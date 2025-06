Pengiktirafan Pemampat Midea: Video Pembongkaran KOL Menunjukkan Komponen Utama dalam Penyaman Udara

Keputusan Pembongkaran Mencetuskan Perbincangan Hangat

KUALA LUMPUR, Malaysia, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Baru-baru ini, para pempengaruh dari Thailand dan Malaysia berkongsi ulasan pembongkaran penyaman udara, seterusnya mencetuskan perbincangan meluas. Ramai yang terkejut apabila mengetahui bahawa jenama Jepun terkemuka seperti Panasonic dan Daikin menggunakan pemampat 'GMCC'—dihasilkan oleh Midea, syarikat penyaman udara inverter kediaman No.1 di dunia.

DIYer teknologi dari Malaysia, Berani Buat telah membongkar unit Daikin dan Panasonic serta menemui label GMCC di dalamnya. Video beliau menarik perhatian ramai, di mana penonton terkejut melihat komponen teras buatan China dalam produk berjenama Jepun. Sementara itu, pencipta kandungan Thailand seperti Daddy Tips , Lungchang , BT Beartai dan Extreme IT turut berkongsi penemuan yang serupa serta menunjukkan bagaimana pemampat teras membantu penyaman udara berfungsi untuk penyejukan. Ulasan ini mencabar persepsi terhadap asal-usul jenama dan menonjolkan peranan Midea bukan hanya sebagai pembekal, tetapi juga sebagai inovator global dalam teknologi penyaman udara—secara senyap menggerakkan unit AC dengan teknologi pemampat terkini.





Pemampat: “Jantung” Penyaman Udara Inverter

Pemampat merupakan komponen paling penting dalam sistem penyaman udara, yang secara langsung mempengaruhi kecekapan penyejukan dan penggunaan tenaga. Teknologi inverter mengoptimumkan kelajuan pemampat mengikut turun naik suhu bilik, sekali gus meningkatkan kecekapan tenaga dengan ketara berbanding penyaman udara tradisional berkelajuan tetap. Midea telah menjadi pemain utama dalam rantaian bekalan, bukan sahaja menggerakkan penyaman udaranya sendiri, tetapi juga membekalkan pemampat kepada jenama antarabangsa lain seperti Panasonic dan Daikin.

Keunggulan Teknologi: Kecekapan Tenaga dan Prestasi

Pemampat inverter yang dibangunkan sendiri oleh Midea mampu menjimatkan tenaga sehingga 50% berbanding model tradisional dan 20% berbanding inverter standard. Algoritma AI Midea menganalisis suhu dalaman untuk mengurangkan turun naik, meningkatkan keselesaan dan kecekapan. Dipadankan dengan AI ECOMASTER, yang menggunakan data besar untuk penyesuaian masa nyata, ia menawarkan kawalan ultra-tepat ±0.3°C. Ini mengurangkan perubahan yang tidak perlu dan mengurangkan pembaziran tenaga. Disahkan oleh SGS dalam kejayaan syarikat mencapai penjimatan tambahan sehingga 30%, Midea menerajui teknologi penyaman udara pintar dan cekap tenaga.

Penyelesaian Terbaik untuk Asia Tenggara: Rekaan Tersendiri dan Ketahanan Unggul

Teknologi pemampat dan inverter termaju Midea menawarkan penyejukan yang kuat, prestasi yang senyap dan kecekapan tenaga yang sesuai untuk iklim panas Asia Tenggara. Direka untuk mengatasi cabaran serantau, penyaman udara Midea dilengkapi dengan Prime Guard yang merangkumi 7 perlindungan utama, termasuk tiub tembaga TU1, Silver Shield (0.1% kakisan), Hyper Grapfins™ (ketahanan kakisan 12.5x) serta perlindungan untuk UV PCB. Dengan sokongan voltan luas (80V–265V) dan ketahanan terhadap serangga, inovasi ini memastikan ketahanan, kestabilan dan prestasi jangka panjang dalam persekitaran yang lembap dan mencabar.





Pengiktirafan Global: Pilihan Bijak untuk Asia Tenggara

Kepimpinan teknologi Midea telah meraih pengiktirafan global, memberi perkhidmatan kepada lebih daripada 400 juta pengguna di 200 negara. Pada tahun 2022, syarikat ini mengeksport 8.3 juta penyaman udara inverter ke Asia Tenggara, memberi sumbangan yang signifikan kepada pertumbuhan rantau ini. Kejayaan ini disokong oleh pelaburan lebih $2 bilion dalam penyelidikan dan pembangunan sepanjang lima tahun. Di terasnya ialah pemampat GMCC Midea, yang bukan sahaja menggerakkan produknya sendiri tetapi juga jenama antarabangsa premium, menawarkan penyejukan berkualiti tinggi dan kecekapan tenaga yang unggul. Dengan teknologi maju ini, Midea menyediakan penyaman udara yang berkuasa, menjimatkan tenaga dan selesa—menjadikannya pilihan bijak bagi pengguna Asia Tenggara yang mencari kebolehpercayaan dan prestasi.

