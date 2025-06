Consommation de charcuteries AOP et IGP : les Belges sur le podium européen

Une croissance à deux chiffres pour l’exportation des charcuteries italiennes du projet européen «A slice of quality»

BRUXELLES, BELGIUM, June 11, 2025 / EINPresswire.com / -- Le projet A Slice of Quality – Choose PDO and PGI Deli Meats from Europe enregistre son premier succès pour l’année 2025 : l’exportation des charcuteries du programme vers la Belgique connaît une progression à deux chiffres. Les résultats viennent d’être dévoilés : l’exportation des Salamini Italiani alla Cacciatora AOP a augmenté de 13 % en 2024 par rapport à l’année 2023, tandis que ce chiffre est en hausse de 70 % pour les quatre premiers mois de l’année 2025 pour la Mortadella Bologna IGP.Selon Gianluigi Ligasacchi, Directeur des trois consortiums de tutelle promoteurs du projet, « Ces données viennent confirmer la tendance : la Belgique compte parmi les principaux pays de destination de nos charcuteries d’excellence, et se place en troisième position parmi les pays européens en 2024, tous produits confondus. Les appellations les plus solides et les plus connues, comme les Salamini Italiani alla Cacciatora AOP et la Mortadella Bologna IGP, tirent aussi vers le haut la consommation de Cotechino Modena IGP et de Zampone Modena IGP. Ces derniers sont des produits plus confidentiels et pour lesquels la communication se révèle plus complexe, mais ils rencontrent néanmoins de plus en plus de succès auprès des consommateurs. Notre investissement massif en faveur de la communication et de la formation, que nous menons depuis des années avec le projet « A Slice of Quality », grâce à la contribution de l’Union européenne, a constitué un moteur important. Le secret ? Nous travaillons à la fois pour sensibiliser les professionnels, afin qu’ils connaissent mieux les avantages des produits qu’ils proposent à la vente, et pour proposer aux consommateurs des occasions et des opportunités variées d’apprécier nos spécialités. »La Belgique a gagné deux places dans le classement des pays étrangers leader pour la consommation de charcuteries italiennes : en 2023, elle se trouvait en 5e position, derrière la France, l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni (données fournies par l’ASSICA, Rapport annuel, juin 2024). D’après les chiffres des onze premiers mois de 2024, les importations de charcuteries italiennes en Belgique ont augmenté à la fois en volume (+ 20,7 % pour atteindre 10 525 tonnes) et en valeur (+ 11 % pour atteindre 118,9 millions d’euros). Ces chiffres confirment une tendance historiquement marquée à la hausse : la période 2019-2023 avait vu les exportations vers la Belgique augmenter de 17,8 % en termes de volume et de 34,8 % en termes de valeur.A propos du programme « A Slice of Quality »Le projet “A SLICE OF QUALITY – CHOOSE PDO AND PGI DELI MEATS FROM EUROPE” est né pour valoriser les charcuteries de qualité protégées disposant des labels AOP et IGP. Les ambassadeurs de cette catégorie sont quatre produits authentiques et protégés : la Mortadella Bologna IGP, le Zampone Modena IGP, le Cotechino Modena IGP et les Salamini Italianialla cacciatora AOP. La campagne, cofinancée par l’Union Européenne vise à améliorer la compétitivité et la reconnaissance de ces produits d’exception et à apprendre aux consommateurs à reconnaître et privilégier les produits agroalimentaires européens AOP/IGP.A propos du Consorzio Zampone et Cotechino Modena IGPLe Consorzio Zampone et Cotechino Modena IGP est né en 2001 de l’union des plus importantes entreprises des meilleurs charcuteries italiennes qui produisent ces deux IGP, afin de soutenir et de promouvoir leur connaissance dans le monde entier. Le Consortium garantit également aux consommateurs une vigilance attentive sur le marché, en Italie et à l’étranger, visant à défendre les véritables IGP Zampone et Cotechino Modena contre d’éventuelles fraudes.A propos du Consorzio italiano tutela Mortadella BolognaLe Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna a été officiellement créé en 2001 par l’union des plus importants producteurs de cette noble charcuterie. Sa mission fondamentale est la protectio, la promotion, la valorisation, l’information des consommateurs et la prise en charge générale des intérêts liés à l’Indication Géographique Protégée Mortadella Bologna IGP. Dans l’exercice de ses activités, le Consortium s’engage à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir et éviter les phénomènes susceptibles de porter préjudice, directement ou indirectement, au produit, au Consortium et aux membres du Consortium, et ce principalement par l’application des règles établies dans le règlement de production, tout en garantissant à chaque producteur la possibilité de conserver sa recette originale et de l’améliorer constamment. L’objectif principal de cette activité constante est de garantir aux consommateurs un produit aux caractéristiques uniques en termes de qualité et de goût.A propos du Consorzio Cacciatore ItalianoLe Consorzio Cacciatore Italiano existe depuis 2003 pour la protection, la valorisation et la promotion de l’AOP Salamini Italiani alla Cacciatora. Le Consortium associe les réalités de prodution les plus pertinentes de cette AOP et a également le pouvoir d’agir et de superviser l’ensemble de la chaîne de production afin de lutter contre les abus, les imitations, les actes de piraterie et de contrefçon sur le territoire national et au-delà. Le Consortium promeut des programmes visant à améliorer la qualité de la production en termes de sécurité sanitaire et d’hygiène, de caractéristiques chimiques, physiques, organoleptiques et nutritionnelles du produit protégé.@asliceofquality_be @asliceofquality.be

