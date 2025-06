Chiesi Group sigla un accordo di licenza mondiale con Key2Brain AB per promuovere terapie che attraversano la barriera ematoencefalica per le malattie da accumulo lisosomiale

La collaborazione sfrutterà la tecnologia di Key2Brain per sviluppare terapie enzimatiche sostitutive in grado di attraversare la barriera ematoencefalica per le malattie da accumulo lisosomiale

L'accordo si basa su una partnership avviata nel 2022, a sostegno di uno sviluppo continuo guidato da dati positivi di proof of concept in vivo che dimostrano il potenziale della tecnologia di Key2Brain

PARMA, Italia e STOCCOLMA, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chiesi Group e Key2Brain hanno annunciato oggi un accordo di licenza mondiale per promuovere lo sviluppo di due terapie enzimatiche sostitutive (ERT) ricombinanti che attraversano la barriera emato-encefalica (BBB) per le malattie da accumulo lisosomiale (LSD), tra cui l'alfa-mannosidosi (aMann) e la malattia di Krabbe (KD), malattie ultra-rare che colpiscono il sistema nervoso centrale.

L'accordo prevede anche un quadro di riferimento per l'inclusione di altri enzimi nella collaborazione, consentendo a Chiesi di ampliare il proprio portafoglio di ERT che attraversano la BBB e di rafforzare ulteriormente le proprie capacità di sviluppo. L'avanzamento di tali programmi contribuirà inoltre al raggiungimento dell'obiettivo, da parte di Key2Brain, di affermare la propria tecnologia come piattaforma leader nell'attraversamento della BBB. In Chiesi Group, questi programmi sono guidati da Chiesi Global Rare Diseases, la business unit del Gruppo dedicata alla ricerca, allo sviluppo e alla commercializzazione di terapie per patologie rare e ultra-rare.

“Noi di Chiesi Global Rare Diseases, siamo profondamente impegnati a costruire una pipeline sostenibile per le malattie rare, abbracciando tecnologie emergenti che possano migliorare il panorama terapeutico”, ha affermato Giacomo Chiesi, Executive Vice President di Chiesi Global Rare Diseases. “L'accordo esemplifica questa visione: lavorare per affrontare aree con profondi bisogni medici insoddisfatti, tra cui le manifestazioni neurodegenerative di malattie ultra-rare come l'alfa-mannosidosi e la malattia di Krabbe. Per troppe famiglie non esistono ancora opzioni terapeutiche. Il nostro obiettivo è portare loro una speranza dove oggi non ce n'è”.

In base ai termini dell'accordo, Key2Brain fornirà a Chiesi Group una licenza mondiale, soggetta a royalty, per lo sviluppo e la commercializzazione di due ERT in grado di attraversare la BBB. L'accordo si basa su una collaborazione di ricerca già esistente che mira a sviluppare la produzione di un'alfa-mannosidasi ricombinante che attraversa la BBB. Key2Brain riceverà un pagamento anticipato e avrà diritto di ottenere dei compensi in funzione dei risultati conseguiti, basati sullo sviluppo e sulle vendite, e delle royalties graduali sulle vendite potenziali. Chiesi Group finanzierà tutte le attività di ricerca, sviluppo e successiva commercializzazione a livello mondiale. Nell'ambito di tale accordo, le parti hanno anche la possibilità, previo accordo reciproco, di estendere la licenza alla piattaforma tecnologica di Key2Brain per lo sviluppo di ulteriori ERT in grado di attraversare la BBB.

"Questo entusiasmante proseguimento della collaborazione con Key2Brain rappresenta un'opportunità strategica per consolidare i progressi già compiuti insieme", ha dichiarato Mitch Goldman, Senior Vice President R&D, Chiesi Global Rare Diseases. Combinando la nostra profonda esperienza terapeutica con la tecnologia proprietaria di Key2Brain, in grado di attraversare la BBB, intendiamo migliorare la biodistribuzione, l'efficacia e la tollerabilità di terapie promettenti che storicamente hanno incontrato difficoltà nel raggiungere il sistema nervoso centrale. Insieme, il nostro obiettivo è quello di sbloccare nuovi percorsi terapeutici per i pazienti affetti da malattie da accumulo lisosomiale, per ottenere un'innovazione significativa e duratura".

Elisabet Sjöström, Ph.D., Fondatrice e CEO di Key2Brain, ha dichiarato: "L'ampliamento della nostra collaborazione con Chiesi Global Rare Diseases ci consente di progredire su una base clinicamente validata per affrontare le complicanze neurologiche delle malattie da accumulo lisosomiale, tra cui l'alfa-mannosidosi e la malattia di Krabbe. Grazie a questo accordo, possiamo accelerare la ricerca di potenziali terapie innovative in grado di affrontare tali patologie neurodegenerative. Riteniamo che questa partnership sia una prova della versatilità e della competitività della nostra tecnologia di attraversamento della BBB, caratteristiche uniche che vengono utilizzate da Key2Brain nello sviluppo delle nostre terapie proprietarie di nuova generazione mirate al cervello".

Tale collaborazione sfrutta la tecnologia proprietaria della piattaforma di Key2Brain e le capacità e l'esperienza di Chiesi Global Rare Diseases nel panorama delle malattie ultra-rare, creando un percorso per far progredire il programma aMann-K2B in corso e per avviare nuovi programmi preclinici che applicano la tecnologia di Key2Brain ad altre LSD.

Informazioni su Chiesi Group

Chiesi è un gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca che sviluppa e commercializza soluzioni terapeutiche innovative per la salute respiratoria, le malattie rare e le cure specialistiche. La missione dell'azienda è migliorare la qualità della vita delle persone e agire in modo responsabile nei confronti della comunità e dell'ambiente.

Con la trasformazione del proprio status giuridico in Benefit Corporation in Italia, Stati Uniti, Francia e Colombia, l'impegno di Chiesi nella creazione di valore condiviso per la società nel suo complesso è legalmente vincolante e centrale nel processo decisionale dell'azienda. Certificata come "Benefit Corporation" (B Corp) dal 2019, Chiesi fa parte di una comunità globale di imprese che soddisfano elevati standard di impatto sociale e ambientale. L'azienda mira a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni di gas serra (GHG) entro il 2035.

Con i suoi 90 anni di esperienza, Chiesi ha sede a Parma (Italia), possiede 31 filiali in tutto il mondo e conta più di 7.500 dipendenti. Il centro di ricerca e sviluppo del Gruppo a Parma collabora con altri 6 importanti centri di ricerca e sviluppo in Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito e Svezia.

Informazioni su Chiesi Global Rare Diseases

Chiesi Global Rare Diseases è una business unit di Chiesi Group nata per offrire terapie e soluzioni innovative alle persone affette da malattie rare. In qualità di azienda a conduzione familiare, Chiesi Group si impegna a creare un mondo in cui sia comune avere una terapia per tutte le malattie, e agisce come una forza positiva per la società e per l'intero pianeta. L'obiettivo dell'unità Global Rare Diseases è garantire la parità di accesso, in modo che il maggior numero possibile di persone possa vivere una vita più soddisfacente. L'unità collabora con la comunità delle persone affette da malattie rare in tutto il mondo per dare voce a tutti coloro che non vengono assistiti dal sistema sanitario.

Informazioni su Key2Brain

Key2Brain è un'azienda biotecnologica svedese impegnata nello sviluppo di terapie di nuova generazione mirate al cervello. L'azienda persegue tale obiettivo utilizzando la sua tecnologia proprietaria di attraversamento della barriera ematoencefalica (BBB-crossing). La tecnologia consente un efficiente assorbimento cerebrale e un'ampia distribuzione dei farmaci per il sistema nervoso centrale, utilizzando frammenti anticorpali (VHH) piccoli e flessibili. I VHH di Key2Brain possono essere integrati in un'ampia gamma di molecole terapeutiche.

La pipeline viene sviluppata internamente e nell'ambito di partnership in cui il team di Key2Brain sfrutta la vasta esperienza del settore nei farmaci biologici e a bersaglio cerebrale, accelerando il passaggio dal momento della scoperta alla fase clinica. Key2Brain è stata fondata nel 2020 e ha sede a Stoccolma.

Informazioni sulla piattaforma tecnologica di Key2Brain

La tecnologia di Key2Brain consente un efficiente assorbimento cerebrale e un'ampia distribuzione di farmaci, utilizzando anticorpi VHH a singolo dominio ingegnerizzati di piccole dimensioni (<15 kDa) con specificità monovalente per il recettore della transferrina (TfR). La tecnologia offre opportunità per lo sviluppo di targeting cerebrali di nuova generazione in una vasta gamma di aree terapeutiche.

La tecnologia VHH di Key2Brain può essere integrata o combinata in modo efficiente con molecole terapeutiche senza influire sulla specificità del bersaglio della malattia o sul legame della transferrina al TfR. La piattaforma modulare e flessibile viene applicata a peptidi, proteine, enzimi e oligonucleotidi.

I VHH di Key2Brain possono essere espressi in sistemi procariotici ed eucariotici, e purificati con sistemi commerciali di purificazione per affinità su larga scala. La piattaforma proprietaria comprende leganti a reattività incrociata (uomo/primate/topo) e specifici per l'uomo/primate, oltre a un modello murino TfR umanizzato per gli studi traslazionali.

Contatto media di Chiesi Global Rare Diseases

Sky Striar

LifeSci Communications

sstriar@lifescicomms.com

Contatto media di Key2Brain

Benjamin Nordin, CBO

Key2Brain

benjamin.nordin@key2brain.se

