Bitget 保护基金自成立以来激增超 140%，以 7.25 亿美元创历史新高

维多利亚，塞舌尔, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了有关其用户安全基金（称为保护基金）的 2025 年 5 月报告，该基金的估值在 5 月再创新高，达到 7.251 亿美元，是成立以来的峰值。 该基金用于在极端市场环境中保护用户资产，在整个月期间呈稳定增长，月平均估值为 6.735 亿美元。

该基金最初面世之际有 3 亿美元储备金，增长幅度现已超过 140%，这与 BTC 持有量增值以及 Bitget 注重市场保险的战略重点保持一致。 基金的价值随着比特币的价格而波动，5 月的表现因 BTC 交易价格多次突破 11 万美元而得到提振。

2025 年 5 月 Bitget 保护基金估值图

有赖于这种水平的资本储备，Bitget 得以通过链上保护机制，在用户资产安全方面跻身全球顶级交易所之列。

随着加密货币大环境面临持续波动的市况，基金升值成为适应力的关键讯号。 这一增长表明，持有 BTC 储备的有效性以及业界对该资产的长期基本面充满信心。

Bitget 持续定期向公众披露保护基金钱包的最新情况，以保持透明度。 储备金保持不变且不会被挪用，为用户提供额外保障，防范平台违规、资产冻结或影响交易诚信的不可预见事件等情况发生。

该保护基金于 2022 年启动，初始配置金额为 3 亿美元，在 Bitget 平台稳步发展和智能财务管理的推动下，其规模已增长一倍以上。 Bitget 的安全体系以全面、多层次的方法为基础，远远不止其价值为数亿美元的保护基金和超过 100% 的储备金证明。

该平台每月进行 Merkle Tree 审计来验证全部资产储备，并通过 ISO 27001:2022 认证维持顶级协议，而且整合 SSL 加密和先进的风险控制系统，这种系统可以主动监控可疑活动。 有赖于严格标准和实时保护，Bitget 自 2018 年以来从未出现任何漏洞，而且因此获得 AAA 安全评级，有助于增强用户信心，为整个行业设立有关透明度的基准。

随着机构和散户日渐关注风险管理，Bitget 保护基金规模不断扩大，是平台实力的重要组成部分。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet (原名 BitKeep) 是一款领先的非托管加密钱包，支持 130 多个区块链和数百万种代币。 它提供多链交易、质押、支付以及直接访问 20,000 多个 DApp 的功能，并将先进的兑换和市场洞察整合到一个平台上。 Bitget 也通过各种战略合作伙伴关系走在推动加密货币应用的前沿。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget 还是多位土耳其国家级运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın （土耳其排球国家队成员）的全球合作伙伴，Bitget 希望借此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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