DALI Alliance זוכה בגדול ב-LightFair 2025 עם שני פרסי חדשנות עבור +DALI

לאס וגאס, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

DALI Alliance גאה להכריז כי +DALI, טכנולוגיית בקרת התאורה מהדור הבא שלה, המבוססת על קישוריות IP וקישוריות אלחוטית, זכתה בשני פרסים מובילים ב-LightFair Innovation Awards לשנת 2025

הפרסים השנתיים, שהוצגו ב-6 במאי במרכז הכנסים של לאס וגאס, מכירים בפיתוחים פורצי הדרך ביותר בתעשיית התאורה והבקרות. בין 11 הזוכים בקטגוריה וארבעה פרסים כלליים מכובדים, DALI+ זכתה להכרה עבור:

*פרס קטגוריה: טכנולוגיית אפשור הבקרה הטובה ביותר

*פרס כללי: פרס המצוינות בעיצוב

הפרסים, אשר נקבעו בידי מומחי תאורה ובקרה מכל רחבי התעשייה, מספקים הכרה ל-+DALI כפתרון חדשני יוצא דופן המספק תפקודיות, יכולת הרחבה ויכולת תפעול הדדי ברמה מתקדמת עבור מערכות תאורה מודרניות. השופטים ששיבחו את הטכנולוגיה ואמרו: "זהו צעד גדול קדימה שמרחיב את היתרונות של DALI לרשתות אלחוטיות".

"פרסים אלה מאשרים את החזון שלנו לאקו סיסטם של תאורה חכמה ומחוברת יותר", אמר פול דרוסין (Paul Drosihn), מנכ"ל DALI Alliance "+DALI היא טכנולוגיה שמאפשרת את ההתרחבות של DALI לתחומי התקשורת האלחוטית והתקשורת מבוססת ה-IP, מבלי להתפשר על יכולת הפעולה ההדדית או על עמידה בתקנים גלובליים".

DALI+‎ נבנית על פרוטוקול DALI המהימן באמצעות Thread כנושא אות אלחוטי המאפשר בקרה דו-כיוונית, מתוקננת וחזקה עבור תכונות כגון עמעום מתקדם, אבחון וחילופי מידע. DALI+‎ מביאה בקרה אלחוטית לאקו סיסטם המוכח של DALI, וכאשר היא משולבת עם DALI-2, היא מאפשרת מערכות היברידיות שעובדות חלק ומפשטות את האינטגרציה בבניינים החכמים של ימינו.



ניצחונות כפולים אלה ממקמים את +DALI כצעד פורץ דרך עבור חדשנות בשוק התאורה - ומבססים את תפקידה של DALI Alliance בחזית טכנולוגיית הבנייה החכמה.

אודות DALI Alliance

DALI Alliance (הידועה גם בשם Digital Illumination Interface Alliance, או DiiA) היא ארגון התעשייה העולמי לבקרת תאורה דיגיטלית המבוססת על DALI, והיא מקדמת אימוץ ותקנון של פרוטוקול Digital Addressable Lighting Interface (DALI®). הגוף מפתח מפרטים טכניים, מקדם פעולה הדדית ומנהל את תוכניות ההסמכה DALI-2, +DALI ו-D4i, ומבטיח מערכות בקרת תאורה ניתנות להרחבה, גמישות ומוכנות לעתיד. DALI Alliance עובדת עם יצרנים, אינטגרטורים של מערכות ומשתמשי קצה כדי לתמוך בחדשנות ולהניע את האימוץ של פתרונות תאורה חכמים ומקושרים. מידע נוסף בכתובת www.dali-alliance.org

למידע נוסף – מדיה



Jeremy Ludyjan

Global Marketing Manager,

DALI Alliance

MarCom@dali-alliance.org

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/748de591-68e5-4549-9b54-5ff86ca38d45





