英国・オックスフォード発, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- サプライチェーンのパフォーマンス改善パートナーであるユニパートは、中国におけるアフターマーケット物流のために、スカニアと3年間の契約を締結した。この事業は、新たに開設された昆山の拠点から管理される。

この新しい事業は、包括的なアフターマーケット物流サービスを提供するものである。 この拠点は大幅な拡大のための準備が整っており、その規模と運転能力は今後12か月以内に倍増する見込みである。

この戦略的拠点は、スカニアの中国向けサプライチェーンにおける重要な構成要素である。 これにより、スカニアは、大幅な拡張性を備えた、戦略的立地の1つの施設に、輸入品と国内調達品を集約することが可能になる。 スカニアは、中国全土に位置するディーラーに対し、この中央拠点からアフターマーケット製品の全ラインナップを提供できるため、ディーラーの成長戦略を直接支援することが可能となる。

ユニパートはすでに、中国におけるスカニアのサプライチェーンの中で強力な存在感を示しており、現在、輸送、内陸輸送、保管、製造前の付加価値サービスを提供している。

ユニパートのダレン・リー (Darren Leigh) 最高経営責任者 (CEO) は、次のように述べている。「このプロジェクトの立ち上げが成功したのは、ユニパートとスカニアのチームが連携して、サプライチェーンにとって戦略的に重要な提案を提供した結果です。 中国におけるスカニアの成長戦略に直接資するこの提携のメリットに期待しています」。

ユニパートのアジア太平洋地域マネージングディレクターであるカール・ウィリアムズ (Carl Williams) は、次のようにコメントしている。「ユニパートのこの極めて重要な契約でスカニアを選定したのは、複数の重要な要因に基づいていました。その中には、スカニアとの他の契約での長年にわたる良好な提携関係から、確固たる信頼性が築かれたことが含まれます。 さらに、ユニパートの革新的なデジタルソリューション、ユニパートとスカニアの企業文化の強い整合性、持続可能性に関する共通の見解が、重要な役割を果たしました」。

「この提携の成功と昆山部品センターの操業開始は、ユニパートがスカニアのようなグローバルな自動車メーカーに対して、複雑で影響力の大きなプロジェクトを遂行する実証済みの信頼性と能力を備えていることを示しています。 それは、ユニパートのサプライチェーン効率化やイノベーションにおける専門知識、そして世界規模でのパフォーマンス改善を推進するユニパートの能力を強調しています」。

この発表に関する写真はこちらで入手可能:ユニパート (Unipart)、中国のスカニア (Scania) と3年間の契約を締結

詳細については、以下に問い合わせされたい: 社外広報責任者、アリスター・ドラモンド (Alistair Drummond) Eメール:alistair.drummond@unipart.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.