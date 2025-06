Spring Bio Solution, 패러그래프 IV 준비와 최초 출원 가능성 해석해주는 NCE Grid 플랫폼 선보여

미국 뉴저지주 서머싯, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 대조약 공급 및 임상시험 용품 분야의 글로벌 선도 기업 Spring Bio Solution이 세계 최초로 무료 NCE-1 인텔리전스 플랫폼 NCE Grid를 선보였다. 이 플랫폼은 패러그래프 IV 준비와 NCE-1 가능성을 실시간으로 해석하고, 중앙화 및 시각화하기 위해 설계되었다.

지금까지 NCE 독점권 만료일 추적과 패러그래프 IV 증명서 제출은 중앙화된 솔루션이 없어 분산되어 있었고, 수동 작업을 요했으며, 과정이 번거로웠다. 규제 업데이트 사항 또한 여러 포털에 흩어져 있으며, 정보는 별개 데이터베이스에 묻혀 있고, 타임라인을 추적하려면 스프레드시트를 이용해야 한다. 그 결과, 경쟁에 사각지대가 생기고, R&D가 차질을 빚으며, 시작하기도 전에 뒤처지는 상황이 벌어진다.

‘최초 출원’을 목표로 하는 제네릭 제약사의 경우, 정보 격차와 흩어진 데이터, 놓친 일정 등의 문제가 독점권 상실과 수백만 달러의 매출 손실로 이어질 수 있다.

NCE Grid가 이를 변화시킨다.



NCE Grid는 분자, 신약 이름, NCE-1 날짜, 매출, 치료 용도, 매출 성장 전망치, 연평균 성장률 등 모든 핵심 데이터 포인트를 하나의 직관적인 플랫폼에 통합한 세계 최초의 무료 도구다. 실시간 시각화와 실행 가능한 인사이트를 통해 NCE Grid는 전략, 규제, 포트폴리오 팀이 명확하고 신속하게 최초 출원 기회를 규명하고 우선적으로 실행할 수 있도록 지원한다.

Spring Bio Solution의 창립자이자 CEO인 Salim Shaikh는 “우리가 NCE Grid를 개발한 것은 많은 기업이 분산된 인사이트와 놓친 기회로 문제를 겪는 것은 보았기 때문이다. 타이밍이 가장 중요한 이 경쟁에서, 우리 플랫폼은 의사결정자에게 명확성, 속도, 경쟁우위를 제공한다. 패러그래프 IV를 준비 중이라면 전략적 신약 개발의 믿음직한 가이드인 NCE Grid를 추천한다”라고 말했다.

더 많은 정보는 다음 링크를 방문해 확인할 수 있다. https://ncegrid.springbiosolution.com/

Spring Bio Solution 소개

Spring Bio Solution은 전 세계 CRO, 제약사, 연구 기관과 협력해 대조약 공급 및 임상시험 용품 분야에서 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하고 있다. 미국, EU, 싱가포르, 인도에 지사와 WDL(도매 의약품 유통 라이선스) 시설을 보유했으며, 400개 이상의 유통 협력사와 30개 이상의 개발사로 이뤄진 탄탄한 네트워크를 갖춘 Spring Bio Solution은 핵심 의약품 공급에 대해 시기적절하고 규정을 준수하는 접근성을 보장한다.

600개 이상의 고객사의 신뢰를 받으며 대조약/RLD/신약 샘플 공급에서 99.9%의 성공률을 자랑하는 Spring Bio Solution은 -60°C에서 실온까지의 온도를 커버하며 업계 최고 수준의 콜드 체인 기능을 제공한다. 또한 LSPedia와의 파트너십을 통해 Spring Bio Solution은 DSCSA 준수 및 엔드투엔드 추적 가능성을 전적으로 보장한다.

Spring Bio Solution 은 1,000건 이상의 임상시험과 1만 2,000건 이상의 생물학적 동등성 연구를 지원한 경험을 바탕으로 임상시험 의뢰사가 운영 위험을 낮추고 자신감 있게 약물 개발에 속도를 낼 수 있도록 돕는다.

언론 문의 시 아래로 연락하세요

Navdeep Trivedi

Vice President & Head, Digital Marketing

Spring Bio Solution

navdeep.trivedi@springbiosolution.com

