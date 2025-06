DALI Alliance consigue dos grandes premios a la innovación en LightFair 2025 por DALI+

LAS VEGAS, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La organización DALI Alliance se complace en anunciar que DALI+, su tecnología de control de iluminación inalámbrica y basada en IP de última generación, obtuvo dos galardones en la feria 2025 LightFair Innovation Awards.

Los premios anuales se presentaron el 6 de mayo en el Centro de Convenciones Las Vegas y reconocen los avances más innovadores en el sector de la iluminación y los controles. Entre los ganadores en 11 categorías y los cuatro distinguidos con el premio general, DALI+ fue reconocida por:

Premio en la categoría : mejor tecnología de habilitación de controles

: mejor tecnología de habilitación de controles Premio general: premio a la excelencia en diseño

Estos premios son otorgados por expertos en iluminación y control de todo el sector y reconocen a DALI+ por su innovación destacada que ofrece funcionalidad, escalabilidad e interoperabilidad avanzadas para los sistemas de iluminación modernos. Los jueces elogiaron la tecnología al declarar: "Esta tecnología representa un gran avance y amplía las ventajas de DALI para las redes inalámbricas".

"Estos premios validan nuestra visión de un ecosistema de iluminación más inteligente y de mejor conexión", comentó Paul Drosihn, gerente general de DALI Alliance. "DALI+ amplía DALI a dominios inalámbricos basados en IP, sin sacrificar la interoperabilidad o el cumplimiento de las normas mundiales".

DALI+ se basa en los protocolos confiables de DALI al utilizar el subproceso como transporte inalámbrico, lo que permite un control estandarizado, robusto y bidireccional para funciones como la regulación avanzada, el diagnóstico y el intercambio de datos. DALI+ brinda control inalámbrico al ecosistema comprobado de DALI y, cuando se combina con DALI-2, admite sistemas híbridos fluidos que simplifican la integración en los edificios inteligentes actuales.

Estas dos victorias posicionan a DALI+ como un avance transformador en la innovación de la iluminación, ya que consolida el papel de DALI Alliance a la vanguardia de la tecnología de edificios inteligentes.

Acerca de DALI Alliance

DALI Alliance (también conocida como Digital Illumination Interface Alliance (Alianza de interfaz digital de iluminación o DiiA, por sus siglas en inglés) es la organización mundial del sector para el control digital de iluminación basado en DALI que impulsa la adopción del mercado y la estandarización del protocolo denominado Digital Addressable Lighting Interface (interfaz digital de iluminación direccionable) (DALI®). La alianza desarrolla especificaciones técnicas, promueve la interoperabilidad y gestiona los programas de certificación DALI-2, DALI+ y D4i, lo que garantiza que los sistemas de control de la iluminación sean escalables, flexibles y estén disponibles en el futuro. DALI Alliance trabaja con fabricantes, sistemas integradores y usuarios finales para apoyar la innovación y promover la adopción de soluciones de iluminación inteligentes y conectadas. Más información en www.dali-alliance.org

Contacto para los medios:

Jeremy Ludyjan

Director de Marketing Global, DALI Alliance

MarCom@dali-alliance.org

