DALIアライアンス (DALI Alliance)、ライトフェア2025 (LightFair 2025) にてDALI+でイノベーション賞を2つ受賞し、大きな成果を収める

ラスベガス発, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DALIアライアンスは、次世代のワイヤレスおよびIPベースの照明制御技術であるDALI+が、2025ライトフェアイノベーションアワード (2025 LightFair Innovation Awards)において2つの最高賞を受賞したことを発表した。

5月6日にラスベガス・コンベンションセンターで発表されたこの年次アワードは、照明および制御業界における最も画期的な技術革新を表彰するものである。 11のカテゴリ受賞者および4つの特別総合賞の中で、DALI+は以下の点で評価された:

カテゴリ賞 (Category Award) :制御機能を実現する最優秀技術 (Best Control Enabling Technology)

:制御機能を実現する最優秀技術 (Best Control Enabling Technology) 総合賞 (Overall Award):デザイン・エクセレンス賞 (The Design Excellence Award)

照明および制御分野の専門家によって審査されたこれらの賞は、DALI+が先進的な機能性、スケーラビリティ、そして最新の照明システムにおける相互運用性を実現する際立ったイノベーションであることを認めたものである。 審査員は次のように技術を称賛している:「これはDALIの利点をワイヤレスネットワークへ拡張する、大きな前進を示しています」。

DALIアライアンスのゼネラルマネージャーであるポール・ドロジン (Paul Drosihn) は以下のように述べている。「これらの受賞は、よりスマートで接続性の高い照明エコシステムという当アライアンスのビジョンを裏付けるものです」。 「DALI+は、相互運用性や国際標準への準拠を損なうことなく、DALIをワイヤレスおよびIPベースの領域へ拡張します」。

DALI+は、信頼性の高いDALIプロトコルを基盤とし、ワイヤレス搬送波としてThreadを使用することで、高度な調光、診断、データ交換などに対応する標準化された堅牢な双方向制御を実現している。 DALI+は、実績あるDALIエコシステムにワイヤレス制御をもたらし、DALI-2と組み合わせることで、スマートビルにおける統合を容易にするシームレスなハイブリッドシステムを実現する。

この2つの受賞は、DALI+を照明技術革新における変革的な前進として位置付け、インテリジェントビル技術の最前線におけるDALIアライアンスの役割を確固たるものとするものである。

DALIアライアンスについて

DALIアライアンス (Digital Illumination Interface Alliance、またはDiiAとしても知られる) は、DALIベースのデジタル照明制御のための世界的な業界団体であり、デジタルアドレッサブル照明インターフェース (DALI®) プロトコルの標準化と市場採用を推進している。 同アライアンスは、技術仕様の策定、相互運用性の促進、そしてDALI-2、DALI+、D4iの認証プログラムの管理を通じて、照明制御システムがスケーラブルで柔軟かつ将来に対応できるものであることを保証している。 DALIアライアンスは、メーカー、システムインテグレーター、エンドユーザーと連携し、革新を支援するとともに、インテリジェントで接続性の高い照明ソリューションの採用を推進している。 詳しくは、www.dali-alliance.orgを閲覧されたい。

報道関係者向け問い合わせ先:

ジェレミー・ルディジャン (Jeremy Ludyjan)

DALIアライアンス、グローバルマーケティングマネージャー (Global Marketing Manager, DALI Alliance)

MarCom@dali-alliance.org

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/748de591-68e5-4549-9b54-5ff86ca38d45

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.