Spring Bio Solution 推出 NCE Grid，用于分析 Para IV 申请和“首先申请”机会

萨默塞特,新泽西州, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spring Bio Solution 是对照药采购和临床试验用品领域的全球领导者,近日推出了 NCE Grid,这是全球首个免费的 NCE-1(新化学实体批准日期满48个月后的第一天,通常被称为“首仿日”)情报平台,用于实时分析及实现 Para IV(第IV段声明专利挑战) 和 NCE-1 机会的集中化和可视化。

在这之前,追踪 NCE 独占期到期情况和 Para IV 申请情况一直是手动进行、分散且繁琐的过程,缺乏集中式解决方案。 监管方面的最新消息分散在各个门户网站,情报被埋没在孤立的数据库中,人们通过电子表格追踪各种期限。 造成的结果? 竞争盲点、研发偏离正轨以及比赛尚未开始就已落败。

对于旨在“首先申请” (即首仿) 的仿制药公司来说,情报差、分散的数据和错过期限可能会导致失去独占期和数百万营收。

NCE Grid 可改变这个现状。



NCE Grid 是全球首款免费工具,可将所有关键数据点 (包括分子式、原研药名称、NCE-1 首仿日、营收、治疗用途、预期销售增长、年复合增长率) 集成到直观的平台中。 凭借实时可视化效果和可操作的洞察力,NCE Grid 可帮助药企的战略、监管和投资组合团队能够采取清晰、快速的方式,识别“首先申请”的机会、确定优先事项并采取行动。

Spring Bio Solution 创始人兼首席执行官 Salim Shaikh 表示:“我们打造 NCE Grid 是因为看到太多公司受限于碎片化的信息而错失良机。 在注重时机的竞赛中,我们的这款平台可为决策者提供清晰度、速度和竞争优势。 当想到 Para IV 时,请考虑 NCE Grid——一款可靠的战略性药物开发指南。”

如需了解更多内容,请访问 https://ncegrid.springbiosolution.com/

关于 Spring Bio Solution

Spring Bio Solution 与世界各地的 CRO、制药公司和研究机构合作,为对照药采购和临床试验用品提供可靠的解决方案。 Spring Bio Solution 在美国、欧盟、新加坡和印度等地设有办事处和持有 WDL(药品批发分销执照)的场所,并拥有一个由 400 多家分销合作伙伴和 30 多家原研药企组成的强大网络,确保客户尽快以合规的方式获得关键药品供应。

该公司深受 600 多家客户信赖,在采购对照药物/RLD/原研药样品方面保持 99.9% 的成功率,并具备业界领先的冷链能力,涵盖范围从 -60°C 到常温。 通过与 LSPedia 合作,Spring Bio Solution 也确保完全符合 DSCSA 要求并具有端到端可追溯性。

Spring Bio Solution 拥有支持 1,000 多项临床试验和 12,000 多项生物等效性研究的经验,可协助申办方降低运营风险、信心满满地加速推进药物开发。

媒体垂询请联系:

Navdeep Trivedi

副总裁兼数码营销主管

Spring Bio Solution

navdeep.trivedi@springbiosolution.com

