קרן ההגנה של Bitget זינקה ביותר מ-140% מאז הקמתה והגיעה לשיא כל הזמנים של 725 מיליון דולר

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, פרסמה את הדו"ח החודשי עבור מאי 2025 של קרן ההגנה והאבטחה עבור המשתמשים שלה אשר הגיעה לשיא חדש של 725.1 מיליון דולר במאי, רמתה הגבוהה ביותר מאז הקמתה. הקרן, שנועדה להגן על נכסי המשתמשים בתנאי שוק קיצוניים, הציגה צמיחה יציבה לאורך החודש, עם שווי חודשי ממוצע של 673.5 מיליון דולר.

הקרן, שהושקה במקור עם עתודה של300 מיליון דולר, צמחה ביותר מ-140%, בהתאם לעליית ערך אחזקות ה-BTC וההתמקדות האסטרטגית של Bitget בביטוח השוק. ערך הקרן משתנה בהתאם למחיר ה-Bitcoin, כאשר ביצועי חודש מאי קיבלו דחיפה מהמסחר ב-Bitcoin שערכו חצה מספר פעמים את קו ה-110,000 דולר.

גרף הערכת שווי קרן הגנת Bitget במאי 2025

רמה זו של עתודת הון ממקמת את Bitget בין הבורסות המובילות בעולם בהיבט של אבטחת נכסי משתמשים באמצעות מנגנוני הגנה בבלוקצ'יין.

בתקופה בה התנודתיות ממשיכה להגדיר את הסביבה הקריפטוגרפית הרחבה יותר, העלייה בשווי הקרן משמשת כסימן מרכזי לחוסן. העלייה מראה את יעילות החזקת העתודות ב-Bitcoin ואת הביטחון בנתונים הבסיסיים לטווח ארוך של הנכס.



Bitget ממשיכה לחשוף באופן קבוע תמונות מצב של ארנק קרן ההגנה כדי לשמור על שקיפות. הרזרבה נותרה ללא שינוי וללא מינוף, וזה מציע למשתמשים שכבת ביטחון מפני אירועים כגון פריצות לפלטפורמה, הקפאת נכסים או אירועים בלתי צפויים המשפיעים על שלמות המסחר.

קרן ההגנה, שהושקה ב-2022 עם הקצאה ראשונית של 300 מיליון דולר, יותר מהכפילה את גודלה, מחוזקת על ידי הצמיחה היציבה של הפלטפורמה והניהול הפיננסי החכם של Bitget. מסגרת האבטחה של Bitget בנויה על גישה מקיפה ורב-שכבתית החורגת הרבה מעבר לקרן ההגנה שלה בשווי מיליוני דולרים ולמעלה מ-100% הוכחת עתודות.

עם ביקורות חודשיות של Merkle Tree המאמתות גיבוי מלא של נכסים והסמכת ISO 27001:2022 הטוענת לפרוטוקולים הטובים מסוגם, הפלטפורמה משלבת הצפנת SSL ומערכת בקרת סיכונים מתקדמת המנטרת באופן פעיל פעילות חשודה. שילוב זה של תקנים מחמירים והגנה בזמן אמת שמר על Bitget ללא פרצות מאז 2018 ותרם לדירוג האבטחה AAA שלה ועזר לחזק את אמון המשתמשים כדי לקבוע אמת מידה לשקיפות ברחבי התעשייה.

עם תשומת הלב המוסדית והקמעונאית לניהול סיכונים מתעצמת, ההיקף ההולך וגדל של קרן ההגנה של Bitget הוא חלק בלתי נפרד מחוזקה של הפלטפורמה.

למידע נוסף ועדכונים חודשיים על קרן ההגנה, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

