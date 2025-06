EBC Financial Group：市場変動中、バレット氏は、慎重な姿勢、レバレッジの低減、そして戦略的な金配分を呼びかける

EBC Financial Group:デビッド・バレット氏が、ゴールドマン・サックス、シティグループ、JPモルガンの代表者とともにCCTVのインタビューで世界市場の動向と戦略的金配分について語りました。

上昇する利回り、変化する金の動向、そして投資家の成功を左右するのは投機ではなく「規律」である理由について考察します。

LONDON, UNITED KINGDOM, June 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- マクロ経済の不確実性の高まりと資産クラスの乖離の拡大が顕著な環境下、EBC Financial Group(英国)のCEO、デビッド・バレット氏は、世界の投資家に対し、レバレッジの縮小、慎重な分散投資、そして不確実性への備えの重要性を強調しています。 中国中央テレビ局(CCTV)で放映された特集インタビューでバレット氏の発言は、不安定な時代における安定的な投資戦略の枠組みを提示するものでした。

バレット氏に加え、ゴールドマン・サックス、シティグループ、JPモルガンの代表者も参加したこのインタビューでは、世界の資産配分を変革する要因と、戦略的ヘッジ手段としての金の役割の進化について考察が行われました。

ピークから反落へ:金価格の再調整

2025年初頭、金価格は年初来で25%以上急騰し、一時1オンスあたり3,500ドルを超え、株式やコモディティを大きく上回るパフォーマンスを見せました。米国株が小幅な上昇にとどまり、原油市場が低迷する中、金価格の力強い動きは、投資家のリスク回避姿勢が依然として根強いことを浮き彫りにしました。

しかし、CCTVの報道によると、貿易摩擦の緩和の兆候と4月の米国消費者物価指数(CPI)が2.3%に低下したことで、金価格は5月に5%以上下落しました。この下落によりインフレ期待が抑えられ、インフレヘッジ資産としての金の魅力は一時的に薄れました。

バレット氏は「人々はレバレッジとエクスポージャーに関して保守的であるべきです。常に変化するニュースサイクルに対応できるよう、常に備えを怠ってはいけません。そうすることで、いざという時にチャンスを生かすことができるのです 」と述べています。

ソブリンリスクと長期的な視点

バレット氏は、特にソブリン債市場における構造的な懸念の深刻化にも注目しました。ムーディーズは2025年5月17日、米国ソブリン格付けをAAAからAA1に引き下げ、米国は最上位格付けを失いました。さらに、米国と日本の20年国債入札における需要の低迷も相まって、長期金利は数年ぶりの高水準に達し、投資家の不安を強めています。

バレット氏は「これは単なるリスク回避の話ではなく、いかに賢明にポジショニングするかという問題です。金は単なる安全資産ではなく、不確実性を映すバロメーターなのです 。」と付け加えました。



中央銀行が戦略を再構築

ゴールドマン・サックスは、金価格が年末までに3,700ドルに達すると予測しており、JPモルガンは2026年第2四半期までに1オンスあたり4,000ドルに達すると見込んでいます。一方、シティグループは短期的には強気ながらも、中長期では価格調整のリスクを指摘しています。

バレット氏は、機関投資家の確信が強い一方で、投資家はチャンスと慎重さのバランスを取る必要があると強調しています。特に、金融政策のサイクルが各国で異なる中、地政学的な不安定さも重なる現在の状況ではなおさらです。

金市場が「一方通行の強気相場」から、より変動の激しい再ポジショニング局面へと移行する中で、バレット氏はEBCが複雑な市場環境において投資家を導く役割を担っていることを改めて表明しました。

「私たちは、お客様が強固で将来を見据えたポートフォリオを構築できるよう、今後も支援を続けてまいります。 そのためには、積極的に行動すべきタイミングと、一歩引いて様子を見るべき局面を見極めることが不可欠です」と述べました。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

###

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)、モーリシャス(FSC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.