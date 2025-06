Photowall bringt skandinavisches Wanddesign nach Japan

Die schwedische Marke für Innendekoration expandiert auf den japanischen Markt und startet eine lokalisierte Plattform und Werbekampagne

STOCKHOLM, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Photowall, das schwedische Einrichtungsunternehmen, das für seine individualisierbaren Wandbilder, Tapeten und Leinwanddrucke bekannt ist, gibt seinen offiziellen Eintritt in den japanischen Markt bekannt. Ab sofort können japanische Kunden die gesamte Photowall-Kollektion in ihrer Landessprache unter www.photowall.jp entdecken und kaufen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der kontinuierlichen globalen Expansion des Unternehmens.

Mit einer starken Präsenz in Europa und Nordamerika unterstreicht Photowall mit dem Eintritt in den japanischen Markt sein Engagement, personalisierte Innenarchitektur einer breiteren internationalen Zielgruppe zugänglich zu machen. Der Markteintritt umfasst eine umfassende Werbekampagne, lokalen Kundensupport und eine maßgeschneiderte Logistik, um Kunden in Japan ein nahtloses Erlebnis zu bieten.

„Wir freuen uns sehr, unsere Produkte und unsere Designphilosophie nach Japan zu bringen, einem Land, das unsere Wertschätzung für Handwerkskunst, Ästhetik und Individualität teilt“, so ein Unternehmenssprecher. „Die Designkultur Japans ist vielfältig und weltweit einflussreich, sodass dieser Schritt für uns naheliegend war. Wir sind gespannt, wie unsere Wandkunstkollektionen neue kreative Räume im ganzen Land inspirieren werden.“

Photowall wurde 2006 in Schweden gegründet und bietet eine große Auswahl an Wanddekorationen – von beeindruckenden Naturmotiven und minimalistischen Mustern bis hin zu exklusiven Kunstwerken internationaler Designer. Kunden können auch ihre eigenen Bilder hochladen, um einzigartige Tapeten oder Drucke zu erstellen, wodurch jedes Produkt zu etwas ganz Persönlichem wird. Alle Artikel werden in Stockholm auf Bestellung aus umweltfreundlichen Materialien und mit wasserbasierten Tinten hergestellt, um die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten.

Japanische Kunden profitieren von einem vollständig lokalisierten Einkaufserlebnis, das die lokale Währung, Sprache, Kundenservice und optimierten Versand umfasst. Die Website wird auch lokale Design-Inspirationen und Partnerschaften mit japanischen Influencern, Künstlern und Innenarchitekten anbieten.

Die Produkte von Photowall eignen sich besonders gut für die Einrichtungs-Trends in Japan, die zunehmend auf Individualisierung, biophiles Design und nachhaltige Materialien setzen. Ob zur Dekoration einer kleinen Wohnung in Tokio oder eines traditionellen Hauses in Kyoto – japanische Hausbesitzer und Unternehmen können nun ihre Wände so gestalten, dass sie ihre Persönlichkeit und Werte zum Ausdruck bringen.

Der Start in Japan baut auf der starken globalen Dynamik von Photowall auf, das mittlerweile Kunden in über 25 internationalen Märkten bedient. Mit seinem wachsenden Ruf für Qualität, schnelle Produktion und hochgradig anpassbare Designoptionen gewinnt Photowall weiterhin treue Kunden auf der ganzen Welt – insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo sein eigener Shop unter www.photowall.com/us sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich eine starke Nachfrage verzeichnet.

