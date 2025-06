ビットゲット (Bitget) のアンチ詐欺レポートによると、2024年の暗号資産損失はAI関連詐欺によって46億米ドル (約6,661億5,594万円) に

セーシェル・ビクトリア発, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所およびWeb3企業の大手であるビットゲットは、ブロックチェーンセキュリティ企業スローミスト (SlowMist) およびエリプティック (Elliptic) と提携し、2025年版アンチ詐欺調査レポートを発表した。 同レポートによると、世界全体の暗号資産詐欺による損失は、2024年には46億米ドル (約6,661億5,594万円) に急増しており、ディープフェイク技術とソーシャルエンジニアリングが高額盗難の主要な手口として浮上している。 このレポートの発表は、ビットゲットによる1か月間のセキュリティ教育および業界全体への意識啓発を目的とした取り組みであるアンチ詐欺月間のの本格開始を象徴するものだ。

レポートでは、AIを駆使した詐欺がフィッシングメールの域を超え、Zoomの偽装通話や著名人の合成映像、トロイの木馬を仕込んだ求人情報などへと拡大している実態が強調されている。 主な調査結果の一つとして、ユーザー損失の主因は「ディープフェイクなりすまし」「ソーシャルエンジニアリングによる詐欺」「DeFiやNFTを装ったポンジ型プロジェクト」の3つの主要な詐欺カテゴリーであることが判明した。 また、盗まれた資金がミキサーや取引所に到達する前に、クロスチェーンブリッジや難読化ツールを通じて移動される過程も明らかにされており、法執行や回収の難しさを示している。

加えて、香港で発生した主な詐欺事件の事例分析、フィッシングの入口として多用されているTelegramやX (旧Twitter) のコメント欄の悪用、さらには国境を越えて活動するプロフェッショナルな詐欺組織の拡大といった知見も報告されている。

「現在の暗号資産業界にとって、最大の脅威は価格変動ではなく『欺き』です。 だからこそビットゲットは、6月を丸ごと『アンチ詐欺月間』と定め、業界基準とユーザー意識の向上を図っています。 本レポートはその取り組みの中核をなす旗艦的な発表です。 AIの登場により、詐欺はより迅速に、低コストで、そして発見しにくくなっています。 ビットゲットでは、この脅威に立ち向かうには、技術的な厳密さとエコシステム全体での連携が不可欠であると考えています。 当社の目標は、ユーザーが『より速く』取引するだけでなく、『より賢く』取引できるよう支援することです」と、ビットゲットCEOのグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

レポートではさらに、ビットゲットが展開するアンチ詐欺ハブ (Anti-Scam Hub)、革新的な検出システム、そして5億米ドル (約714億8,422万円) を超えるプロテクションファンド (Protection Fund) が、ユーザーのリスクを軽減するためにどのように積極的に活用されているかについても詳しく説明されている。 スローミストは、アドレスポイズニングから求人を装ったトロイの木馬に至るまで、詐欺手口に関する詳細なフォレンジック分析を提供し、エリプティックは盗まれた暗号資産がクロスチェーンブリッジやミキサープラットフォームを通じて洗浄されるパターンを検証した。

「犯罪者は常に手口を進化させており、AIを活用してその活動を拡大する新たな方法を見つけています。 そこで我々も、それに対応する形でテクノロジーとブロックチェーンの能力を拡張し、犯罪者が用いる新たな手法を追跡・特定する取り組みを進めています。 ビットゲットとの協業は、こうした進化する脅威を明らかにし、ユーザーが自らを守るための手段を提供するという、共通の緊急課題に対する取り組みを反映しています」と、エリプティック APAC担当リード・クリプト脅威リサーチャーのアルダ・アカルチュナ (Arda Akartuna) は述べている。

「本レポートは、我々が日々オンチェーン上で確認している現実のパターンを反映しています。 フィッシング詐欺集団から偽のステーキングdAppsに至るまで、手口は変化しても、その背後にある心理的な仕組みは常に同じです。 ユーザーは常に情報を把握し、慎重で、セキュリティ意識を高く持って行動する必要があります」と、スローミストのセキュリティオペレーション責任者であるリサ (Lisa) は述べた。

同レポートの締めくくりには、ユーザーおよび機関向けの実践的な提言が示されており、詐欺の兆候や、DeFi、NFT、Web3環境においてよくある落とし穴を回避するためのベストプラクティスが含まれている。

レポートの完全版はこちらから閲覧可能。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 かつてはビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。 ビットゲットは、世界トップサッカーリーグLALIGAの東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号通貨パートナーを務めるほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳細は、次を参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

メディア関係者からの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0c73d1c7-7419-4f43-a2ae-2e9c450fb8bd

