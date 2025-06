EBC Financial Group ו-Brokeree Solutions יוצרות שותפות ידע אסטרטגית להעצמת קהילת המסחר הגלובלית

שיתוף פעולה משלב מומחיות מסחר וטכנולוגיה כדי לספק אסטרטגיות, הדרכה וכלים חכמים יותר לסוחרים ברחבי העולם

לונדון, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

EBC Financial Group (EBC), מובילה עולמית בתחום התיווך הפיננסי וניהול נכסים, גאה להכריז על שותפות ידע אסטרטגית עם Brokeree Solutions, ספקית טכנולוגיה חדשנית המשרתת חברות ברוקרים מרובות נכסים ברחבי העולם. שיתוף פעולה זה מסמן ציון דרך משמעותי במשימתה של EBC לבנות קהילת השקעות שקופה ומונעת השכלה, המאחדת שתי מובילות בתעשייה כדי לשתף מומחיות, טכנולוגיות חדשניות ותובנות שמובילות לפעולה לטובת סוחרים ומשקיעים ברחבי העולם.

בלב שותפות זו עומדת מחויבות משותפת לשיתוף ידע, עם דגש חזק על מסחר בהעתקה, מרחב שמתפתח במהירות ומעצים סוחרים מתחילים ומנוסים כאחד. EBC ו-Brokeree יפתחו במשותף תוכן חינוכי ותובנות מעשיות המותאמות לסוחרים, ברוקרים וספקי אותות, ויסייעו להם ליישם כלי ניהול סיכונים יעילים, לאמץ שיטות עבודה מומלצות ולשפר את ביצועי המסחר הכוללים שלהם.

"המשימה שלנו ב-EBC Financial Group היא לבנות קהילת השקעות שקופה ומכילה שבה סוחרים זוכים להעצמה באמצעות גישה לכלים, התובנות וההשכלה הנכונים", אמר דיוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd. "שותפות הידע הזו עם Brokeree Solutions חורגת מעבר לטכנולוגיה - היא ממנפת מומחיות משותפת כדי ליצור סביבת מסחר בטוחה יותר ומונעת תוצאות. יחד, אנו בונים פלטפורמה שבה סוחרים חדשים ומנוסים כאחד יכולים ללמוד, לצמוח ולשגשג".



שותפות עם ידע מגובה טכנולוגיה



Brokeree Solutions תורמת את מערכת ההשקעות Social Trading המוכנה לשימוש שמאפשרת למשתמשים להירשם כסוחרים מקצועיים או כעוקבים ישירות באמצעות הפלטפורמה של הברוקר. המערכת כוללת בקרות מתקדמות של סטופ-לוס/טייק-פרופיט, מסחר בהעתקה פרופורציונלי וסינון אותות לסמלים מוגדרים, כולם נועדו לתמוך במסחר בטוח וגמיש.

EBC משלימה זאת עם מומחיותה בשוק הגלובלי, גישתה הממוקדת במשקיע ומחויבותה לשקיפות, ועוזרת לסוחרים להבין וליישם מסחר בהעתקה ככלי חינוכי, כבעל ערך רב במיוחד בנוף הפיננסי המורכב של ימינו. על ידי הנגשת כלים ברמה מקצועית לקהל רחב יותר, השותפות הופכת את המסחר בהעתקה לשער לפיתוח מיומנויות והשתתפות בשוק.



סדרות תוכן וסמינרים מקוונים לחיזוק הידע המסחרי



כחלק משיתוף פעולה מונע ידע זה, EBC ו-Brokeree מציגים סדרת מאמרים חודשית החל ממאי הקרוב, המכסה מגוון רחב של נושאי מסחר והשקעות. תובנות אלו נועדו להתמודד עם אתגרים בעולם האמיתי העומדים בפני סוחרים ולספק אסטרטגיות מעשיות לשיפור הביצועים, בקרת הסיכונים וקבלת ההחלטות. כל מאמר יתחבר למומחיות המשותפת של שתי החברות ויפורסם בערוצים דיגיטליים לטובת קהילת המסחר הרחבה יותר.



בנוסף, השותפות תציע סדרות וובינרים רבעוניות בהן יפגשו סוחרים, ברוקרים וספקי אותות לדיונים מעמיקים בנושאים להם השפעה רבה. הוובינר הראשון, שיושק בקרוב, יבחן את נושא ניהול הסיכונים, תחום קריטי עבור סוחרים פרטיים ומוסדיים כאחד. המפגש יבחן טכניקות מעשיות, כלי סיכון ברמת הפלטפורמה ואת שיטות עבודה הטובות ביותר שיסייעו למשתתפים לחזק את משמעת המסחר שלהם ואת ההגנה שלהם על ההון.



יוזמות אלה נועדו לא רק להדריך אלא גם לטפח מעורבות ודיאלוג בתוך קהילת הסוחרים, ולהבטיח שהידע יזרום לשני הכיוונים, ממומחים למשתמשים, ומקווי החזית של המסחר בחזרה למעצבי הטכנולוגיה והאסטרטגיה.



"אנו מעריכים את אמון לקוחותינו בטכנולוגיה ובמומחיות שלנו. השותפות תאפשר לסוחרים ולספקי אותות ברחבי העולם לבחון תכונות מתקדמות של מסחר בהעתקה שיסייעו להם להתאים את אסטרטגיית מסחר בהעתקה ולשפר את היעילות של כלי ניהול הסיכונים המיושמים", אמרה טטיאנה פיליפנקו (Tatiana Pilipenko), מנהלת אזורית לפיתוח עסקי (APAC, בריטניה, אמריקה) ב-Brokeree Solutions. "פלטפורמה זו מעצימה ברוקרים לטפח סביבת מסחר מכילה ומודעת יותר לסיכונים, ובסופו של דבר להניע צמיחה ולחזק את הקשרים עם קהילות המסחר". שותפות ידע זו מדגישה את החזון המשותף של EBC ו-Brokeree: עתיד שבו טכנולוגיה, חינוך ושקיפות מתכנסים כדי להעצים סוחרים ברחבי העולם. ככל שהשווקים הפיננסיים הופכים מורכבים יותר ויותר, שיתוף הפעולה נועד לצייד כל סוחר - ממתחילים ועד מומחים - בכלים, בביטחון ובהבנה הדרושים לו כדי לקבל החלטות חכמות ומושכלות יותר.

מעבר לכך ש-EBC ו-Brokeree מקדמות את עתיד המסחר בהעתקה באמצעות שיתוף פעולה זה, הן מניחות את היסודות לקהילת השקעות מושכלת, מחוברת ועמידה יותר.



למידע נוסף על EBC ו-Brokeree, בקרו באתרים https://www.ebc.com. ו-brokeree.com.



כתב ויתור:



חוזי מסחר בהפרשים (CFD) כרוכים בסיכון משמעותי להפסד כספי מהיר עקב מינוף, מה שהופך אותו לבלתי הולם עבור כל המשקיעים; לפיכך, הערכה יסודית של יעדי ההשקעה, המומחיות והתיאבון לסיכונים שלכם היא הכרחית לפני ההתקשרות.

אודות EBC Financial Group

EBC - Financial Group EBC, שנוסדה ברובע הפיננסי המוערך של לונדון, ידועה במומחיות שלה בתיווך פיננסי וניהול נכסים. עם משרדים הממוקמים אסטרטגית במרכזים פיננסיים בולטים כגון לונדון, סידני, הונג קונג, סינגפור, איי קיימן, בנקוק, לימסול ובשווקים מתעוררים באמריקה הלטינית, אסיה ואפריקה, EBC מאפשרת למשקיעים קמעונאיים, מקצועיים ומוסדיים לגשת למגוון רחב של שווקים גלובליים והזדמנויות מסחר, כולל מטבעות, סחורות, מניות ומדדים.



EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מחוייבת לשמירה על סטנדרטים אתיים. חברות הבת שלה מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA) וקבוצת EBC Financial (Australia) Pty Ltd ו- EBC Asset Management Pty Ltd מוסדרות על ידי הרשות לניירות ערך והשקעות של אוסטרליה (ASIC). חברת EBC Financial (MU) Ltd מורשית ומוסדרת על ידי נציבות השירותים הפיננסיים של מאוריציוס (FSC).



בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -40 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015 לתהפוכות השוק של מגיפת COVID-19. אנו דוגלים בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחים שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.



EBC היא שותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה, המציעה שירותים מיוחדים באזורים כגון אסיה, אמריקה הלטינית LATAM, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה. באמצעות השותפות שלה עם לנצח את המלריה - United to Beat Malaria, קמפיין של קרן האו"ם, החברה תורמת ליוזמות בריאות עולמיות. EBC תומכת בסדרת המעורבות הציבורית "מה כלכלנים באמת עושים" של המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד, המסייעת בהסרת המסתורין של הכלכלה ויישומה באתגרים חברתיים מרכזיים כדי לשפר את ההבנה והדיאלוג הציבוריים.



https://www.ebc.com/



אודות Brokeree Solutions



Brokeree Solutions, שנוסדה בשנת 2013, שיפרה בעקביות את הטכנולוגיות עבור ברוקרים מרובי נכסים ברחבי העולם. תוך מינוף ניסיון רב, תרמה החברה לתחום הפינטק של תעשיית המסחר המקוון על ידי פיתוח פתרונות חדשניים, ייעול הליכי תפעול והקמת מערכות ניהול סיכונים מתקדמות.



הצעות הדגל של Brokeree כוללות מסחר חברתי חוצה פלטפורמות, Prop Pulse, Liquidity Bridge ו-PAMM חוצה שרתים. בנוסף, Brokeree מספקת למעלה מ-50 פתרונות וכלים שנועדו לעזור לברוקרים לשפר את פעילותם בתחומים כמו ניהול חשבונות, ניהול סיכונים וניהול נזילות, הנגישים לברוקרים המשתמשים בפלטפורמות מסחר CFD MT4, MT5, cTrader ו-DXtrade.



brokeree.com

למידע נוסף – מדיה

Savitha Ravindran

Global Public Relations Manager

savitha.ravindran@ebc.com



Michelle Siow

Brand & Communications Director

michelle.siow@ebc.com

