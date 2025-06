Chiesi Group ingår ett globalt licensavtal med Key2Brain AB för utveckling av terapier som passerar blod-hjärnbarriären för behandling av lysosomala upplagringssjukdomar

Samarbetet kommer att utnyttja Key2Brains teknik för att ta fram enzymersättningsbehandlingar som passerar blod-hjärnbarriären för lysosomala upplagringssjukdomar

Avtalet bygger på ett partnerskap som inleddes 2022 och stödjer fortsatt utveckling som drivs av positiva in vivo koncepttestdata som visar möjligheterna med Key2Brains teknik

PARMA, Italien och STOCKHOLM, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chiesi Group och Key2Brain tillkännagav idag ett globalt licensavtal för att främja utvecklingen av två rekombinanta enzymersättningsbehandlingar som passerar blod-hjärnbarriären för lysosomala upplagringssjukdomar, inklusive alfa-mannosidos och Krabbes sjukdom, några mycket sällsynta sjukdomar som påverkar det centrala nervsystemet.

Avtalet innefattar även ett ramverk inom vilket parterna kan inkludera ytterligare enzymer i samarbetet. Detta gör det möjligt för Chiesi att expandera sin portfölj för enzymersättningsbehandlingar som passerar blod-hjärnbarriären och stärka sin utvecklingskapacitet ytterligare. Utvecklingen av dessa program kommer också att bidra till Key2Brains mål att etablera sin teknik som en ledande plattform för molekyler som kan passera blod-hjärnbarriären. Inom Chiesi Group drivs dessa program av Chiesi Global Rare Diseases, gruppens särskilda affärsenhet med fokus på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar för sällsynta och mycket sällsynta sjukdomar.

”På Chiesi Global Rare Diseases arbetar vi hårt för att bygga en hållbar pipeline inom sällsynta sjukdomar genom att anamma ny teknik som kan förbättra behandlingslandskapet”, säger Giacomo Chiesi, vice VD Chiesi Global Rare Diseases. ”Det här avtalet exemplifierar den visionen genom att ta itu med områden där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behov, inklusive neurodegenerativa manifestationer av mycket sällsynta sjukdomar som alfa-mannosidos och Krabbes sjukdom. För alltför många familjer finns det fortfarande inga behandlingsalternativ. Vårt mål är att ge dem det hopp som inte finns idag.”

Enligt villkoren i avtalet kommer Key2Brain att ge Chiesi Group en global royaltybärande licens för att utveckla och kommersialisera två enzymersättningsbehandlingar som passerar blod-hjärnbarriären. Det här avtalet bygger på ett befintligt forskningssamarbete med syfte att utveckla produktionen av ett rekombinant alfamannosidas som kan passera blod-hjärnbarriären. Key2Brain kommer att få en förskottsbetalning och är berättigade till utvecklings- och försäljningsbaserade delmålsbetalningar samt stegvis ökande royalties på eventuell försäljning. Chiesi Group kommer att finansiera all forskning, utveckling och efterföljande kommersialisering över hela världen. Som en del av detta avtal har parterna även möjlighet att efter överenskommelse expandera licensen till Key2Brains teknikplattform för molekyler som kan passera blod-hjärnbarriären, för utveckling av ytterligare enzymersättningsbehandlingar som passerar blod-hjärnbarriären.

”Detta spännande forskningssamarbete med Key2Brain representerar en strategisk möjlighet att bygga vidare på de framgångar som vi redan har uppnått tillsammans”, säger Mitch Goldman, förste vice VD FoU Chiesi Global Rare Diseases. ”Genom att kombinera vårt djupa kunnande med Key2Brains egenutvecklade teknikplattform för molekyler som passerar blod-hjärnbarriären vill vi förbättra biodistributionen, effekten och toleransen för lovande behandlingar som historiskt sett har haft svårt att nå det centrala nervsystemet. Vårt gemensamma mål är att frigöra nya behandlingsvägar för patienter med lysosomala upplagringssjukdomar och i slutändan åstadkomma meningsfull och bestående innovation.”

Elisabet Sjöström, fil. dr, grundare och VD för Key2Brain, säger: ”Genom att expandera vårt samarbete med Chiesi Global Rare Diseases kan vi bygga vidare på en kliniskt giltig grund för att ta itu med neurologiska komplikationer i samband med lysosomala upplagringssjukdomar, inklusive alfa-mannosidos och Krabbes sjukdom. Vårt mål är att genom detta avtal påskynda forskningen inom potentiella revolutionerande behandlingar som åtgärdar dessa neurodegenerativa tillstånd. Vi anser att samarbetet bekräftar mångsidigheten och konkurrenskraften hos vår teknik för passage av blod-hjärnbarriären med de unika egenskaper som används i Key2Brains egenutvecklade, nästa generations behandlingar inriktade på hjärnan.”

Det här samarbetet utnyttjar Key2Brains egna teknikplattform för molekyler som passerar blod-hjärnbarriären och Chiesi Global Rare Diseases kompetens och expertis inom mycket sällsynta sjukdomar. Detta gör det möjligt att utveckla det pågående programmet för alfa-mannosidos och Krabbes sjukdom samt inleda nya prekliniska program som tillämpar Key2Brains teknik på andra lysosomala upplagringssjukdomar.

Om Chiesi Group

Chiesi är ett forskningsorienterat internationellt bioläkemedelsföretag som utvecklar och marknadsför innovativa terapeutiska lösningar inom luftvägshälsa, sällsynta sjukdomar och specialistvård. Företagets uppdrag är att förbättra människors livskvalitet samt att agera ansvarsfullt med avseende på både samhället och miljön.

Genom att ändra sin företagsform till en så kallad ”Benefit Corporation” (ett hållbart företag som gynnar samhälle och miljö) i Italien, USA, Frankrike och Colombia har Chiesi ett rättsligt bindande åtagande att skapa värde för samhället i stort, vilket är centralt för beslutsfattande i hela företaget. Som certifierad B Corp sedan 2019 ingår Chiesi i en global företagsgemenskap som uppfyller höga standarder när det gäller social och miljömässig påverkan. Företaget har som målsättning att uppnå nettoutsläpp av växthusgaser innan 2035.

Chiesi har 90 års erfarenhet som företag. Huvudkontoret är beläget i Parma (Italien) med 31 anslutna företag runt hela världen och fler än 7 500 anställda. Gruppens center för forskning och utveckling i Parma samarbetar med sex andra viktiga FoU-hubbar i Frankrike, USA, Kanada, Kina, Storbritannien och Sverige.

Om Chiesi Global Rare Diseases

Chiesi Global Rare Diseases är en affärsenhet som ingår i Chiesi Group och har skapats för att tillhandahålla innovativa behandlingar och lösningar till människor som lever med sällsynta sjukdomar. Chiesi Group är ett familjeföretag som strävar efter att skapa en värld där det finns tillgängliga behandlingar för alla sjukdomar och att ha en positiv inverkan på samhället och planeten. Målet för Global Rare Diseases är att garantera lika tillgång så att så många människor som möjligt kan leva ett så rikt liv som möjligt. Enheten samarbetar med andra aktörer runt hela världen inom området sällsynta sjukdomar för att ge en röst till människor som inte får sina behov tillgodosedda av hälso- och sjukvårdssystemet.

Om Key2Brain

Key2Brain är ett svenskt bioteknikföretag som arbetar med att utveckla nästa generations behandlingar som riktar in sig på hjärnan genom att utnyttja sin egenutvecklade teknik för passage av blod-hjärnbarriären. Tekniken möjliggör effektiv upptagning i hjärnan och en bred distribution av terapier för centrala nervsystemet med hjälp av små och flexibla antikroppsfragment (VHH). Key2Brains VHH-antikroppar kan integreras i många olika terapeutiska molekyler.

En pipeline utvecklas internt och i partnerskap där Key2Brains team utnyttjar omfattande branschkunskap inom biologiska läkemedel och läkemedel inriktade på hjärnan, vilket påskyndar omvandlingen från upptäckt till klinik. Key2Brain grundades 2020 och har sin bas i Stockholm.

Om Key2Brains teknikplattform

Key2Brains teknik möjliggör effektiv upptagning i hjärnan och en bred distribution av läkemedel med hjälp av små (< 15 kDa) tekniskt framställda VHH-enkeldomänantikroppar med monovalent specificitet för transferrinreceptorn (TfR). Tekniken gör det möjligt att utveckla nästa generations läkemedel inriktade på hjärnan för många olika behandlingsområden.

Key2Brains VHH-teknik integreras eller kombineras effektivt med terapeutiska molekyler utan att påverka målspecificitet för sjukdomen eller bindningen av transferrin till TfR. Den modulära och flexibla plattformen används för peptider, proteiner, enzymer och oligonukleotider.

Key2Brains VHH-antikroppar kan uttryckas i både prokaryota och eukaryota system och renas med kommersiella, storskaliga affinitetsreningssystem. Den egenutvecklade plattformen innefattar korsreaktiva (människa/primat/mus) samt human-/primatspecifika bindare tillsammans med en humaniserad TfR-musmodell för translationella studier.

Chiesi Global Rare Diseases mediakontakt

Sky Striar

LifeSci Communications

sstriar@lifescicomms.com

Key2Brain mediakontakt

Benjamin Nordin, CBO

Key2Brain

benjamin.nordin@key2brain.se

