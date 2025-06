Photowall porta il design da parete scandinavo in Giappone

Il marchio svedese di arredamento si espande nel mercato giapponese attraverso il lancio di una piattaforma localizzata e una campagna di marketing

STOCCOLMA, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Photowall, l’azienda svedese di interior design rinomata per i suoi fotomurali personalizzati, le carte da parati e le stampe su tela, è orgogliosa di annunciare il suo ingresso ufficiale nel mercato giapponese. D’ora in poi, i clienti giapponesi potranno esplorare e acquistare, nella lingua locale, l’intera collezione Photowall all’indirizzo www.photowall.jp; un’esperienza che segna un’importante pietra miliare nella continua espansione globale dell’azienda.

Con una forte presenza in Europa e Nord America, l’ingresso di Photowall in Giappone riflette l’impegno del marchio a rendere accessibile il design d’interni personalizzato a un pubblico internazionale più vasto. Il lancio comprende una campagna marketing completa, un’assistenza clienti locale e una logistica su misura per garantire un’esperienza senza intoppi ai clienti in Giappone.

“Siamo entusiasti di portare i nostri prodotti e la nostra filosofia di design in Giappone, un Paese che, come noi, apprezza l’artigianato, l’estetica e l’individualità”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda. “La cultura del design giapponese è ricca e influente a livello globale, il che rende naturali i passaggi successivi. Siamo entusiasti di vedere come le nostre collezioni di arte muraria ispireranno nuovi spazi creativi in tutto il Paese”.

Fondata in Svezia nel 2006, Photowall propone una vasta offerta di decorazioni murali: da suggestivi paesaggi naturali e motivi minimalisti, a opere d’arte esclusive di designer internazionali. I clienti possono anche caricare le proprie immagini per creare carte da parati o stampe uniche, rendendo ogni prodotto molto personale. Per gli ordini, tutti gli articoli sono realizzati a Stoccolma con materiali ecologici e inchiostri a base d’acqua, in maniera tale da garantire un impatto ambientale minimo.

I clienti giapponesi potranno beneficiare di un’esperienza di acquisto completamente localizzata, con valuta, lingua e servizio clienti locali, nonché spedizione ottimizzata. Il sito presenterà anche ispirazioni di design locale e collaborazioni con influencer, artisti ed esperti di interior design giapponesi.

I prodotti Photowall sono particolarmente adatti alle tendenze in continua evoluzione dell’interior design giapponese, un’arte che abbraccia sempre più la personalizzazione, il design biofilico e i materiali sostenibili. Sia che si tratti di arredare un piccolo appartamento a Tokyo o una casa tradizionale a Kyoto, i proprietari di case e aziende giapponesi possono ora trasformare le loro pareti con disegni che riflettono la loro personalità e i loro valori.

Il lancio giapponese si aggiunge al forte slancio a livello globale di Photowall, un’azienda che, ad oggi, vanta clienti in oltre 25 mercati internazionali. Qualità, produzione rapida e opzioni di design altamente personalizzabili: con una crescente reputazione in questi campi, Photowall continua a conquistare clienti fedeli in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, dove la vetrina dedicata a www.photowall.com/us ha registrato una forte domanda sia nel segmento residenziale che in quello commerciale.

