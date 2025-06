EBC Санхүүгийн Групп АНУ-д бүртгэлтэй 100+ ETF CFD-ээр сэдэвчилсэн хөрөнгө оруулалтын сонголтоо өргөжүүллээ

EBC Санхүүгийн Группийн АНУ-ын шинэ ETF CFD бүтээгдэхүүнүүд дэлхийн үйлчлүүлэгчдэд зах зээл, салбар, хөрөнгө оруулалтын хэв маяг бүрт хамаарах сэдэвчилсэн төрөлжсөн арилжааны боломжуудыг олгож байна.

Шинэ ETF CFD бүтээгдэхүүний цуврал дэлхийн зах зээлийн сэдвүүдийг тусгаж, бодит цагийн хандалт ба уян хатан байдлыг хангаж байна.

LONDON, UNITED KINGDOM, June 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Санхүүгийн Групп АНУ-ын хөрөнгийн зах зээлд бүртгэлтэй 100 гаруй ETF-ийн гэрээт ялгааны (CFD) шинэ бүтээгдэхүүн санал болгож буйгаа зарлалаа. Энэхүү алхам нь олон улсын хөрөнгө оруулагчид салбар төвтэй, сэдэвчилсэн, болон бүс нутгийн онцлогт тохирсон санхүүгийн хэрэгслүүдийг эрэлхийлэх хандлагатай уялдаж байна.

Шинэ бүтээгдэхүүнд New York Stock Exchange болон NASDAQ биржүүдэд бүртгэлтэй, Vanguard, iShares (BlackRock), State Street Global Advisors зэрэг дэлхийн нэр хүндтэй хөрөнгө удирдлагын байгууллагуудын гаргасан ETF-үүд багтжээ. Эдгээр нь дэлхийн хөрөнгө оруулагчдын хандлагад нөлөөлж буй гол макро эдийн засгийн болон салбарын чиг хандлагуудыг тусгасан байна.

“Энэ өргөтгөл бол бидний зах зээлийн шаардлагад нийцсэн, ухаалаг бүтэцтэй бүтээгдэхүүн санал болгох алсын харааг илэрхийлж байна,” хэмээн EBC Санхүүгийн Групп (UK) ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Дэвид Барретт онцлов. “Шинэ бүтээгдэхүүнүүд илүү стратегийн уян хатан байдал бүхий, чиглэсэн хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсэж буй арилжаачдын хэрэгцээнд нийцсэн дараагийн логик алхам юм. EBC гүйцэтгэл болон нарийвчлалыг хослуулсан арилжааны экосистемийг бий болгож байна.”

Сэдэвчилсэн Хандалт ба Тактик Уян Хатан Байдал

Шинэчлэгдсэн бүтээгдэхүүний багц нь хэрэглэгчдэд дэлхий дахинаа идэвхтэй дагагдаж буй макро эдийн засаг болон хөрөнгө оруулалтын сэдвүүдийг судлах боломжийг олгож байна.

Үүнд, iShares MSCI Brazil ETF зэрэг сангуудын тусламжтайгаар газар зүйн хандалттай хөрөнгө оруулалт хийх, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund зэрэг өндөр өгөөжтэй тогтмол орлогын үнэт цаасаар дамжуулан хөрөнгө оруулах, мөн United States Oil Fund LP зэрэг ETF-ээр WTI түүхий нефтийн ханшийг дагаж бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд хандалт хийх боломжууд багтсан.

Салбарын төвлөрсөн хөрөнгө оруулалтын боломжууд ч мөн адил бий бөгөөд арилжаачид Schwab U.S. Dividend Equity ETF зэрэг ногдол ашиг төвтэй стратегийг дагасан хувьцааны багц дээр байр сууриа авах боломжтой.

Нэмэлт сэдвүүдэд зах зээлийн капиталжуулалтын стратеги болох Russell Mid-Cap Value ETF болон SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF зэрэг өсөлт төвтэй хувьцааг дагасан хөрөнгө оруулалтын хэв маяг багтдаг.

Эдгээр шинэ бүтээгдэхүүнүүд нь бие даасан арилжааны санаа байхаас гадна EBC-ийн одоо байгаа бүтээгдэхүүний багцтай хослуулан ашиглах боломжтой, ингэснээр нарийвчилсан багцын бүтцийг бий болгох, сэдэвчилсэн арилжаа хийх боломжийг бүрдүүлж байна.

Ухаалаг Хөрөнгө Оруулалт: Хөшүүрэг, Богино Худалдан авалт, Зардлын Үр Ашиг Нэг Бүтээгдэхүүнд

EBC-ийн энэхүү мэдэгдэл нь дэлхийн санхүүгийн зах зээлийн хувирч буй орчинд гарч байна. Энэхүү орчинд төрөлжүүлэлт, ил тод байдал, зардлын бүтэц нь байгууллагын шийдвэр гаргалтыг тодорхойлсоор байна. Санхүүгийн экосистем илүү захиалгат, хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх хэрэгслүүд рүү шилжиж буй энэ үед сэдэвчилсэн ETF болон холбогдох санхүүгийн бүтээгдэхүүний өсөлт нь дэлхийн эрсдэл ба боломжийг хэрхэн удирдаж байгааг илтгэж байна.

Эхлэхэд: Эдгээр бүтээгдэхүүнийг ашиглахын тулд www.ebc.com сайтад бүртгүүлж, симуляци эсвэл амьд арилжаа хийх боломжтой.

EBC Санхүүгийн Группийн Тухай

Лондон хотын санхүүгийн төвд үүсгэн байгуулагдсан EBC Санхүүгийн Групп хөрөнгө удирдлага, брокерийн үйлчилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Лондон, Сидней, Хонконг, Сингапур, Кайманы арлууд, Бангкок, Лимассол зэрэг дэлхийн томоохон санхүүгийн төвүүдэд салбартай тус компани хувь хүн болон байгууллагуудад валют, түүхий эд, хувьцаа, индекс зэрэг олон төрлийн санхүүгийн зах зээлд шууд нэвтрэх боломжийг олгодог.

Компанийн бүс нутгийн салбарууд харьяа улсынхаа зохицуулах байгууллагаар зохицуулагддаг бөгөөд ёс зүй, ил тод байдлыг гол зарчим болгож ажилладаг. EBC Санхүүгийн Групп (UK) Limited нь Их Британийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FCA) харьяанд, EBC Санхүүгийн Групп (Cayman) Limited нь Кайманы Арлуудын Санхүүгийн Зохицуулах Газраар (CIMA), харин Австралийн салбарууд нь Австралийн Үнэт Цаас ба Хөрөнгө Оруулалтын Комиссын (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd Маврикийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FSC) зохицуулалтад тус тус хамаардаг.

40 гаруй жилийн туршлага бүхий санхүүгийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн EBC-ийн баг Плазагийн Гэрээ, 2015 оны Швейцар франкийн хямрал, COVID-19 цар тахлын үеийн зах зээлийн савлагаа зэрэг дэлхийн томоохон эдийн засгийн мөчлөгүүдийг даван туулж ирсэн туршлагатай. Компанийн соёл нь шударга байдал, харилцан хүндлэл, хөрөнгө хамгаалалтыг нэн тэргүүнд тавьж, хөрөнгө оруулагч бүрийн харилцааг онцгой ач холбогдолтойгоор хүлээн авч, хүндэтгэлтэй ханддаг зарчимд тулгуурладаг.

EBC Санхүүгийн Групп алдарт FC Barcelona клубын Албан ёсны Гадаад Валютын Түнш байгууллага бөгөөд Ази, Латин Америк, Ойрхи Дорнод, Африк болон Номхон далайн бүс нутгуудад тусгай чиглэлийн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. НҮБ-ын Сан болон дэлхийн хамгийн том оролцоонд суурилсан кампанит ажил болох “United to Beat Malaria” хөтөлбөрийн түншлэлийн хүрээнд дэлхийн эрүүл мэндийн санаачлагуудад хувь нэмэр оруулж байна.

Мөн EBC Оксфордын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Тэнхимийн хэрэгжүүлдэг “Эдийн засагчид юу хийдэг вэ?” олон нийтэд зориулсан боловсролын цувралыг дэмжин оролцож, эдийн засгийн ойлголтыг олон нийтэд энгийн, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудын талаарх ойлголт, хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна.

https://www.ebc.com/

