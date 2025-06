การรับรู้คอมเพรสเซอร์ Midea: วิดีโอการแยกชิ้นส่วนของ KOLs…

ผลการแยกชิ้นส่วนกระตุ้นการอภิปรายที่ร้อนแรง

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- เมื่อเร็ว ๆ นี้ อินฟลูเอนเซอร์จากไทยและมาเลเซียได้แชร์การรีวิวการแยกชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสร้างการอภิปรายในวงกว้าง หลายคนรู้สึกประหลาดใจที่ได้รู้ว่าแบรนด์ญี่ปุ่นชั้นนำอย่าง Panasonic และ Daikin ใช้คอมเพรสเซอร์ "GMCC" ที่ผลิตโดย Midea ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์สำหรับที่อยู่อาศัยอันดับหนึ่งของโลก

ช่างเทคโนโลยี DIY ชาวมาเลเซีย Berani Buat ได้แยกชิ้นส่วนเครื่อง Daikin และ Panasonic และพบป้าย GMCC ภายใน วิดีโอของเขาดึงดูดความสนใจจากผู้ชมที่ตกใจกับการพบส่วนประกอบหลักที่ผลิตจากประเทศจีนในผลิตภัณฑ์แบรนด์ญี่ปุ่น ในขณะเดียวกัน ผู้สร้างเนื้อหาชาวไทยอย่าง Daddy Tips , Lungchang , BT Beartai และ Extreme IT ก็ได้แชร์ผลการค้นพบที่คล้ายกันและแสดงวิธีการที่คอมเพรสเซอร์หลักช่วยให้เครื่องปรับอากาศเย็นลง การรีวิวเหล่านี้ท้าทายการรับรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของแบรนด์ และเน้นบทบาทของ Midea ที่ไม่เพียงแต่เป็นผู้จัดหาสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมระดับโลกในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ โดยให้พลังแก่เครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ล้ำสมัยอย่างเงียบ ๆ





คอมเพรสเซอร์: "หัวใจ" ของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

คอมเพรสเซอร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบเครื่องปรับอากาศ โดยมีบทบาทโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำความเย็นและการใช้พลังงาน เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในห้อง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างมากเมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบความเร็วคงที่แบบดั้งเดิม Midea ได้กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนเครื่องปรับอากาศของตัวเอง แต่ยังจัดหาคอมเพรสเซอร์ให้กับแบรนด์ต่างประเทศอื่น ๆ เช่น Panasonic และ Daikin

ความเหนือกว่าทางเทคโนโลยี: ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการทำงาน

คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ที่พัฒนาโดย Midea เองสามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 50% เมื่อเทียบกับรุ่นดั้งเดิม และ 20% เมื่อเทียบกับอินเวอร์เตอร์มาตรฐาน อัลกอริธึม AI ของเครื่องจะวิเคราะห์อุณหภูมิในร่มเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพ โดยจับคู่กับเทคโนโลยี AI ECOMASTER ที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการปรับตั้งค่าแบบเรียลไทม์ จึงมอบการควบคุมที่แม่นยำสุดที่ ±0.3°C การทำเช่นนี้จะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็นและลดการสูญเสียพลังงาน Midea ได้รับการยืนยันจาก SGS ว่าสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 30% จึงนำหน้าในเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

โซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การออกแบบที่เหมาะสมและความทนทานยอดเยี่ยม

เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัยของ Midea มอบการทำความเย็นที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพที่เงียบสงบ และการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมสำหรับสภาพอากาศร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องปรับอากาศ Midea ออกแบบสำหรับความท้าทายในภูมิภาค มาพร้อมกับ Prime Guard ที่มีการป้องกัน 7 ประการ รวมถึงท่อทองแดง TU1, Silver Shield (ป้องกันการกัดกร่อน 0.1%) และ Hyper Graphfins™ (ทนการกัดกร่อน 12.5 เท่า) และการป้องกัน PCB UV เทคโนโลยีเหล่านี้รองรับแรงดันไฟฟ้ากว้าง (80V–265V) และทนทานต่อแมลง จึงรับประกันความทนทาน ความเสถียร และประสิทธิภาพระยะยาวในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและท้าทาย





การยอมรับทั่วโลก: ทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของ Midea ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยให้บริการแก่ผู้ใช้กว่า 400 ล้านคนใน 200 ประเทศ ในปี 2022 Midea ได้ส่งออกเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 8.3 ล้านเครื่องไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเติบโตของภูมิภาคอย่างสำคัญ ความสำเร็จนี้ได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนามากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 5 ปี โดยที่สำคัญที่สุดคือคอมเพรสเซอร์ GMCC ของ Midea ซึ่งขับเคลื่อนทั้งผลิตภัณฑ์ของตัวเองและแบรนด์ระดับพรีเมียมจากต่างประเทศ มอบการทำความเย็นและประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับสูง การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนี้ทำให้ Midea สามารถมอบบริการเครื่องปรับอากาศที่มีพลัง ประหยัดพลังงาน และสะดวกสบาย จึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มองหาความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ

