ビットゲット (Bitget) 保護基金、設立以来140%以上増加し、史上最高の7億2500万ドル (約1,044億円) を記録

セイシェル・ビクトリア発, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 主要な暗号資産取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、保護基金と呼ばれるユーザーセキュリティファンドの2025年5月レポートを発表し、5月に7億2,510万ドル (約1,044億円1,400万円) という最高評価額を記録し、設立以来の最高値を記録した。 極端な市場状況でユーザーの資産を保護するために設計されたこのファンドは、月平均評価額が6億7,350万ドル (約969億8,400万円) となり、月を通して着実な成長を見せた。

当初3億ドル (約420億円) の準備金で立ち上げられたこのファンドは、BTC保有高の増加とビットゲットの市場保険に対する戦略的重点に合わせ、140%以上成長した。 ファンドの価値はビットコインの価格に応じて変動し、5月のパフォーマンスはBTCが複数回11万ドル (約1,440万円) を超えて取引されたことで押し上げられた。

2025年5月のビットゲット保護基金の評価グラフ

このレベルの資本準備金により、ビットゲットはオンチェーン保護メカニズムによるユーザー資産のセキュリティの点で世界トップクラスの取引所の地位を確立している。

暗号通貨環境全体が引き続きボラティリティの影響を受けているため、ファンド評価額の上昇は回復力の重要なシグナルとして機能している。 この増加は、BTCで準備金を保有することの有効性と、資産の長期的なファンダメンタルズに対する信頼を示している。

ビットゲットは透明性を維持するために、保護基金ウォレットのスナップショットを定期的に公開し続けている。 準備金はそのままで、レバレッジもかけられていないため、プラットフォームの侵害、資産の凍結、取引の整合性に影響を与える予期せぬ出来事などのインシデントに対してユーザーに安心感を提供している。

2022年に3億米ドル (約436億2,500万円) の初期割当で設立された保護基金は、ビットゲットの安定したプラットフォーム成長と賢明な財務管理に支えられ、その規模を2倍以上に拡大した。 ビットゲットのセキュリティフレームワークは、数百万ドルの保護基金と100%を超える保有証明 (Proof of Reserves) をはるかに超える、包括的で多層的なアプローチに基づいて構築されている。

完全な資産の裏付けを検証する毎月のマークルツリー監査 (Merkle Tree) と、クラス最高のプロトコルを保証するISO 27001:2022認証により、このプラットフォームはSSL暗号化と、疑わしいアクティビティを積極的に監視する高度なリスク管理システムを統合している。 この厳格な基準とリアルタイム保護の組み合わせにより、ビットゲットは2018年以来、セキュリティ侵害を一度も経験しておらず、AAAセキュリティ評価を維持するとともに、業界全体で透明性のベンチマークを確立し、ユーザーの信頼を強化している。

機関投資家や個人投資家のリスク管理への注目が高まる中、ビットゲットの保護基金の規模の拡大は、プラットフォームの強みの不可欠な部分となる。

保護基金に関する詳細および月次更新情報については、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人を超えるユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、Bitcoin価格、Ethereum価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用して、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレットは、130以上のブロックチェーンと数百万のトークンをサポートする、業界をリードする非管理型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、そして20,000以上の分散型アプリケーション (DApps) への直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能と市場分析を単一のプラットフォームに統合している。 ビットゲットは、世界トップサッカーリーグLALIGAの東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号通貨パートナーを務めるほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (İlkin Aydın) (バレーボール全国代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは以下にアクセスのこと:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)

報道担当者向け問い合わせ先:media@bitget.com

リスクについての警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生する可能性のある損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。

この発表に関する写真はこちらで入手可能:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5caed623-6b6b-4367-a1a4-ffa96d2e6b77

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c50cc5f-fe7c-4ec0-a781-70fb01e2c519

