼를 제공하기 위해 Unipart와 Scania 팀이 협력한 직접적인 결과에 해당한다. 이번 협업이 Scania의 중국 내 성장 전략에 직접적인 도움이 되기를 기대한다."라고 밝혔다.

Unipart의 아시아 태평양 지역 담당 매니징 디렉터인 Carl Williams는 "이 핵심적인 계약을 위해 Unipart가 선정된 것은 수년간의 성공적인 협업을 통해 쌓아온 신뢰를 비롯한 몇 가지 핵심 요소에 기인한 것이다. 아울러 Unipart의 혁신적인 디지털 솔루션, Unipart와 Scania의 기업 문화 간의 강력한 연계성, 지속 가능성에 대한 공통된 견해가 중요한 역할을 했다"고 진단했다.

그는 또 "이 성공적인 협업과 쿤산 부품 센터의 운영 개시는 Scania와 같은 글로벌 자동차 리더를 위해 복잡하고 영향력이 큰 프로젝트를 제공하는 Unipart의 입증된 신뢰성과 역량을 보여준다. 이는 공급망 효율성, 혁신 및 국제적인 규모의 성능 개선을 추진하는 능력에 대한 Unipart의 전문성을 부각시키고 있다."라고 의미를 부여했다.

