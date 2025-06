UREVO annuncia la collaborazione con i fratelli campioni di sci come ambassador del marchio

AUSTIN, Texas, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UREVO, marchio di livello mondiale di soluzioni per lo sport e il benessere, ha annunciato che gli sciatori freestyle Luca Harrington e Ben Harrington saranno i nuovi ambassador della linea smart di prodotti fitness, tra cui i tapis roulant e i massaggiatori intelligenti. Questa collaborazione intende promuovere l'importanza del recupero per gli atleti, di uno stile di vita sano e del mettersi alla prova.

Le star del freestyle: i fratelli Harrington

I fratelli Harrington, atleti olimpici, aggiungono un tocco di autenticità alla missione di UREVO.

Nato nel 2001, Ben Harrington ha partecipato ai Giochi olimpici invernali del 2022, ha vinto la North America Cup e ha conquistato il quinto posto ai Campionati del mondo del 2023.

Suo fratello, Luca Harrington (nato nel 2003), specializzato in slopestyle e big air, ha vinto la Crystal Globe nella Coppa del mondo FIS 2024–25 per il big air ed è salito sul podio agli X Games e ai Campionati del mondo.

I loro allenamenti intensi e le esigenze di recupero li rendono gli ambassador ideali per le soluzioni per il benessere di UREVO, rispecchiando il crescente bisogno di strumenti per il recupero che siano intelligenti e accessibili.

Tapis roulant intelligente CyberPad UREVO da ufficio

Il tapis roulant intelligente CyberPad UREVO da ufficio è stato progettato per l'ufficio, sia in ambito domestico che professionale. Dotato di un sistema con doppio motore a spazzola, ha una potenza massima di 2,5 HP, pur garantendo una rumorosità di funzionamento di soli 45 dB. Per un allenamento efficace, CyberPad integra la tecnologia MegaLift, per un'inclinazione massima del 14%.

Grazie al suo profilo compatto di soli 16,3 cm, questo dispositivo è compatibile con la maggior parte delle scrivanie da ufficio, con un ingombro minimo. Il design aperto e la superficie di corsa di 100 cm offrono un'esperienza confortevole anche durante il lavoro alla scrivania. Inoltre, CyberPad può essere collegato all'applicazione UREVO, permettendo all'utente di monitorare i parametri dell'allenamento in tempo reale.

Massaggiatore per il recupero wireless con IA di UREVO

Per gli atleti professionisti e gli appassionati di fitness, il massaggiatore per il recupero wireless con IA di UREVO è un'efficace apparecchiatura per terapia ideata per replicare trattamenti fisioterapici. Questo dispositivo presenta un avanzato design Matrix Airbag che agisce su cinque zone di compressione sovrapposte per favorire la circolazione e alleviare la tensione muscolare.

Con sei modalità di massaggio, otto livelli di pressione (80-220 mmHg) e tre livelli di calore plantare, il massaggiatore agisce in sinergia per un recupero ad alta intensità dopo lo sport.

Il massaggiatore per il recupero si collega all'applicazione UREVO, utilizza l'IA per valutare le condizioni dei muscoli e consigliare parametri di recupero personalizzati. Gli utenti possono selezionare la durata del massaggio, da 10 a 35 minuti, a seconda delle proprie esigenze. La batteria da 5.000 mAh garantisce fino a 240 minuti di utilizzo wireless e si ricarica tramite USB-C.

Questi strumenti si inseriscono in una tendenza più ampia che prevede l'integrazione di dispositivi digitali nell'attività fisica a scopo di benessere. Grazie al supporto di Ben e Luca Harrington, UREVO rafforza la propria visibilità globale.

UREVO

UREVO è un'azienda innovatrice nell'ambito delle tecnologie intelligenti per il fitness, la cui missione è lo sviluppo di soluzioni intelligenti per il benessere allo scopo di garantire uno stile di vita sano e attivo. L'obiettivo del marchio è offrire strumenti che uniscano intelligenza digitale e conoscenze biomeccaniche per il benessere quotidiano e un recupero efficiente.

