EBC Financial Group und Brokeree Solutions schmieden strategische Wissenspartnerschaft zur Stärkung der globalen Handelsgemeinschaft

Die Zusammenarbeit vereint Handelskompetenz und Technologie, um Tradern weltweit intelligentere Strategien, Schulungen und Tools bereitzustellen

LONDON, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Finanzbrokerage und Vermögensverwaltung, gibt eine strategische Wissenspartnerschaft mit Brokeree Solutions bekannt, einem innovativen Technologieanbieter für Multi-Asset-Broker. Diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Schritt in EBCs Mission, eine transparente und bildungsorientierte Investment-Community zu schaffen. Die beiden Branchenführer bündeln ihr Know-how, innovative Technologien und praxisnahe Erkenntnisse, um Händler und Investoren weltweit bestmöglich zu unterstützen.

Im Fokus steht der Wissensaustausch mit besonderem Augenmerk auf Copy Trading – einem schnell wachsenden Bereich, der sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Tradern neue Chancen eröffnet. EBC und Brokeree entwickeln gemeinsam maßgeschneiderte Bildungsinhalte und praxisnahe Insights für Händler, Broker und Signalanbieter. Ziel ist es, effektive Risikomanagement-Tools zu fördern, bewährte Verfahren zu vermitteln und die Handelsperformance nachhaltig zu verbessern.

„Unsere Mission bei der EBC Financial Group ist es, eine transparente, inklusive Investment-Community zu schaffen, in der Trader durch den Zugang zu den richtigen Tools, Erkenntnissen und Schulungen gestärkt werden“, so David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd. „Diese Wissenspartnerschaft mit Brokeree Solutions geht über Technologie hinaus – sie nutzt gemeinsames Fachwissen, um ein selbstbewussteres und ergebnisorientiertes Handelsumfeld zu gestalten. Gemeinsam bauen wir eine Plattform auf, auf der sowohl neue als auch erfahrene Trader lernen, wachsen und erfolgreich sein können.“

Eine technologiegestützte Wissenspartnerschaft

Brokeree Solutions steuert sein schlüsselfertiges Social-Trading-Investmentsystem bei, mit dem sich Nutzer direkt über die Plattform eines Brokers entweder als professionelle Trader oder als Follower registrieren können. Das System verfügt über fortschrittliche Stop-Loss-/Take-Profit-Kontrollen, proportionale Handelskopierung und symbolspezifische Signalfilterung, die alle auf einen sicheren und flexiblen Handel ausgelegt sind.

Die EBC ergänzt dies durch ihre globale Marktkompetenz, ihren investororientierten Ansatz und ihr Bekenntnis zu Transparenz. So hilft das Unternehmen Händlern, Copy Trading als Bildungsinstrument zu verstehen und anzuwenden, was in der komplexen Finanzlandschaft von heute besonders wertvoll ist. Mit professionellen Tools für eine breite Zielgruppe öffnet die Partnerschaft das Tor zu Marktentwicklung und Kompetenzaufbau.

Content- und Webinar-Reihe zur Vertiefung der Handelskenntnisse

Im Rahmen dieser wissensbasierten Zusammenarbeit starten EBC und Brokeree ab Mai dieses Jahres eine monatliche Artikelserie, die ein breites Spektrum an Themen aus den Bereichen Handel und Investment abdeckt. Die Inhalte orientieren sich an den realen Herausforderungen von Tradern und bieten praxisnahe Strategien zur Verbesserung von Performance, Risikokontrolle und Entscheidungsfindung. Jeder Artikel basiert auf dem gebündelten Fachwissen beider Unternehmen und wird über digitale Kanäle veröffentlicht, sodass die gesamte Trading-Community davon profitieren kann.

Darüber hinaus wird die Partnerschaft eine vierteljährliche Webinar-Reihe umfassen, in der Händler, Broker und Signalanbieter zu intensiven Diskussionen über wichtige Themen zusammenkommen. Das erste Webinar, das in Kürze startet, widmet sich dem wichtigen Thema Risikomanagement – sowohl für private als auch institutionelle Trader. Hier werden praktische Techniken, Risiko-Tools auf Plattformebene sowie bewährte Verfahren vorgestellt, die den Teilnehmern helfen, ihre Handelsdisziplin zu stärken und ihr Kapital besser zu schützen.

Diese Initiativen verfolgen nicht nur das Ziel der Aufklärung, sondern fördern auch den aktiven Austausch innerhalb der Handelsgemeinschaft. So soll ein bidirektionaler Wissensfluss sichergestellt werden – von den Experten zu den Anwendern und zurück zu den Entwicklern von Technologie und Strategie.

„Wir schätzen das Vertrauen unserer Kunden in unsere Technologie und unser Fachwissen. Die Partnerschaft bietet Händlern und Signalanbietern weltweit die Möglichkeit, fortschrittliche Copy-Trading-Funktionen zu testen, ihre Strategien anzupassen und die Effizienz ihrer Risikomanagement-Tools zu steigern“, erklärt Tatiana Pilipenko, Regional Head of Business Development (APAC, UK, Americas) bei Brokeree Solutions. „Diese Plattform ermöglicht es Brokern, ein integrativeres und risikobewussteres Handelsumfeld zu schaffen, was letztlich das Wachstum fördert und die Beziehungen zu den Trading-Communities stärkt.“

Diese Wissenspartnerschaft unterstreicht die gemeinsame Vision von EBC und Brokeree: eine Zukunft, in der Technologie, Bildung und Transparenz zusammenfließen, um Händler weltweit zu stärken. Angesichts der zunehmenden Komplexität der Finanzmärkte zielt die Kooperation darauf ab, Tradern aller Erfahrungsstufen die Tools, das Selbstvertrauen und das Wissen zu vermitteln, die sie für fundierte und intelligente Entscheidungen benötigen.

Mit dieser Zusammenarbeit treiben EBC und Brokeree nicht nur die Zukunft des Copy Tradings voran, sondern legen auch den Grundstein für eine besser informierte, vernetzte und widerstandsfähige Investment-Community.

Weitere Informationen über die EBC und Brokeree finden Sie unter https://www.ebc.com und brokeree.com.

Haftungsausschluss:

Der Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) ist aufgrund der Hebelwirkung mit einem erheblichen Risiko schneller finanzieller Verluste verbunden und daher nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Einstieg ist es deshalb besonders wichtig, Ihre Anlageziele, Ihre Fachkenntnisse sowie Ihre Risikobereitschaft sorgfältig zu prüfen und abzuwägen.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde im angesehenen Londoner Finanzdistrikt gegründet und ist für ihre Expertise im Bereich Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung bekannt. Mit Niederlassungen in wichtigen Finanzzentren, darunter London, Sydney, Hongkong, Singapur, die Kaimaninseln, Bangkok und Limassol sowie Schwellenmärkte in Südamerika, Asien und Afrika, ermöglicht EBC Privatanlegern, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu einer Vielzahl globaler Märkte und Handelsmöglichkeiten, darunter Währungen, Rohstoffe, Aktien und Indizes.

Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und hat sich zur Einhaltung ethischer Standards verpflichtet. Die Tochtergesellschaften sind in ihren jeweiligen Ländern zugelassen und werden dort reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert; EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und wird von dieser reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert – vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Als offizieller Devisenpartner des FC Barcelona bietet die EBC Financial Group spezialisierte Finanzdienstleistungen in Schlüsselregionen wie Asien, Lateinamerika (LATAM), dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien an. In Zusammenarbeit mit der UN Foundation und der Initiative United to Beat Malaria leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsförderung. Zudem unterstützt EBC die öffentliche Veranstaltungsreihe „What Economists Really Do“ (was Ökonomen wirklich machen) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford. Diese Initiative trägt dazu bei, wirtschaftswissenschaftliche Zusammenhänge verständlich zu machen und ihren praktischen Nutzen für die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen zu vermitteln – mit dem Ziel, den öffentlichen Diskurs zu fördern und das Verständnis für ökonomische Themen zu vertiefen.

https://www.ebc.com/

Über Brokeree Solutions

Brokeree Solutions wurde 2013 gegründet und ist seither ein führender Anbieter innovativer Technologielösungen für Multi-Asset-Broker weltweit. Dank seiner umfassenden Erfahrung trägt Brokeree Solutions maßgeblich zur Weiterentwicklung des Fintech-Sektors im Online-Handel bei – durch innovative Lösungen, die Optimierung betrieblicher Abläufe und die Einführung moderner Risikomanagementsysteme.

Das Produktportfolio umfasst unter anderem plattformübergreifendes Social Trading, Prop Pulse, eine leistungsstarke Liquidity Bridge sowie ein serverübergreifendes PAMM-System. Zusätzlich stellt Brokeree über 50 spezialisierte Lösungen und Tools bereit, die auf die Optimierung von Kontoverwaltung, Risikomanagement und Liquiditätsmanagement ausgerichtet sind. Die Lösungen von Brokeree sind vollständig kompatibel mit führenden Handelsplattformen wie MT4, MT5, cTrader und DXtrade CFD, was Brokern maximale Flexibilität ermöglicht.

brokeree.com

