מנכ"לית Bitget, גרייסי צ'ן, מופיעה ברשימת 50 הנשים המובילות של CoinDesk בתחום ה-Web3 והבינה המלאכותית

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, שמחה לשתף שגרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית החברה, מופיעה ברשימת 50 הנשים המובילות ב-Web3 ובבינה מלאכותית לשנת 2025 של CoinDesk, הכרה נחשבת המעניקה כבוד למנהיגות משפיעות המעצבות את העתיד הפיננסי והטכנולוגי הדיגיטלי. בכל שנה הרשימה מקבצת מנהיגות בתחומי הבלוקצ'יין, הקריפטוגרפיה והבינה המלאכותית המקדמות חדשנות והכלה במגזרי הטכנולוגיה המתפתחים.

בין עשרת המובילות צ'ן ניצבת לצד דמויות שהן מאורות בתעשייה כמו דניאלה אמודיי מ-Anthropic, אנימה אנאנדקומאר מ-Caltech, טינה בייקר-טיילור מ-Venice.ai, רג'ינה ברזילי מ-MIT, בטסאבה בוטאיטיס מ-Hedera, סטפני קבוסיורס מ-Société Générale, אוווין צ'ן מ-Trust Wallet, סמרה כהן מ-BlackRock, אמילי צ'וי מ-Coinbase ודלפין פורמה מ-Solidus Labs, יחד עם ארבעים נשים יוצאות דופן נוספות.

הרשימה הורכבה בתהליך קפדני ומכיל, ונאצרה על ידי צוות העורכים של CoinDesk בהתייעצות עם פאנל מגוון של מנהיגות נשים מארגונים כולל גוגל, ספוטיפיי ואיגוד הנשים בקריפטו. למעלה מ-300 מועמדות מרחבי העולם הוערכו, כאשר המועמדות הסופיות נבחרו על החדשנות, ההשפעה והרלוונטיות שלהם בעיצוב הפרק הבא של Web3 ובינה מלאכותית.

צ'ן בולטת לא רק כמנכ"לית האישה היחידה מבין 10 בורסות הקריפטו העולמיות המובילות, אלא גם כמובילה מאחורי הצמיחה הגלובלית של Bitget. מאז שנכנסה לתפקיד המנכ"לית במאי 2024, היא ניווטה את הפלטפורמה דרך שלב של צמיחה מואצת. תחת הנהגתה, Bitget הגדילה את בסיס המשתמשים שלה מ-20 מיליון ליותר מ-120 מיליון משתמשים ברחבי העולם, מה שמציב אותה היטב בין שלוש הבורסות המובילות לפי נפח מסחר ברחבי העולם.

כהונתה התאפיינה בשינוי אסטרטגי שהרחיב את הפתרונות של Bitget הרבה מעבר לנגזרות. כיום, הפלטפורמה כוללת יכולות ברמה עולמית עבור מסחר ספוט, אקו סיסטם אקולוגית משגשג של Launchpad ו-Launchpool, מסחר בהעתקה מבוסס בינה מלאכותית, כלי ניהול נכסים וארנק במשמורת עצמית שזוכה לאימוץ באופן נרחב באמצעות Bitget Wallet. צ'ן גם ממלאת תפקיד פעיל בהרחבת קשרים מוסדיים וביצירת שותפויות בעלות השפעה גבוהה המעמיקות את טבעית הרגל של Bitget בשווקים מרכזיים.

מחוץ לפיתוח מוצר ועסקי, צ'ן הפכה את האחריות החברתית לעמוד התווך של סדר היום המנהיגותי שלה ב-Bitget. היא מובילה את יוזמת Blockchain4Her (B4H) בשווי 10 מיליון דולר, שהחלה לטפל בשוויון מגדרי בתעשיית הבלוקצ'יין. היוזמה מתמקדת בתמיכה בנשים בונות, מפתחות ויזמיות באמצעות חינוך, מימון, חונכות וגישה למערכת האקו סיסטם העולמית של Web3. כנציגה בוועידת CSW של האו"ם לנשים, צ'ן גם מביאה נקודות מבט ביקורתיות של Web3 לדיונים גלובליים על מגדר וטכנולוגיה. הרקע שלה משתרע על פני עשור של ניסיון בהשקעות, יזמות ומנהיגות טכנולוגית.

הכללתה של גרייסי צ'ן ב-50 הנשים המובילות של CoinDesk ב-Web3 ובינה מלאכותית משקפת את הישגיה בהרחבת Bitget לפלטפורמת Web3 רב מימדית, ואת השפעתה הגוברת בעיצוב עתיד כולל יותר עבור תעשיית הקריפטו.

