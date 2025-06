เดวิด บาร์เร็ตต์ ซีอีโอ EBC เตือนนักลงทุนภาวะตลาดผันผวน แนะลดเลเวอเรจ และเพิ่มทองคำในพอร์ต

เดวิด บาร์เร็ตต์ ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. ร่วมพูดคุยกับผู้แทนจาก Goldman Sachs, Citigroup และ JPMorgan ในการสัมภาษณ์กับ CCTV เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดการเงินโลกและกลยุทธ์การจัดสรรทองคำเพื่อการลงทุน

เจาะลึกผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มทองคำที่เปลี่ยนไป พร้อมชี้ว่าความมีวินัย ไม่ใช่การเก็งกำไร คือหัวใจสู่ความสำเร็จของนักลงทุน

LONDON, UNITED KINGDOM, June 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความผันผวนของสินทรัพย์ในแต่ละประเภท เดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd ได้เรียกร้องให้นักลงทุนทั่วโลก ลดการใช้เลเวอเรจ กระจายการลงทุนอย่างรอบคอบ และเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน คำแนะนำดังกล่าวได้ถ่ายทอดผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน China Central Television (CCTV) โดยบาร์เร็ตต์ได้ให้กรอบแนวทางการลงทุนที่มั่นคงสำหรับนักลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน

บทสัมภาษณ์ดังกล่าว ซึ่งมีตัวแทนจาก Goldman Sachs, Citigroup และ JPMorgan เข้าร่วมด้วย ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงการจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก และบทบาทที่เปลี่ยนไปของทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

จากจุดสูงสุดสู่การปรับฐาน: สมดุลทองคำ

ในช่วงต้นปี 2025 ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 25% ตั้งแต่ต้นปี โดยพุ่งทะลุ 3,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในบางช่วง ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ความเคลื่อนไหวของทองคำสะท้อนถึงบรรยากาศความเสี่ยงในจิตวิทยาการลงทุนที่ยังคงอยู่

อย่างไรก็ตาม จากการรายงานของสถานีโทรทัศน์ CCTV ราคาทองคำได้ปรับตัวลดลงกว่า 5% ในเดือนพฤษภาคม หลังสัญญาณความตึงเครียดทางการค้าเริ่มผ่อนคลาย และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนลดลงเหลือ 2.3% ซึ่งทำให้นักลงทุนปรับมุมมองต่อความกังวลด้านเงินเฟ้อ และความน่าสนใจของทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อก็ลดลง

“นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังกับการกู้ยืมและการเปิดรับความเสี่ยงของพอร์ต” บาร์เร็ตต์กล่าว “เก็บกระสุนไว้ให้พร้อม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของข่าวสารได้ทันที และใช้โอกาสเมื่อมันมาถึง”

ความเสี่ยงของหนี้รัฐบาลและมุมมองระยะยาว

บาร์เร็ตต์ยังได้กล่าวถึงความกังวลเชิงโครงสร้างที่ลึกขึ้น โดยเฉพาะในตลาดหนี้ภาครัฐ โดยการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ จาก Aaa เป็น Aa1 โดย Moody’s เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2025 ซึ่งทำให้สหรัฐฯ สูญเสียอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดที่เหลืออยู่ ขณะเดียวกัน ความต้องการซื้อตราสารหนี้ระยะยาวของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่ประมูลในรอบ 20 ปี ก็ยังคงอ่อนแอ ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนระยะยาวพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี และสร้างความกังวลให้แก่นักลงทุน

“นี่ไม่ใช่เรื่องของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่เป็นเรื่องของการวางตำแหน่งลงทุนอย่างชาญฉลาด” บาร์เร็ตต์กล่าวเสริม “ทองคำไม่ใช่แค่สินทรัพย์ปลอดภัย แต่ยังเป็นเครื่องชี้วัดความไม่แน่นอนของตลาด”

ธนาคารกลางปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่

Goldman Sachs คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะพุ่งแตะ 3,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่ JPMorgan คาดว่าจะไปถึง 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในไตรมาส 2 ปี 2026 อย่างไรก็ตาม Citigroup เตือนว่าความต้องการทองคำในกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่อ่อนแอ อาจกดดันราคาต่อเนื่องไปจนถึงหลังปี 2026

บาร์เร็ตต์เน้นย้ำว่า แม้ความเชื่อมั่นในกลุ่มสถาบันจะยังคงแข็งแกร่ง แต่นักลงทุนควรจับโอกาสด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเมื่อวงจรนโยบายการเงินทั่วโลกเริ่มแยกทิศทางและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังเปราะบาง

ในช่วงที่ทองคำกำลังเปลี่ยนจาก “ตลาดกระทิงทางเดียว” มาสู่ภาวะการลงทุนที่ผันผวนมากขึ้น บาร์เร็ตต์ยังคงยืนยันบทบาทของ EBC Financial Group ในการเป็นผู้นำทางให้แก่นักลงทุน เพื่อให้สามารถรับมือกับความซับซ้อนได้อย่างมั่นใจ

“เรายังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าของเราในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่นและมองไปข้างหน้า ซึ่งนั่นหมายถึงการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรลงมือ และเมื่อไหร่ควรถอย” เขากล่าว

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินอันทรงเกียรติของกรุงลอนดอน EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการจัดการสินทรัพย์ ผ่านบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลทางการเงินหลักทั่วโลก—including สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และประเทศอื่น ๆ—EBC เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนสถาบันเข้าถึงตลาดและโอกาสการซื้อขายระดับโลกในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนี

EBC ได้รับรางวัลมากมาย การันตีถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานจริยธรรม และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละประเทศ ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร; EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC); และ EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Financial Services Commission Mauritius (FSC)

หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ โดยเคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญ ทั้ง Plaza Accord และวิกฤติฟรังก์สวิสปี 2015 รวมถึงความปั่นป่วนของตลาดในช่วงวิกฤตโควิด-19 EBC จึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกความสัมพันธ์กับนักลงทุนจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังในทุกขั้นตอน

ในฐานะพันธมิตรด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา EBC ให้บริการพิเศษในภูมิภาคเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย พร้อมกันนี้ EBC ยังมีส่วนร่วมในโครงการ United to Beat Malaria เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนโครงการ ‘What Economists Really Do’ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ซึ่งช่วยให้ประชาชนเข้าใจเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมที่สำคัญได้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมความเข้าใจและการสนทนาในวงกว้างยิ่งขึ้น

https://www.ebc.com/

