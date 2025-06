DALI Alliance คว้าสองรางวัล Innovation Awards สำหรับ DALI+ จากงาน LightFair 2025

ลาสเวกัส, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DALI Alliance ภูมิใจที่จะประกาศว่า DALI+ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีควบคุมแสงแบบไร้สายและ IP รุ่นถัดไป ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดสองรางวัลจากงาน 2025 LightFair Innovation Awards

พิธีมอบรางวัลประจำปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมลาสเวกัส เพื่อยกย่องการพัฒนาที่ก้าวล้ำที่สุดในอุตสาหกรรมระบบไฟและการควบคุม ในบรรดาผู้ชนะประเภทต่างๆ จำนวน 11 รายและรางวัลดีเด่นสี่รางวัล DALI+ ได้รับการยกย่องสำหรับ:

ประเภทรางวัล เทคโนโลยีการควบคุมที่ดีที่สุด

เทคโนโลยีการควบคุมที่ดีที่สุด รางวัลโดยรวม: รางวัลความเป็นเลิศด้านการออกแบบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟและการควบคุมจากทั่วอุตสาหกรรมเป็นผู้ตัดสินและมอบรางวัลให้แก่ DALI+ ในฐานะนวัตกรรมโดดเด่นที่มอบฟังก์ชันขั้นสูง ความสามารถในการปรับขนาด และการทำงานร่วมกันได้สำหรับระบบไฟสมัยใหม่ คณะกรรมการกล่าวชื่นชมเทคโนโลยีดังกล่าวโดยระบุว่า: "นี่ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายข้อดีของ DALI ไปสู่เครือข่ายไร้สาย"

“รางวัลเหล่านี้เป็นการยืนยันวิสัยทัศน์ของเราสำหรับระบบนิเวศแสงสว่างที่ชาญฉลาดและเชื่อมต่อกันมากขึ้น” Paul Drosihn ผู้จัดการทั่วไปของ DALI Alliance กล่าว “DALI+ ขยาย DALI เข้าสู่โดเมนแบบไร้สายและบน IP โดยยังคงคุณสมบัติการทำงานร่วมกันได้หรือการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับโลก”

DALI+ สร้างขึ้นบนโปรโตคอล DALI ที่เชื่อถือได้โดยใช้ Thread เป็นสื่อสัญญาณไร้สาย จึงช่วยให้สามารถควบคุมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การหรี่แสงขั้นสูง การวินิจฉัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้อย่างมีมาตรฐาน แข็งแกร่งและแบบสองทาง DALI+ นำการควบคุมแบบไร้สายมาสู่ระบบนิเวศ DALI ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และเมื่อจับคู่กับ DALI-2 จะทำให้สามารถใช้งานระบบไฮบริดที่ราบรื่น ซึ่งช่วยให้บูรณาการเข้ากับอาคารอัจฉริยะในปัจจุบันได้ง่ายขึ้น

สองรางวัลนี้ทำให้ DALI+ ก้าวไปอีกขั้นในด้านนวัตกรรมแสงสว่าง และตอกย้ำบทบาทของ DALI Alliance ในตำแหน่งแนวหน้าของเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ

เกี่ยวกับ DALI Alliance

DALI Alliance (เรียกที่รู้จักอีกชื่อว่า Digital Illumination Interface Alliance หรือ DiiA) เป็นองค์กรอุตสาหกรรมระดับโลกด้านการควบคุมแสงดิจิทัลด้วย DALI ซึ่งขับเคลื่อนการนำไปใช้ในตลาดและการกำหนดมาตรฐานโปรโตคอล Digital Addressable Lighting Interface (DALI®) กลุ่มพันธมิตรพัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิค ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และจัดการโปรแกรมการรับรอง DALI-2, DALI+ และ D4i เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมแสงนั้นปรับขนาดได้ ยืดหยุ่น และพร้อมสำหรับอนาคต DALI Alliance ทำงานร่วมกับผู้ผลิต ผู้รวมระบบ และผู้ใช้ปลายทางเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและขับเคลื่อนการนำโซลูชันแสงสว่างอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันมาใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dali-alliance.org

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Jeremy Ludyjan

Global Marketing Manager, DALI Alliance

MarCom@dali-alliance.org

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/748de591-68e5-4549-9b54-5ff86ca38d45

