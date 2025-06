Groupe Colabor Inc. annonce le départ de son chef de la direction financière

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd’hui que M. Pierre Blanchette, Premier vice-président et chef de la direction financière, quittera ses fonctions le 4 juillet 2025, afin de poursuivre d'autres opportunités de carrière.

« Je désire remercier Pierre pour son apport à la réalisation du plan stratégique de Colabor. Je lui souhaite la meilleure des chances dans ses projets à venir », a indiqué M. Frenette.

La direction débutera un processus de recherches afin de combler le poste de chef de la direction financière qui sera ainsi laissé vacant.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment poissons, fruits de mer et viandes, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’informations :

Louis Frenette

Président et chef de la direction

Groupe Colabor Inc.

Tél : 450-449-4911 poste 1265

investors@colabor.com Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél : 450-449-0026 poste 1180







Énoncés prospectifs



Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses, à l’analyse de la structure d’endettement et des solutions de rechange disponibles et aux risques mentionnés dans la notice annuelle de la Société disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca), tel que le risque de dilution pour les actionnaires existants. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

