EBC Financial Group y Brokeree Solutions forjan una alianza estratégica de conocimiento para empoderar a la comunidad global de trading

La colaboración combina experiencia en trading y tecnología para ofrecer estrategias más inteligentes, educación y herramientas a los traders en todo el mundo

LONDRES, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), un líder mundial en corretaje financiero y gestión de activos, se enorgullece en anunciar una alianza estratégica de conocimiento Brokeree Solutions, un proveedor de tecnología de vanguardia que ofrece servicios a brókeres de múltiples activos en todo el mundo. Esta colaboración marca un hito significativo en la misión de EBC de construir una comunidad de inversión transparente e impulsada por la educación, que reúna a dos líderes el sector para compartir conocimientos, tecnologías innovadoras y perspectivas prácticas en beneficio de traders e inversionistas en todo el mundo.

En el corazón de esta alianza está el compromiso conjunto con el intercambio de conocimientos, con un fuerte enfoque en el copy trading, ámbito en rápida evolución que empodera tanto a traders principiantes como experimentados. EBC y Brokeree desarrollarán conjuntamente contenido educativo y conocimientos prácticos específicamente diseñados para traders, brókeres y proveedores de señales, ayudándoles a aplicar herramientas eficaces de gestión de riesgos, adoptar mejores prácticas y mejorar su rendimiento general en el trading.

"En EBC Financial Group, nuestra misión es construir una comunidad de inversión transparente e inclusiva donde los traders se empoderen a través del acceso a las herramientas, conocimientos y educación adecuados", dijo David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd. "Esta alianza de conocimiento con Brokeree Solutions va más allá de la tecnología: se trata de aprovechar la experiencia compartida para crear un entorno de trading más seguro y orientado a los resultados. Juntos, estamos creando una plataforma donde los traders nuevos y experimentados pueden aprender, crecer y prosperar".

Una alianza de conocimiento respaldada por tecnología

Brokeree Solutions aporta su sistema de inversión de trading social llave en mano, que permite que los usuarios se registren como traders profesionales o seguidores directamente a través de la plataforma de un bróker. El sistema presenta controles avanzados de stop-loss y take-profit, copia proporcional de trading y filtrado de señales específicas de símbolos, todo diseñado para respaldar un trading seguro y flexible.

EBC complementa esto con su experiencia en mercados globales, su enfoque centrado en el inversor y su compromiso con la transparencia, ayudando a los traders a comprender y aplicar el copy trading como una herramienta educativa, especialmente valiosa en el complejo panorama financiero actual. Al hacer que las herramientas de nivel profesional sean accesibles para una audiencia más amplia, la alianza transforma el copy trading en un gateway para el desarrollo de habilidades y la participación en el mercado.

Contenido y serie de seminarios web para fortalecer el conocimiento de trading

Como parte de esta colaboración basada en el conocimiento, EBC y Brokeree presentarán una serie de artículos mensuales a partir de mayo, cubriendo una amplia gama de temas de trading e inversión. Estas perspectivas se diseñarán para abordar los desafíos del mundo real que enfrentan los traders y ofrecer estrategias prácticas para mejorar el rendimiento, control de riesgos y toma de decisiones. Cada artículo aprovechará la experiencia compartida de ambas empresas y se publicará a través de canales digitales para beneficiar a la comunidad de trading más amplia.

Además, la alianza presentará una serie trimestral de seminarios web trimestrales, que reunirán a traders, brókeres y proveedores de señales para para analizar en profundidad temas de alto impacto. El primer seminario web, que se lanzará pronto, explorará la gestión de riesgos, un área crítica para los traders individuales e institucionales. La sesión abordará técnicas prácticas, herramientas de gestión de riesgos integradas en plataformas y mejores prácticas para ayudar a los participantes a fortalecer su disciplina de trading y protección de capital.

Estas iniciativas tienen como objetivo no solo educar, sino también fomentar el compromiso y el diálogo dentro de la comunidad de trading, asegurando que el conocimiento fluya en ambas direcciones, desde los expertos hasta los usuarios, y desde la experiencia práctica de trading hacia quienes desarrollan la tecnología y la estrategia.

"Valoramos la confianza de nuestros clientes en nuestra tecnología y experiencia. La alianza permitirá a los traders y proveedores de señales en todo el mundo explorar funciones avanzadas de copy trading que ayudarán a ajustar la estrategia de copy trading y aumentar la eficacia de las herramientas de gestión de riesgos aplicadas", dijo Tatiana Pilipenko, directora regional de desarrollo de negocios (APAC, Reino Unido, Américas) en Brokeree Solutions. "Esta plataforma permite a los brókeres crear un entorno de trading más inclusivo e informado sobre el riesgo, lo que en última instancia impulsa el crecimiento y fortalece las relaciones con las comunidades de trading".

Esta alianza de conocimiento subraya la visión compartida de EBC y Brokeree: un futuro en el que la tecnología, la educación y la transparencia converjan para empoderar a los traders de todo el mundo. Mientras los mercados financieros se vuelven cada vez más complejos, la colaboración tiene como objetivo equipar a cada trader, desde principiantes hasta expertos, con las herramientas, la confianza y la comprensión que necesitan para tomar decisiones más inteligentes e informadas.

A través de estas colaboraciones, EBC y Brokeree no solo están avanzando en el futuro del copy trading, sino que también están sentando las bases para una comunidad de inversión más informada, conectada y resiliente.

Para más información acerca de EBC y Brokeree, visite https://www.ebc.com. y brokeree.com.

Limitación de responsabilidad:

Los contratos de trading por diferencia (CFD) conllevan un riesgo sustancial de pérdida financiera rápida debido al apalancamiento, lo que lo hace inapropiado para todos los inversores; por lo tanto, es imperativo una evaluación exhaustiva de sus objetivos de inversión, experiencia y apetito de riesgo antes del compromiso.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es reconocido por su experiencia en servicios en corretaje financiero y gestión de activos. Con oficinas en los principales centros financieros, incluyendo Londres, Sídney, Hong Kong, Singapur, Islas Caimán, Bangkok, Limassol y mercados emergentes en América Latina, Asia y África — EBC facilita a los inversores minoristas, profesionales e institucionales para acceder a una amplia variedad de mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocido con varios premios, EBC se compromete a mantener los estándares éticos y estas subsidiarias están autorizadas y reguladas dentro de sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (Reino Unido) Limited está regulado por la Autoridad Conductal Fiananciera (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Caimán) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Autoridad de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros Mauritius (FSC).

En el núcleo de EBC está un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en las instituciones financieras líderes. Habiendo navegado por ciclos económicos clave desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta los trastornos del mercado causados por la pandemia de COVID-19. Promovemos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversores sea manejada con la máxima seriedad que merece.

Como el Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, EBC ofrece servicios especializados en las regiones de Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. A través de su asociación con la Fundación de las Naciones Unidas y la campaña United to Beat Malaria, la empresa contribuye a las iniciativas de salud global. EBC también apoya la serie de participación pública 'What Economists Really Do' (WERD - 'Lo que los economistas realmente hacen') del Departamento de Economía de la Oxford University, ayudando a desmitificar la economía y su aplicación a los principales desafíos sociales, promoviendo mayor comprensión y diálogo público.

https://www.ebc.com/

Acerca de Brokeree Solutions

Brokeree Solutions, fundada en 2013, ha mejorado de forma constante las tecnologías para brókeres de activos múltiples en todo el mundo. Aprovechando una amplia experiencia, la empresa contribuyó al segmento de tecnología financiera del sector de trading en línea con el desarrollo de soluciones innovadoras, optimización de procedimientos operativos e implementación de sistemas avanzados de gestión de riesgos.

Entre las soluciones más destacadas de Brokeree se encuentran Social Trading multiplataforma, Prop Pulse, Liquidity Bridge y PAMM entre servidores. Además, Brokeree ofrece más de 50 soluciones y herramientas diseñadas para ayudar a los brókeres a mejorar sus operaciones en áreas como gestión de cuentas, gestión de riesgos y gestión de liquidez, accesibles para los brókeres que utilizan plataformas de trading de CFD MT4, MT5, cTrader y DXtrade.

brokeree.com

Contacto de Medios:

Savitha Ravindran

Gerente global de relaciones públicas

savitha.ravindran@ebc.com

Michelle Siow

Directora de marca y comunicaciones

michelle.siow@ebc.com

