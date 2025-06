ビットゲット (Bitget) CEOグレイシー・チェン (Gracy Chen)、コインデスク (CoinDesk) の「Web3とAI分野の女性50人 (Top 50 Women in Web3 and AI)」に選出

セーシェル共和国ビクトリア発, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号資産取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェンが、コインデスクの「2025年Web3とAI分野の女性50人」に選出されたことを発表した。この栄誉あるリストは、デジタル金融およびテクノロジーの未来を形作る影響力あるリーダーたちを称えるものである。 この年次リストは、ブロックチェーン、暗号資産、人工知能といった先端技術分野において、イノベーションとインクルージョンを推進するリーダーたちを紹介している。

受賞者トップ10には、チェンのほか、アンソロピック (Anthropic) のダニエラ・アモデイ (Daniela Amodei)、カリフォルニア工科大学 (Caltech) のアニマ・アナンドクマル (Anima Anandkumar)、ベニスAI (Venice.ai) のティーナ・ベイカー=テイラー (Teana Baker‑Taylor)、マサチューセッツ工科大学 (MIT) のレジーナ・バルジレイ (Regina Barzilay)、ヘデラ (Hedera) のベツァベ・ボタイティス (Betsabe Botaitis)、ソシエテ・ジェネラル (Société Générale) のステファニー・カボシオラス (Stéphanie Cabossioras)、トラストウォレット (Trust Wallet) のイーオウィン・チェン (Eowyn Chen)、ブラックロック (BlackRock) のサマラ・コーエン (Samara Cohen)、コインベース (Coinbase) のエミリー・チェイ (Emilie Choi)、ソリダス・ラブズ (Solidus Labs) のデルフィーヌ・フォルマ (Delphine Forma) らが名を連ねている。これらの10名に加え、さらに40人の卓越した女性たちが選出されている。

このリストは、グーグル (Google)、スポティファイ (Spotify)、暗号通貨における女性のための協会 (Association of Women in Crypto) などの組織に所属する多様な女性リーダーによるパネルとの協議を経て、コインデスクの編集チームが厳格かつ包括的なプロセスを通じて編纂したものである。 世界中から寄せられた300件を超えるノミネーションが審査され、Web3とAIの次章を形作るうえでの革新性、影響力、そして時代性に優れた最終候補者が選出された。

チェンは、世界トップ10の暗号資産取引所の中で唯一の女性CEOであるだけでなく、ビットゲットのグローバルな成長を牽引するリーダーとしても際立っている。 2024年5月にCEOに就任して以来、チェンはプラットフォームを加速的な成長の段階へと導いてきた。 彼女のリーダーシップのもと、ビットゲットは世界的なユーザー数を2,000万人から1億2,000万人以上に拡大し、取引高で世界トップ3の取引所に確固たる地位を築いている。

また、彼女の在任期間は、ビットゲットのサービス提供範囲をデリバティブ取引の枠をはるかに超えて拡大する戦略的転換によって特徴づけられた。 現在、このプラットフォームは、現物取引において世界トップクラスの機能、活況を呈するローンチパッドおよびローンチプールのエコシステム、AIを活用したコピー取引、資産管理ツール、そしてビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) を通じて広く採用されている自己管理型ウォレットを備えている。 チェンはまた、ビットゲットの主要市場における存在感を強化するため、機関投資家との関係拡大と影響力の大きいパートナーシップの確保において積極的な役割を果たしている。

商品開発と事業開発に加え、チェンはビットゲットのリーダーシップ方針の重要な柱の一つとして社会的責任を掲げている。 彼女は、ブロックチェーン業界におけるジェンダー平等に取り組むために開始された、1,000万ドル (約10億4,500万円) 規模の「Blockchain4Her (B4H)」イニシアチブを率いている。 このイニシアチブは、教育、資金提供、メンターシップ、そしてグローバルなWeb3エコシステムへのアクセスを通じて、女性のビルダー、開発者、起業家を支援することに注力している。 国連女性の地位委員会 (UN Women CSW) 会議の代表として、チェンはジェンダーとテクノロジーに関する世界的な議論において、Web3の重要な視点をもたらしている。 彼女は、投資、起業、そしてテックリーダーシップにおいて10年以上の経験を有している。

グレイシー・チェンがコインデスクの「2025年Web3とAI分野の女性50人」に選出されたことは、ビットゲットを多面的なWeb3プラットフォームへと成長させた彼女の功績と、暗号資産業界においてより包摂的な未来を築く上での影響力の拡大を反映している。

