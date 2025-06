DALI Alliance 凭 DALI+ 在 LightFair 2025 上斩获两项创新大奖

拉斯维加斯, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DALI Alliance 欣然宣布,公司凭借新一代基于 IP 的无线照明控制技术 DALI+,在2025 LightFair Innovation Awards (2025年 LightFair 创新大奖) 颁奖盛典上斩获两项最高荣誉。

这场一年一度的颁奖盛典今年落地拉斯维加斯会展中心,于 5 月 6 日举行,旨在表彰照明和控制行业最具突破性的进展。 在 11 个类别奖和四个综合卓越奖中,DALI+ 荣膺:

类别奖 :最佳控制支持技术 (Best Control Enabling Technology)

:最佳控制支持技术 (Best Control Enabling Technology) 综合奖:卓越设计奖 (The Design Excellence Award)

上述奖项由来自业内的照明和控制专家参与评选,是对 DALI+ 作为一项杰出创新的认可,也是对其在先进的功能性、可扩展性和互操作性方面,为现代照明系统所做贡献的肯定。 评委们对这项技术大加赞赏:“该技术是一项重大进步,将 DALI 的优势扩展到了无线网络领域。”

DALI Alliance 总经理 Paul Drosihn 表示:“这些荣誉是对我们愿景的有力印证,即打造更智能、更互联的照明生态系统。 DALI+ 在不牺牲互操作性且恪守全球标准的前提下,将 DALI 从有线扩展到无线且基于 IP 的网络。”

DALI+ 以值得信赖的 DALI 协议为基础,使用 Thread 作为无线传输载体,实现了标准化且稳健的双向控制,包括高级调光、诊断、数据交换等功能。 DALI+ 将无线控制引入经过验证的 DALI 生态系统,与 DALI-2 配合使用,可确保混合系统的顺畅运行,简化当今智能楼宇内的集成。

这两项殊荣是对 DALI+ 作为照明领域突破性进展的认可,巩固了 DALI Alliance 在智能楼宇技术前沿领域的领先地位。

关于 DALI Alliance

DALI Alliance (又名 Digital Illumination Interface Alliance 或 DiiA) 是基于 DALI 数字照明控制的全球行业组织,旨在推动数字可寻址照明接口 (DALI®) 协议的市场应用和标准化。 该组织致力于制定技术规范、促进互操作性,并管理 DALI-2、DALI+ 和 D4i 认证计划,确保照明控制系统具备可扩展性、灵活性和未来兼容性。 DALI Alliance 与制造商、系统集成商及终端用户合作,大力支持创新,推动智能互联照明解决方案的普及。 如需了解更多信息,请访问 www.dali-alliance.org。

媒体联系人:

Jeremy Ludyjan

DALI Alliance 全球市场经理

MarCom@dali-alliance.org

