DALI Alliance tem grande vitória na LightFair 2025, recebendo dois prêmios na categoria inovação pelo DALI+

LAS VEGAS, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A DALI Alliance tem o orgulho de anunciar que o DALI+, sua tecnologia de controle de iluminação sem fio e baseada em IP de última geração, recebeu duas grandes honrarias no evento de premiação 2025 LightFair Innovation Awards.

Apresentado em 6 de maio no Las Vegas Convention Center, o prêmio anual reconhece os desenvolvimentos mais inovadores no setor de iluminação e controles. Entre os onze vencedores de categorias e quatro prêmios gerais distintos, o DALI+ recebeu as seguintes premiações:

Prêmio por categoria : melhor tecnologia de habilitação de controle

: melhor tecnologia de habilitação de controle Prêmio geral: prêmio de excelência em design

Avaliados por especialistas em iluminação e controles de todo o setor, esses prêmios reconhecem o DALI+ como uma inovação de destaque que oferece funcionalidade avançada, escalabilidade e interoperabilidade para os sistemas de iluminação modernos. Os avaliadores elogiaram a tecnologia, afirmando: "Isso representa um grande passo à frente, expandindo os benefícios do DALI às redes sem fio."

"Esses prêmios ratificam a nossa visão de um ecossistema de iluminação mais inteligente e conectado", declarou Paul Drosihn, gerente geral da DALI Alliance. "O DALI+ estende o DALI para domínios sem fio e baseados em IP, sem sacrificar a interoperabilidade ou a conformidade com os padrões globais."

O DALI+ baseia-se no protocolo DALI confiável, usando o Thread como portadora sem fio, permitindo um controle padronizado, robusto e bidirecional para recursos como escurecimento avançado, diagnóstico e troca de dados. O DALI+ traz controle sem fio ao comprovado ecossistema DALI e, quando emparelhado com o DALI-2, possibilita sistemas híbridos perfeitos que simplificam a integração nos edifícios inteligentes de hoje.

Essas vitórias duplas posicionam o DALI+ como um passo transformador na inovação em iluminação, consolidando o papel da DALI Alliance na vanguarda da tecnologia de construção inteligente.

Sobre a DALI Alliance

A DALI Alliance (também conhecida como Digital Illumination Interface Alliance ou DiiA) é a organização global da indústria para o controle da iluminação digital baseado em DALI, impulsionando a adoção pelo mercado e a padronização do protocolo Digital Addressable Lighting Interface (DALI®). A organização desenvolve especificações técnicas, promove a interoperabilidade e gerencia os programas de certificação DALI-2, DALI+ e D4i, assegurando que os sistemas de controle de iluminação sejam escaláveis, flexíveis e prontos para o futuro. A DALI Alliance trabalha com fabricantes, integradores de sistemas e usuários finais para apoiar a inovação e impulsionar a adoção de soluções de iluminação inteligentes e conectadas. Para saber mais, acesse www.dali-alliance.org

Contato com a mídia:

Jeremy Ludyjan

gerente de marketing global, DALI Alliance

MarCom@dali-alliance.org

