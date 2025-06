Métaux Osisko recoupe 0,33 % cuivre sur 258 mètres à Mines Gaspé

Incluant 15,6 mètres titrant une moyenne de 1,47 % Cu et 8,5 g/t Ag

La zone E a recoupé 29,7 mètres titrant une moyenne de 1,92 % Cu et 15,2 g/t Ag

Le forage intercalaire continue de prolonger le gîte en profondeur sous l’ERM de 2024

MONTRÉAL, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Métaux Osisko ») ( TSXV : OM ; OTCQX : OMZNF ; FRANKFURT : 0B51 ) a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats de forage issus du programme de forage 2025 sur le projet de cuivre Mines Gaspé, situé dans la péninsule gaspésienne dans l’Est du Québec. Les résultats de huit nouveaux forages sont présentés ci-dessous, situés à l’extrémité sud du gîte défini dans l’estimation des ressources minérales (l’« ERM ») de 2024 (voir la carte ci-jointe et le communiqué de presse du 14 novembre 2024).

Faits saillants (voir le tableau 1 ci-dessous) :

Le forage 30-1075, situé dans la partie sud-est du modèle de l’ERM de 2024, a recoupé 258,0 mètres titrant une moyenne de 0,33 % Cu et 2,95 g/t Ag (incluant 15,6 mètres titrant une moyenne de 1,47 % Cu et 8,5 g/t Ag) , et une deuxième intersection de 96 mètres titrant une moyenne de 0,54 % Cu et 3,34 g/t Ag en profondeur sous la base du modèle de l’ERM de 2024, prolongeant la minéralisation jusqu’à une profondeur verticale de 529 mètres.

, et une deuxième intersection de en profondeur sous la base du modèle de l’ERM de 2024, prolongeant la minéralisation jusqu’à une profondeur verticale de 529 mètres. Le forage 30-1076, situé à la limite sud du modèle de l’ERM de 2024, a recoupé 208,4 mètres titrant une moyenne de 0,40 % Cu et 2,61 g/t Ag (incluant 12,0 mètres titrant une moyenne de 1,91 % Cu et 9,6 g/t Ag) , suivis d’une deuxième intersection de 70,8 mètres titrant une moyenne de 0,25 % Cu et 2,15 g/t Ag, et d’une troisième intersection en profondeur, sous la base du modèle de l’ERM de 2024, de 48,9 mètres titrant une moyenne de 0,34 % Cu et 2,78 g/t Ag , prolongeant la minéralisation jusqu’à une profondeur verticale de 548 mètres.

, suivis d’une deuxième intersection de et d’une troisième intersection en profondeur, sous la base du modèle de l’ERM de 2024, de , prolongeant la minéralisation jusqu’à une profondeur verticale de 548 mètres. Le forage 30-1068, situé dans la partie sud-est du modèle de l’ERM de 2024, a recoupé 189,0 mètres titrant une moyenne de 0,30 % Cu et 2,62 g/t Ag .

. Le forage 30-1070, situé près de la limite est du modèle de l’ERM de 2024, a recoupé 160,5 mètres titrant une moyenne de 0,16 % Cu et 1,92 g/t Ag , suivis d’une deuxième intersection de 122,8 mètres titrant une moyenne de 0,62 % Cu et 4,86 g/t Ag (incluant 25,6 mètres titrant une moyenne de 2,19 % Cu et 16,9 g/t Ag au niveau du skarn de la zone C), suivie d’une troisième intersection en profondeur, sous la base du modèle de l’ERM de 2024, de 29,7 mètres titrant une moyenne de 1,92 % Cu et 15,2 g/t Ag au niveau du skarn de la zone E, prolongeant la minéralisation jusqu’à une profondeur verticale de 629 mètres.

, suivis d’une deuxième intersection de au niveau du skarn de la zone C), suivie d’une troisième intersection en profondeur, sous la base du modèle de l’ERM de 2024, de au niveau du skarn de la zone E, prolongeant la minéralisation jusqu’à une profondeur verticale de 629 mètres. Le forage 30-1074, situé dans la partie centre-sud du modèle de l’ERM de 2024, a recoupé 118,5 mètres titrant une moyenne de 0,26 % Cu et 1,92 g/t Ag, et une deuxième intersection de 167,2 mètres titrant une moyenne de 0,22 % Cu et 1,60 g/t Ag en profondeur sous la base du modèle de l’ERM de 2024, prolongeant la minéralisation jusqu’à une profondeur verticale de 797 mètres.





Tableau 1 : Intervalles minéralisés recoupés en forage, voir la carte ci-jointe pour la localisation des forages.

No de forage De

(m) À

(m) Épaisseur

(m) Cu

(%) Ag

(g/t) Mo

(%) 30-1068 58,5 247,5 189,0 0,30 2,62 < 0,005 et 327,5 376,5 49,0 0,69 5,65 < 0,005 et 450,0 484,5 34,5 0,16 1,03 < 0,005 et 555,8 591,0 35,2 0,29 1,95 < 0,005 30-1070 45,0 205,5 160,5 0,16 1,92 < 0,005 et 345,9 369,0 23,1 0,25 2,09 0,005 et 412,7 535,5 122,8 0,62 4,86 0,011 (incluant) 415,5 441,1 25,6 2,19 16,86 0,006 et 599,0 628,7 29,7 1,92 15,21 < 0,005 30-1071 7,0 61,0 54,0 0,51 5,21 < 0,005 30-1072 19,0 45,2 26,2 0,17 1,69 < 0,005 et 374,1 396,0 21,9 0,42 3,79 0,018 et 456,0 504,0 48,0 0,39 2,99 0,005 30-1074 127,0 176,5 49,5 0,22 2,51 < 0,005 et 304,5 327,0 22,5 0,27 1,66 < 0,005 et 369,0 396,0 27,0 0,21 1,79 0,047 et 435,0 553,5 118,5 0,26 1,92 0,017 et 629,9 797,1 167,2 0,22 1,60 0,007 30-1075 15,0 273,0 258,0 0,33 2,95 < 0,005 (incluant) 236,4 252,0 15,6 1,47 8,48 < 0,005 et 354,7 399,0 44,3 0,23 2,00 < 0,005 et 433,5 529,5 96,0 0,54 3,34 < 0,005 30-1076 12,0 220,4 208,4 0,40 2,61 < 0,005 (incluant) 193,0 205,0 12,0 1,91 9,61 < 0,005 et 244,2 315,0 70,8 0,25 2,15 < 0,005 et 396,0 420,0 24,0 0,26 1,86 < 0,005 et 498,6 547,5 48,9 0,34 2,78 < 0,005

Le forage 30-1073, implanté à l’est de la limite de l’ERM de 2024, n’a pas recoupé de minéralisation significative. Les forages 30-1062 et 30-1066, dont les résultats ont déjà été publiés, avaient aussi été implantés au sud-est et à l’est, respectivement, des limites de l’ERM de 2024 et ces forages n’avaient également pas recoupé de minéralisation significative, indiquant que le gîte ne s’étend pas vers l’est. Le gîte reste toutefois ouvert au sud et au sud-ouest.

Tous les forages ont été implantés à la verticale ou presque dans la stratigraphie calcaire altérée inclinée de 20 à 25 degrés vers le nord; les épaisseurs réelles sont estimées à 90-92 % des intervalles rapportés. Les horizons de skarn/marbre L1 (zone C) et L2 (zone E) ont été recoupés dans la plupart des forages, ainsi que les porcellanites interstratifiées (cornéennes de couleur vert pâle à blanchâtre avec altération potassique) qui encaissent la majorité de la minéralisation cuprifère disséminée.

La limite en profondeur de l’ERM de novembre 2024 correspond à la base de l’horizon de skarn L1 (zone C), et toutes les intersections minéralisées sous cet horizon représentent de potentielles extensions du gîte en profondeur, qui seront intégrées dans la prochaine mise à jour de l’ERM dont la publication est prévue pour le T1 2026.

La minéralisation se présente sous forme de chalcopyrite disséminée et en veinules, et est principalement contrôlée par la stratigraphie dans les secteurs du mont Needle, Needle Est et du ruisseau Copper. Comme prévu, aucune minéralisation significative en molybdène n’a été observée dans les porcellanites dans ces secteurs, mais des teneurs élevées (jusqu’à 0,4 % Mo) ont localement été obtenues dans les skarns des zones C et E. La minéralisation en molybdène se retrouve principalement dans les stockwerks de veinules plus au nord, au mont Copper, où une véritable minéralisation de cuivre porphyrique est présente, formant une zone minéralisée secondaire distincte caractérisée par la présence répandue et continue de minéralisation en cuivre-molybdène de type stockwerk qui rayonne à partir de la source centrale de fluides hydrothermaux, c’est-à-dire l’intrusion porphyrique du mont Copper. Au moins cinq évènements minéralisateurs (veines/stockwerks) ont été reconnus au mont Copper, et ces derniers recoupent la minéralisation précoce encaissée dans les skarns et les porcellanites dans l’ensemble du système à Mines Gaspé.

Les programmes de forage réalisés de 2022 à 2024 par Métaux Osisko avaient pour but de définir des ressources à ciel ouvert dans la minéralisation en stockwerks du mont Copper, et ont ultimement mené à l’ERM de mai 2024 (voir le communiqué du 6 mai 2024). L’agrandissement du modèle de ressources au sud du mont Copper, dans la partie de skarn/porcellanite primaire du système, pauvrement confirmé par forages, a subséquemment mené à une augmentation significative des ressources, principalement dans la catégorie présumée (voir le communiqué du 14 novembre 2024).

L’objectif principal du programme de forage en cours consiste à convertir l’ERM de novembre 2024 aux catégories de ressources indiquées et mesurées, et à tester l’étendue du système stratigraphiquement en profondeur, et latéralement vers le sud et le sud-ouest, en direction de Needle Est et du mont Needle, respectivement.

Personne qualifiée

M. Bernard-Olivier Martel, géo., est la personne qualifiée indépendante responsable des données techniques présentées dans ce communiqué de presse et il est un géologue professionnel enregistré dans la province du Québec.

Assurance qualité et contrôle de la qualité

Les intervalles minéralisés rapportés dans les présentes sont calculés en utilisant un seuil de coupure moyen de 0,12 % cuivre sur des intersections contigües de 20 mètres. Des intervalles plus courts, le cas échéant, couvrent les limites inférieure et supérieure des intervalles rapportés. Les intervalles de 20 mètres ou moins ne sont pas présentés, à moins qu’ils montrent des teneurs nettement plus élevées.

Métaux Osisko adhère à un rigoureux programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité en ce qui a trait à la manipulation et l’échantillonnage des carottes de forage, le transport des échantillons et les analyses, incluant l’insertion de blancs et de standards dans le flux d’échantillons. Les carottes de forage de diamètre HQ ou NQ sont transportées de façon sécuritaire jusqu’à la carothèque sur le site, où elles sont décrites, coupées et échantillonnées. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont scellés et expédiés aux installations de préparation d’ALS Canada Ltd à Sudbury. Les détails concernant la préparation des échantillons (code PREP-31DH) sont disponibles sur le site Web d’ALS Canada. Les pulpes sont analysées aux installations d’ALS Canada Ltd à North Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons ont été analysés à partir d’une dissolution à quatre acides, suivie d’analyses par ICP-AES et ICP-MS pour le cuivre, le molybdène et l’argent.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d’exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux critiques, avec un accent sur le cuivre et le zinc. La Société a acquis de Glencore Canada Corporation, en juillet 2023, une participation de 100 % dans la mine de cuivre Mines Gaspé, anciennement en production. La mine de cuivre de Mines Gaspé est située près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec. La Société se concentre actuellement sur l’expansion des ressources du système de cuivre de Mines Gaspé, avec des ressources minérales indiquées actuelles de 824 Mt à une teneur moyenne de 0,34 % éq.Cu et des ressources minérales présumées de 670 Mt à une teneur moyenne de 0,38 % éq.Cu (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 14 novembre 2024 intitulé « Métaux Osisko annonce une augmentation significative des ressources minérales à Mines Gaspé ». Le projet de cuivre Mines Gaspé abrite le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord, stratégiquement situé près d’infrastructures existantes au Québec, une province favorable à l’industrie minière.

En plus du projet de cuivre Mines Gaspé, la Société travaille avec Appian Capital Advisory LLP par l’intermédiaire de la coentreprise Pine Point Mining Limited afin de faire progresser l’un des plus grands camps miniers historiques pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest. L’estimation actuelle des ressources minérales du projet Pine Point comprend des ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à une teneur moyenne de 5,52 % éq.Zn et des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à une teneur moyenne de 5,64 % éq.Zn (conformément au Règlement 43-101). Pour plus d’information, voir le communiqué de presse de Métaux Osisko du 25 juin 2024 intitulé « Métaux Osisko publie une estimation des ressources minérales de Pine Point pour 2024 : 49,5 millions de tonnes de ressources minérales indiquées à 5,52 % ZnEq et 8,3 millions de tonnes de ressources minérales présumées à 5,64 % ZnEq ». Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

Pour plus de renseignements à propos du présent communiqué de presse, veuillez visiter le site www.osiskometals.com ou contacter :

Don Njegovan, président

Téléphone : 514-861-4441

Courriel : info@osiskometals.com

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des évènements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives concernant, entre autres : le traitement fiscal des unités accréditives; le moment où les dépenses admissibles seront engagées et la renonciation des dépenses admissibles; la capacité de faire progresser le projet de cuivre Mines Gaspé jusqu’à une décision de construction (le cas échéant); la capacité d’accroître la liquidité de négociation de la Société et d’améliorer sa présence sur les marchés financiers; la réévaluation potentielle de la Société; la capacité de la Société à tirer parti du plein potentiel de ses actifs et d’avoir du succès; la capacité de la Société à créer de la valeur pour ses actionnaires; l’avancement du projet Pine Point; l’expansion anticipée des ressources du système cuprifère à Mines Gaspé; et le projet de cuivre Mines Gaspé abritant le plus grand inventaire de ressources de cuivre non développées dans l’Est de l’Amérique du Nord.

Les informations prospectives ne garantissent pas la performance future et sont fondées sur différentes estimations et hypothèses de la direction, en tenant compte de l’expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d’autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances incluant, sans s’y limiter, des hypothèses à propos de : la capacité des résultats d’exploration, incluant le forage, de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique; les données insuffisantes; les marchés financiers de capitaux propres et d’emprunts; les futurs cours au comptant du cuivre et du zinc; les délais et les résultats des programmes d’exploration et de forage; l’exactitude des estimations de ressources minérales; les coûts de production; la stabilité politique et règlementaire; l’obtention des approbations gouvernementales et de tierces parties; la délivrance des licences et permis à des conditions favorables; la stabilité de la main-d’œuvre à long terme; la stabilité des marchés financiers et des marchés des capitaux; la disponibilité d’équipement minier; et les relations positives avec les communautés et les groupes locaux. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives sont décrits dans le dossier d’information publique de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d’émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser les informations prospectives, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs, ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f4a41e99-53c4-46e1-9d1e-80dfd6d3d4a2/fr

Projet Mines Gaspé Juin 2025 Pourtour de surface des ressources publiées en 2024, forages rapportés présentement, et forages rapportés antérieurement.

