EBC Financial Group และ Brokeree Solutions…

ความร่วมมือนี้ผสานความเชี่ยวชาญด้านการเทรดและเทคโนโลยีเพื่อมอบกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น การศึกษา และเครื่องมือสำหรับนักเทรดทั่วโลก

ลอนดอน, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) ผู้นำระดับโลกในด้านการเป็นตัวกลางทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ ภูมิใจที่จะประกาศความร่วมมือด้านความรู้เชิงกลยุทธ์กับ Brokeree Solutions ผู้ให้บริการเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ให้บริการโบรกเกอร์หลายสินทรัพย์ทั่วโลก ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในภารกิจของ EBC ในการสร้างชุมชนการลงทุนที่โปร่งใสและขับเคลื่อนด้วยการศึกษา โดยการนำสองผู้นำในอุตสาหกรรมมาร่วมกันเพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรม และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อประโยชน์ของนักเทรดและนักลงทุนทั่วโลก

หัวใจของความร่วมมือนี้คือความมุ่งมั่นร่วมกันในการแบ่งปันความรู้ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเทรดแบบคัดลอก ซึ่งเป็นด้านที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและช่วยให้นักเทรดทั้งมือใหม่และมืออาชีพสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ EBC และ Brokeree จะร่วมกันพัฒนาเนื้อหาการศึกษาและข้อมูลเชิงปฏิบัติที่ปรับแต่งให้เหมาะสำหรับนักเทรด โบรกเกอร์ และผู้ให้สัญญาณ โดยช่วยให้พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ นำแนวทางที่ดีที่สุดมาใช้ และพัฒนาประสิทธิภาพการเทรดโดยรวมของตนเอง

"ที่ EBC Financial Group ภารกิจของเราคือการสร้างชุมชนการลงทุนที่โปร่งใสและครอบคลุม โดยที่นักเทรดได้รับการเสริมพลังผ่านการเข้าถึงเครื่องมือ ข้อมูลเชิงลึก และการศึกษาที่ถูกต้อง" David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว "ความร่วมมือด้านความรู้กับ Brokeree Solutions นี้ไปไกลกว่าการใช้เทคโนโลยี โดยเกี่ยวข้องกับการใช้ความเชี่ยวชาญร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่มั่นใจมากขึ้นและมุ่งเน้นผลลัพธ์ เรากำลังสร้างแพลตฟอร์มร่วมกัน ที่ทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพสามารถเรียนรู้ เติบโต และประสบความสำเร็จได้"

ความร่วมมือด้านความรู้ที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี

Brokeree Solutions นำเสนอโซลูชันระบบการลงทุน Social Trading แบบพร้อมใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเป็นนักเทรดมืออาชีพหรือผู้ติดตามได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ ระบบนี้มาพร้อมกับการควบคุม Stop-loss/Take-profit ที่ทันสมัย การคัดลอกการเทรดแบบสัดส่วน และการกรองสัญญาณเฉพาะสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเทรดที่ปลอดภัยและยืดหยุ่น

EBC เสริมด้วยความเชี่ยวชาญในตลาดโลก แนวทางที่มุ่งเน้นนักลงทุน และความมุ่งมั่นในการสร้างความโปร่งใส ช่วยให้นักเทรดเข้าใจและใช้การเทรดแบบคัดลอกเป็นเครื่องมือการศึกษา ซึ่งมีคุณค่าโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ซับซ้อนในปัจจุบัน การทำให้เครื่องมือระดับมืออาชีพสามารถเข้าถึงได้โดยกลุ่มผู้ใช้งานที่กว้างขึ้น ความร่วมมือนี้ได้เปลี่ยนการเทรดแบบคัดลอกให้กลายเป็นช่องทางสำหรับการพัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมในตลาด

ชุดเนื้อหาและซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเทรด

เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ EBC และ Brokeree กำลังเปิดตัวชุดบทความประจำเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ โดยจะครอบคลุมหัวข้อการเทรดและการลงทุนหลากหลายประเภท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่แท้จริงที่นักเทรดเผชิญ และมอบกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การควบคุมความเสี่ยง และการตัดสินใจ บทความแต่ละรายการจะใช้ความเชี่ยวชาญร่วมกันของทั้งสองบริษัท และจะเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนการเทรดที่กว้างขึ้น

นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้ยังมีการจัดซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บทุกไตรมาส ซึ่งจะนำพานักเทรด โบรกเกอร์ และผู้ให้สัญญาณมาร่วมกันเพื่อหารือในหัวข้อที่มีผลกระทบสูงอย่างลึกซึ้ง การสัมมนาผ่านเว็บครั้งแรกที่จะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ จะสำรวจเรื่องการจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นด้านที่สำคัญสำหรับทั้งนักเทรดรายบุคคลและนักเทรดสถาบัน การสัมมนาครั้งนี้จะตรวจสอบเทคนิคการปฏิบัติ เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงบนแพลตฟอร์ม และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเสริมสร้างวินัยในการเทรดและการปกป้องทุนของตนเอง

โครงการเหล่านี้มีเป้าหมายไม่เพียงแค่เพื่อการศึกษา แต่ยังเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสนทนาในชุมชนการเทรด เพื่อให้มั่นใจว่าความรู้จะไหลเวียนทั้งจากผู้เชี่ยวชาญไปยังผู้ใช้ และจากแนวหน้าของการเทรดกลับไปยังผู้ที่กำหนดเทคโนโลยีและกลยุทธ์

"เราให้คุณค่าความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของเรา ความร่วมมือนี้จะช่วยให้นักเทรดและผู้ให้สัญญาณทั่วโลกได้ศึกษาคุณสมบัติการเทรดแบบคัดลอกขั้นสูง ซึ่งจะช่วยปรับกลยุทธ์การเทรดแบบคัดลอกและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่นำมาใช้" Tatiana Pilipenko หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำภูมิภาค (เอเชียแปซิฟิก สหราชอาณาจักร อเมริกา) ของ Brokeree Solutions กล่าว "แพลตฟอร์มนี้ช่วยเสริมพลังให้กับโบรกเกอร์ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่ครอบคลุมและมีข้อมูลความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนการเทรดในที่สุด"

ความร่วมมือด้านความรู้นี้เน้นย้ำวิสัยทัศน์ร่วมของ EBC และ Brokeree นั่นคือ อนาคตที่เทคโนโลยี การศึกษา และความโปร่งใสมาบรรจบกันเพื่อเสริมพลังให้นักเทรดทั่วโลก เมื่อตลาดการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายที่จะเตรียมพร้อมให้นักเทรดทุกคน ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ ได้รับเครื่องมือ ความมั่นใจ และความเข้าใจที่พวกเขาต้องการในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและมีข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น

ในความร่วมมือนี้ EBC และ Brokeree ไม่เพียงแต่ก้าวหน้าไปในอนาคตของการเทรดแบบคัดลอก แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำหรับชุมชนการลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน เชื่อมโยงกัน และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC และ Brokeree กรุณาเยี่ยมชม https://www.ebc.com และ brokeree.com

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

Trading Contracts for Difference (CFDs) มีความเสี่ยงทางการเงินสูงจากการใช้เลเวอเรจ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน ดังนั้น การประเมินวัตถุประสงค์การลงทุน ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณอย่างละเอียดก่อนเข้าร่วมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของลอนดอน โดย EBC Financial Group (EBC) โดดเด่นในด้านความเชี่ยวชาญการเป็นตัวกลางทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ EBC มีสำนักงานตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งต่าง ๆ เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาซอล และตลาดเกิดใหม่ในลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา โดยช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการเทรดที่หลากหลาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ

EBC มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมโดยได้รับการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย และบริษัทย่อยเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร; EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia's Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)

แกนหลักของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีจากสถาบันการเงินชั้นนำ พวกเขาได้ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่วิกฤตพลาซาและวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วทั้งเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย บริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านสุขภาพระดับโลก ผ่านความร่วมมือกับ UN Foundation และแคมเปญ United to Beat Malaria EBC ยังสนับสนุนซีรีส์การมีส่วนร่วมสาธารณะ "What Economists Really Do" โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของ Oxford University ซึ่งช่วยขจัดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสังคมสำคัญ ๆ ส่งเสริมการเข้าใจและการสนทนาของสาธารณะอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

https://www.ebc.com/

เกี่ยวกับ Brokeree Solutions

Brokeree Solutions ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับโบรกเกอร์หลายสินทรัพย์ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง บริษัทใช้ประสบการณ์ที่กว้างขวาง มีส่วนร่วมในด้านฟินเทคของอุตสาหกรรมการเทรดออนไลน์โดยการพัฒนาโซลูชันนวัตกรรม ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน และตั้งระบบการจัดการความเสี่ยงที่ทันสมัย

ผลิตภัณฑ์หลักของ Brokeree ประกอบด้วย Social Trading ข้ามแพลตฟอร์ม, Prop Pulse, Liquidity Bridge และ PAMM ข้ามเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ Brokeree ยังให้บริการโซลูชันและเครื่องมือกว่า 50 รายการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยโบรกเกอร์ในการปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการบัญชี การจัดการความเสี่ยง และการจัดการสภาพคล่อง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สำหรับโบรกเกอร์ที่ใช้แพลตฟอร์มการเทรด MT4, MT5, cTrader และ DXtrade CFD

brokeree.com

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Savitha Ravindran

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์สากล

savitha.ravindran@ebc.com

Michelle Siow

ผู้อำนวยการฝ่ายแบรนด์และการสื่อสาร

michelle.siow@ebc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.