DALI Alliance, 라이트페어 2025에서 두 개의 혁신상 수상으로 DALI+의 위상 강화

라스베이거스, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 차세대 무선 및 IP 기반 조명 제어 기술인 DALI+가 2025 라이트페어 혁신 어워드 (LightFair Innovation Awards)에서 두 개의 최고 영예를 안았다고 DALI Alliance가 발표했다.

5월 6일 라스베이거스 컨벤션 센터에서 열린 이 연례 시상식에서는 조명 및 제어 업계에서 가장 획기적인 발전을 이룬 기술을 선정하고 있다. 이번에 선정된 11개 부문 수상자와 4개의 특별 종합상 수상자 중 DALI+는 다음과 같은 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다:

카테고리 어워드 (Category Award): 최고의 제어 지원 기술

최고의 제어 지원 기술 종합상 (Overall Award): 디자인 우수상

업계 전반의 조명 및 제어 전문가들이 심사위원으로 참여한 이 상은 최신 조명 시스템을 위한 고급 기능과 확장성, 상호 운용성을 제공하는 뛰어난 혁신을 이뤄낸 DALI+의 성과를 인정하였다. 심사위원들은 이 기술에 대해 "이는 DALI의 이점을 무선 네트워크로 확장하는 큰 진전을 의미한다."며 호평했다.

DALI Alliance의 총괄 매니저 Paul Drosihn은 "이번 수상은 보다 스마트하고 연결된 조명 생태계에 대한 우리의 비전을 입증하는 것"이라고 소상 소감을 밝혔다. 그는 이어 "DALI+는 상호 운용성이나 글로벌 표준 준수를 지켜내면서도 DALI를 무선 및 IP 기반 영역으로 확장하게 되었다고."고 설명했다.

DALI+는 Thread를 무선 캐리어로 사용하여 신뢰할 수 있는 DALI 프로토콜을 기반으로 구축되어 고급 디밍과 진단, 데이터 교환과 같은 기능을 위한 표준화되고 강력한 양방향 제어를 가능하게 한다. DALI+는 검증된 DALI 에코시스템에 무선 제어 기능을 제공하며, DALI-2와 함께 사용하면 오늘날의 스마트 빌딩에서 통합을 간소화하는 원활한 하이브리드 시스템 구현이 가능한 장점을 제공한다.

DALI+는 이처럼 두 건의 수상을 거뭐지며 조명 혁신의 획기적인 진전으로 자리매김하는 한편 지능형 빌딩 기술의 최전선에서 DALI Alliance의 역할을 공고히 하고 있다는 평가다.

About the DALI Alliance

DALI Alliance (Digital Illumination Interface Alliance, 또는 DiiA)는 DALI 기반 디지털 조명 제어를 위한 글로벌 산업 기관으로, 디지털 주소 지정 가능 조명 인터페이스(DALI®) 프로토콜의 시장 채택과 표준화를 주도하고 있다. 이 연합은 기술 사양을 개발하고, 상호 운용성을 촉진하며, 조명 제어 시스템이 확장 가능하고 유연하며 미래에 대비할 수 있도록 DALI-2, DALI+ 및 D4i 인증 프로그램을 관리하고 있다. DALI Alliance는 제조업체와 시스템 통합업체, 아울러 최종 사용자와 협력하여 혁신을 지원하고 지능형 커넥티드 조명 솔루션의 채택을 촉진하고 있다. 홈페이지 (www.dali-alliance.org )에서 보다 자세히 알아보세요

