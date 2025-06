Dylan Media hält 40 % des Aktienkapitals und beantragt umfangreiches Aktienrückkaufangebot

Dylan Media erwirbt 40,3 % der Anteile an CLIQ

Vorschlag eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots im Gesamtvolumen von 12,5 Millionen € und Kapitalherabsetzung zur Beschlussfassung durch die Hauptversammlung am 21. August 2025

CLIQ erwägt weiterhin ein Delisting nach der strategischen Investition von Dylan Media





DÜSSELDORF, 12. Juni 2025

Neuer Großaktionär

Die CLIQ Digital AG („CLIQ“ oder „Gesellschaft“) wurde gestern darüber informiert, dass Dylan Media B.V. („Dylan Media“) nun rund 19,1 % der Aktien der Gesellschaft hält und Kaufverträge für weitere 21,2 % abgeschlossen hat, was zu einer Gesamtbeteiligung von 40,3 % am ausstehenden Grundkapital der Gesellschaft führt.

Potenzielles öffentliches Teilrückkaufangebot durch CLIQ

Dylan Media hat formell beantragt, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat von CLIQ einen Tagesordnungspunkt für die Hauptversammlung 2025 aufnehmen, der sich auf ein umfangreiches Aktienrückkaufangebot (öffentliches Teilrückkaufangebot der Gesellschaft) bezieht. Das vorgeschlagene Rückkaufangebot sieht vor, dass CLIQ bis zu 2.060.000 Aktien zu einem Preis von 6,06 € pro Aktie zurückkaufen würde, was 59 % des verbleibenden frei handelbaren Streubesitzes der Gesellschaft entsprechen würde. Dieser Angebotspreis liegt 15 % über dem volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs (VWAP) der letzten sechs Monate vor der gestrigen Bekanntgabe. Dylan Media behält sich das Recht vor, seinen Ergänzungsverlangen bis zur Veröffentlichung aktualisierter Finanzinformationen vor der Hauptversammlung zu ändern.

Im Falle eines Beschlusses würde dieses Aktienrückkaufangebot den Erwerb eigener Aktien auslösen, die dann nach Abschluss des Aktienrückkaufangebots von CLIQ eingezogen würden und das Aktienkapital von CLIQ entsprechend herabsetzen würde. Dylan Media hat sich verpflichtet, sich mit den von ihr gehaltenen CLIQ-Aktien nicht an diesem Angebot zu beteiligen.

Nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihre Aktien zu einem Preis von 6,06 € zu veräußern, abhängig von der Anzahl der von den Aktionären im Rahmen des Rückkaufangebots angebotenen Aktien. Der vorgeschlagene Rückkaufpreis entspricht einer Steigerung von 75 % gegenüber dem Xetra-Schlusskurs von 3,46 Euro vor der Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft am 6. März 2025.

Delisting

In Anbetracht der erheblichen Veränderungen in der Aktionärsstruktur der Gesellschaft, der begrenzten Nachfrage und Liquidität der Aktien sowie der Tatsache, dass der Kapitalmarkt nicht mehr die beste Option für die Finanzierung der Gesellschaft darstellt, während gleichzeitig erhebliche laufende Börsenzulassungsverpflichtungen, Aufwendungen und Opportunitätskosten anfallen, hält die Gesellschaft weiterhin ein Delisting der Aktien von allen Börsen im Allgemeinen im Interesse der Gesellschaft und als richtige Vorgehensweise. Nach Abschluss des Aktienrückkaufangebots wird beabsichtigt, über ein Delisting zu entscheiden. Die Gesellschaft wird die Aktionäre und den Kapitalmarkt zu gegebener Zeit über das Ergebnis des Aktienrückkaufangebots und die weiteren Überlegungen im Hinblick auf ein Delisting informieren.

Sollte es zu einem Delisting kommen, bleiben die Rechte der Minderheitsaktionäre von CLIQ grundsätzlich unberührt, mit der Ausnahme, dass die kapitalmarktrechtlichen Meldepflichten der Gesellschaft entfallen und die Aktionäre keine Möglichkeit haben, ihre Aktien über offizielle Börsen zu veräußern.

Kein öffentliches Teilerwerbsangebot von Dylan Media

In Anbetracht der erhöhten Beteiligung hat Dylan Media bestätigt, dass sie das zuvor erwogene öffentliche Teilübernahmeangebot an die CLIQ-Aktionäre nicht weiterverfolgen wird. Diese Entscheidung spiegelt eine Umstellung der Strategie wider, nachdem die Schwelle für einen maßgeblichen Einfluss durch direkte Akquisitionen erreicht wurde.

Hauptversammlung 2025

CLIQ lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung ein, die am Donnerstag, den 21. August 2025, als Präsenzveranstaltung in Düsseldorf stattfinden wird. Die formelle Einladung mit der Tagesordnung und weiteren Details zur Teilnahme wird fristgerecht veröffentlicht.

Stellungnahme des Vorstands

„Wir begrüßen Dylan Media als unseren neuen Großaktionär herzlich. Ihr entschlossenes Engagement für CLIQ spiegelt eine tiefe strategische Überzeugung von der Stärke unseres Geschäftsmodells und unseres langfristigen Potenzials wider – etwas, das die Kapitalmärkte nicht immer angemessen anerkannt haben, wie unsere niedrige Marktbewertung zeigt“, sagte CEO Luc Voncken. „Das Vertrauen von Dylan Media bestätigt unsere Vision und gibt uns Auftrieb, während wir uns auf die nächste Phase des nachhaltigen Wachstums vorbereiten.“





Ansprechpartner

Investor Relations:

Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com , +49 151 52043659



Media Relations:

Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global , +49 174 3358111



Finanzkalender

Halbjahresfinanzbericht 2025 & Telefonkonferenz Donnerstag 7. August 2025 Hauptversammlung 2025 Donnerstag 21. August 2025 Finanzbericht Q3/9M 2025 & Telefonkonferenz Donnerstag 6. November 2025





Über CLIQ

Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing-Unternehmen, das gebündelte abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. CLIQ ist Experte darin, das Interesse der Verbraucher in Umsatz umzuwandeln, indem es den Online-Traffic mithilfe eines Omnichannel-Ansatzes monetarisiert

Zum 31. Dezember 2024 war CLIQ in 40 Ländern tätig und beschäftigte 132 Mitarbeiter aus 33 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris. CLIQ ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen und weitere Informationen über CLIQ. Folgen Sie uns auch gern auf LinkedIn.

