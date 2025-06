דו"ח המלחמה בהונאות של Bitget מראה כי הונאות הקשורות לבינה מלאכותית גרמו להפסדים של 4.6 מיליארד דולר בשוק הקריפטוגרפיה בשנת 2024

ויקטוריה, איי סיישל, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, מפנה את תשומת הלב לתוכנית פרסמה את דו"ח Anti-Scam Research לשנת 2025, בשיתוף פעולה עם חברות אבטחת הבלוקצ'יין SlowMist ו-Elliptic. הדו"ח חושף כי ההפסדים בשוק הקריפטגורפיה הגלובלי בגין הונאות זינקו ל -4.6 מיליארד דולר ב-2024, כאשר טכנולוגיות זיוף עמוק (דיפ-פייק) והנדסה חברתית הן הטקטיקות הדומיננטיות מאחורי גניבות בעלות ערך גבוה. הפרסום מסמן את ההשקה הרשמית של Anti-Scam Month של Bitget, יוזמה שנמשכת חודש ומוקדשת לחינוך אבטחתי ומודעות לאורך כל האקו סיסטם.

הדו"ח מדגיש כיצד ההונאות המונעות בינה מלאכותית התרחבו מעבר לשליחת דואר אלקטרוני בניסיונות דיוג וכללו שיחות Zoom מזויפות, סרטונים סינתטיים של דמויות ציבוריות והצעות עבודה ששזורים בהם סוסים טרויאניים. בין הממצאים העיקריים, הדו"ח מזהה שלוש קטגוריות עיקריות של הונאות - התחזות מבוססת זיוף עמוק, סכמות של הנדסה חברתית ופרויקטים בסגנון הונאת פונזי המוסווים במיתוג DeFi או NFT - כגורמים המובילים לאובדן הכספים של המשתמשים. הוא גם מתאר כיצד כספים גנובים מועברים דרך גשרים חוצי רשתות וכלי ערפול לפני שהם מגיעים למערבלים או לבורסות, מה שמסבך את מאמצי האכיפה וההשבה.

תובנות נוספות כוללות מקרי בוחן מאירועי הונאה גדולים בהונג קונג, השימוש הגובר במדורי התגובות של טלגרם ו-X (טוויטר) כנקודות כניסה לפישינג, והצמיחה המתמשכת של טבעות הונאה המנוהלות באופן מקצועי הפועלות חוצה גבולות.

"האיום הגדול ביותר על הקריפטו כיום הוא לא תנודתיות - זו הונאה. זו הסיבה ש-Bitget הכריזה על כל חודש יוני כחודש נגד הונאה - יוזמה להעלאת הסטנדרטים בתעשייה ומודעות המשתמשים. דוח זה הוא מהדורת הדגל במסגרת מאמץ זה. בינה מלאכותית הפכה את ההונאות למהירות, זולות וקשות יותר לזיהוי. ב-Bitget, אנו מאמינים שמלחמה דורשת הן קפדנות טכנולוגית והן שיתוף פעולה ברחבי מערכת האקו סיסטם. המטרה שלנו היא לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר, לא רק מהר יותר", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

הדו"ח מפרט גם כיצד מרכז האנטי-הונאה של Bitget, מערכות גילוי חדשניות וקרן הגנה של יותר מ-500 מיליון דולר נפרסו באופן פעיל כדי להפחית את סיכוני המשתמשים. SlowMist סיפקה תובנות פורנזיות מפורטות על טקטיקות הונאה, החל מהרעלת כתובות ועד סוסים טרויאניים בהצעות עבודה, בעוד Elliptic בחנה את דפוסי הלבנת המטבעות הקריפטוגרפים הגנובים דרך גשרים חוצי רשתות ופלטפורמות ערבול.

"הפושעים מפתחים כל הזמן את שיטות ההתקפה שלהם, משתמשים בבינה מלאכותית ומוצאים דרכים חדשות להגדיל את פעילותם. המשמעות היא שבאופן הדדי, אנו פועלים גם להרחיב את יכולות הטכנולוגיה והבלוקצ'יין שלנו כדי לעקוב ולזהות את השיטות החדשות בהן משתמשים פושעים. העבודה שלנו עם Bitget משקפת דחיפות משותפת לחשוף את האיומים המתפתחים הללו ולתת למשתמשים את הכלים להגן על עצמם", אמרה ארדה אקרטונה (Arda Akartuna), חוקרת איומי קריפטו מובילה, Elliptic, אסיה-פסיפיק.

"דוח זה משקף את הדפוסים בעולם האמיתי שאנו רואים ברשת מדי יום. מטבעות פישינג ועד אפליקציות הימור מזויפות, הטקטיקות עשויות להשתנות - אבל הפסיכולוגיה תמיד זהה. המשתמשים חייבים להיות מעודכנים, סקפטיים ומודעים לאבטחה בכל עת", אמרה ליסה, מנהלת תפעול אבטחה, SlowMist.

הדו"ח מסתיים בהמלצות מעשיות הן למשתמשים והן למוסדות, כולל מחווני דגל אדום להונאה ושיטות עבודה מומלצות להימנעות ממלכודות נפוצות בסביבות DeFi, NFT ו-Web3.

לדו"ח המלא, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוי ן , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

