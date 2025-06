Hasil Pembongkaran Memicu Perdebatan Sengit

KUALA LUMPUR, Malaysia, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Baru-baru ini, pemengaruh dari Thailand dan Malaysia berbagi reviu mereka tentang pembongkaran penyejuk udara atau AC yang memicu perdebatan luas. Banyak penonton terkejut bahwa merek-merek ternama Jepang, seperti Panasonic dan Daikin, menggunakan kompresor “GMCC” yang diproduksi Midea, perusahaan AC inverter rumah tinggal No.1 di dunia.

Saluran YouTube kreasi teknologi DIY Malaysia, Berani Buat , membongkar unit penyejuk udara Daikin dan Panasonic serta menemukan label GMCC di dalam keduanya. Videonya menarik perhatian dan mengejutkan para penontonnya karena adanya komponen inti buatan Tiongkok dalam produk bermerek Jepang. Sementara itu, pembuat konten dari Thailand, seperti Daddy Tips , Lungchang , BT Beartai , dan Extreme IT juga berbagi temuan yang sama dan menunjukkan bagaimana kompresor inti tersebut membantu AC mendinginkan ruangan. Reviu ini mengubah persepsi tentang asal merek penyejuk udara itu dan menyoroti peran Midea yang bukan hanya sebagai pemasok, melainkan juga inovator penyejuk udara global—menopang kerja AC tanpa banyak publikasi dengan teknologi kompresor canggih.





Kompresor: “Jantung” Penyejuk Udara Inverter

Kompresor adalah komponen terpenting dalam sistem penyejuk udara yang secara langsung memengaruhi efisiensi pendinginan dan konsumsi energi. Teknologi inverter mengoptimalkan kecepatan kompresor sesuai dengan fluktuasi suhu ruangan, sehingga meningkatkan efisiensi energi secara signifikan dibandingkan penyejuk udara dengan kecepatan tetap. Midea telah menjadi pemain penting dalam rantai pasok yang tidak hanya mendukung penyejuk udaranya sendiri tetapi juga menyediakan kompresor untuk merek internasional lainnya, seperti Panasonic dan Daikin.

Keunggulan Teknologi: Performa dan Efisiensi Energi

Kompresor inverter yang dikembangkan sendiri oleh Midea menghemat 50% energi dibandingkan model tradisional dan 20% daripada inverter standar. Algoritma AI-nya menganalisis suhu dalam ruangan untuk mengurangi fluktuasi, sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Dipadukan dengan AI ECOMASTER, yang menggunakan big data untuk menyesuaikan secara waktu nyata, kompresor Midea menghasilkan kontrol ±0,3°C yang sangat akurat. Ini meminimalkan perubahan yang tidak diperlukan dan mengurangi pemborosan energi. Terverifikasi menghemat pengeluaran hingga 30% oleh SGS, Midea juga unggul dalam teknologi penyejuk udara cerdas dan hemat energi.

Solusi Ideal Asia Tenggara: Desain Lokal dan Daya Tahan Maksimal

Teknologi inverter dan kompresor mutakhir Midea menghasilkan pendinginan kuat, performa senyap, dan efisiensi energi yang ideal untuk iklim panas di Asia Tenggara. Didesain untuk mengatasi tantangan regional, penyejuk udara Midea dilengkapi Prime Guard dengan 7 perlindungan utama, termasuk tabung tembaga TU1, Silver Shield (0,1% korosi), Hyper Grapfins™ (12,5x ketahanan korosi), dan perlindungan bagi PCB terhadap sinar UV. Dibekali fitur yang kompatibel dengan berbagai tegangan (80V–265V) dan resistansi serangga, inovasi ini menjamin daya tahan, stabilitas, dan performa jangka panjang di lingkungan yang lembap dan penuh tantangan.





Pengakuan Global: Pilihan Cerdas untuk Asia Tenggara

Kepemimpinan teknologi Midea telah diakui secara global, yang dinikmati lebih dari 400 juta pengguna di 200 negara. Pada tahun 2022, Midea berkontribusi secara signifikan bagi pertumbuhan regional dengan mengekspor 8,3 juta penyejuk udara inverter ke Asia Tenggara. Kesuksesan ini adalah buah dari investasi litbang dengan nilai melampaui $2 miliar selama lebih dari lima tahun. Bintang utamanya adalah kompresor GMCC Midea, yang menopang produknya sendiri dan merek premium internasional, dengan menawarkan efisiensi energi dan pendinginan terbaik. Teknologi canggih ini digunakan Midea untuk menciptakan penyejuk udara yang kuat, hemat energi, dan nyaman—menjadikannya pilihan cerdas bagi konsumen Asia Tenggara yang mengutamakan keandalan dan performa.

Midea is the World's No.1 Residential Inverter Air Conditioner Company Verified by Euromonitor International, Midea is the World's No.1 Residential Inverter Air Conditioner Company, trusted by over 0.4B consumers across 200 countries.

