GPTBots が WaytoAGI 東京ハッカソンで

法人向け AI エージェントの実践的なイノベーションを披露

HONG KONG, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 法人向けAIエージェント構築プラットホーム【GPTBots.ai】 がスポンサーとして支援した「WaytoAGI グローバル AI カンファレンス-東京 2025」は2025年 6月 7 日から 8 日にかけて東京・桜美林大学で開催されました。日本、中国をはじめ世界中から 300 人を超える参加者が集まり、GPTBots の法人向け AI エージェントフレームワークを活用したビジネス課題解決策が披露され、AI エージェントが企業運営の改革にもたらす価値が示されました。

東京ハッカソンのハイライト:AI インテリジェントエージェントが企業の現実的な課題を解決

今回のハッカソンでは、企業プロセス自動化、顧客エンゲージメント、データ分析インサイト、オープンイノベーションの4つの競技分野が設定され、開発者はGPTBotsプラットフォームを基盤に構築したインテリジェントエージェントのソリューションが、多業界の核心的なシナリオをカバーしています:

● Campai:Web3分野向けのマーケティング管理プラットフォーム。GPTBotsを活用し、ソーシャルメディアの世論をリアルタイムで分析。言及頻度と感情傾向に基づきプロジェクトの世論評価スコアを生成し、ブロックチェーン業界にデータ駆動型のマーケティング意思決定支援を提供します。

● ネイルデザインAI:グローバル120億ドルのネイル市場におけるデザイン効率のボトルネックを解決するため、ユーザーの好みに基づいてパーソナライズされたネイルデザインを迅速に生成し、従来の数時間かかるデザインサイクルを分単位に短縮。美容サロンがカスタムサービスのスケール化を実現します。

● 映画制作AI:モジュール式設計を採用し、動画制作をアイデア開発、脚本生成、ストーリーボード設計などのAIモジュールに分解。独立系クリエイター向けに制作プロセスを最適化し、コンテンツ生産コストを40%削減します。

さらに、実際の導入に焦点を当てたイノベーションプロジェクトには以下のものが含まれます:

● 契約チェックAI:香港市場向けに開発された労働法遵守ツール。労働契約を自動審査し、遵守スコアと修正提案を生成します。

● 需要洞察AI:Fiverrプラットフォームの注文データをクロールし、サービス需要のトレンドと価格設定の法則を解析し、供給側と需要側の双方に市場意思決定の参考を提供します。

企業向け能力の現場実践トレーニング: 開発から実装までの全プロセスを支援

GPTBots.aiのシニアイノベーションマネージャー胡浩玥氏が「GPTBotsの企業向けAIエージェントの構築」について、参加者向けに詳細に解説しました。

● GPTBotsのコア機能、具体的には大規模モデル統合、ワークフローオーケストレーション、および RAG 知識検索技術

● カスタマーサービスからデータ分析までのインテリジェントエージェント開発の実践事例

● グローバル展開の経験に基づく、拡張性が高く安全な企業向け AI 展開のベストプラクティス

文化を越えたイノベーションと技術の深い融合

「東京ハッカソンは、AI インテリジェントエージェントが技術とビジネス価値を結びつける重要な橋渡し役となっていることを明確に示しました」とGPTBots.ai 副社長の殷浩は述べました。「企業の注目点は『AI が有用かどうか』から『インテリジェントエージェントを迅速に大規模展開する方法』へと移行しており、GPTBots プラットフォームはシームレスな統合機能、ローコード開発モデル、企業向けセキュリティ体系を通じて、この変革を支える核心的な基盤を提供しています」

イベントでは国/地域ごとのイノベーションの特徴が明確に表れました:日本チームは小売サービス分野に焦点を当て、中国の開発者はWeb3と分散型金融分野で優れた成果を挙げました。この差別化されたイノベーションは、AIエージェントが世界中の異なる産業環境に適応する潜在力を示しています。開発者は現場でのデモと経験共有を通じて、企業向けAIエージェントが多様なシーンで実現可能という「奥深さも」伺えました。

企業向けAIのスケール化応用を加速させる

WaytoAGIグローバルAIカンファレンスの重要な構成要素として、今回のハッカソンは企業AI応用における三大トレンドを明らかにしました:契約遵守の自動化からカスタマイズ設計、市場分析とマーケティング最適化まで、インテリジェントエージェントソリューションは垂直分野の課題に深く対応しています。低コード開発と既存業務システムとのシームレスな統合により、 企業のデジタルトランスフォーメーションの効率が著しく向上しています。また、プライベートクラウド展開とデータプライバシー保護機能は、金融や法律など敏感な分野におけるAI応用における安全な基盤を確立しています。

GPTBotsは、迅速なプロトタイピング開発、安全な展開、システム統合の全プロセスをサポートする能力を通じて、企業がAIの価値を継続的に解放するのを支援しています。今回のイベントは、拡張性とシナリオ適応性を備えた企業向けAIソリューションが、グローバル企業が運営効率を向上させ、イノベーションによる成長を推進する核心的な競争力となっていることを再確認しました。

GPTBots.ai について

GPTBots.ai は企業向けAIインテリジェントエージェントの専門プラットフォームで、エンドツーエンドのAIソリューションを通じて企業の業務プロセス最適化、顧客体験向上、業績成長を推進します。プラットフォームの機能は、スマートカスタマーサービス、知識検索、データ分析、商機発掘などの中核シナリオをカバーし、多様な業務システムとのシームレスな統合と安全かつ拡張可能な展開モデルをサポートし、企業がAI時代においてコスト削減と業務イノベーションを実現するのを継続的に支援します。

詳細情報については、www.gptbots.ai をご覧ください。

メディアお問い合わせ先:

Tanya

マーケティングディレクター

marketing@gptbots.ai

