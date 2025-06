Terra Metals Inc. 和 Lunda Resources 确认 Kalaba 项目实现 96.5% 铜回收率及太阳能绿色生产

北卡罗来纳州夏洛特,赞比亚卢萨卡, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terra Metals Inc. 与其赞比亚子公司 Lunda Resources Ltd. 联合宣布,其在赞比亚西北部的 Kalaba 铜矿项目取得重大冶金突破。 由 YCS Sustainable Solutions Ltd. 的 Yotamu Hara 博士主导的独立实验证实,项目浮选法回收率超过 96.5%,精矿品位达 26.91% 含铜量——这对氧化矿为主的矿石来说堪称卓越成果。

技术亮点:

浮选法累计铜回收率达 96.52%(参见 Hara 报告第 30 页),硫化精矿含铜量为 26.91%,氧化精矿含铜量为 4.31%。

项目通过先进化学药剂实现浮选突破,特别是采用 CMC 抑制剂处理高达 54% 的滑石含量,成功解决了曾经的重大工艺障碍。

矿石所具备的提纯潜力支持低成本的溶剂萃取浸出工艺,使 Kalaba 成为非洲成本最低的绿色铜产项目之一。

符合 NI 43-101 标准的资源量评估报告预计于 2025 年 7 月底前发布。

绿色关键矿产示范项目:

项目已获得赞比亚环境管理局 (ZEMA, Zambia Environmental Management Agency) 的全面环境许可。

5 兆瓦太阳能设施已建成且获准投入使用,计划扩建至 100 兆瓦——实现铜钴碳中和生产。

Terra Metals 及其合作伙伴将成为赞比亚首家大型绿色关键金属生产商,基本实现全太阳能供电。



传统和社区支持:

Terra Metals 特别鸣谢伦达族尊贵的 Sailunga 高级酋长阁下与 Ntambu 酋长的鼎力支持。 其领导力与协作精神对推动 Kalaba 项目至关重要,确保项目在推进时保持诚信以及对当地社区的尊重。

区域增值潜力:

除 Kalaba 项目外,公司通过 Central Africa Renewable Energy 持有大规模勘探许可证,覆盖刚果(金)铜矿带伊万霍的世界级 Kamoa-Kakula 矿产地正南侧的潜在铜钴矿区。

董事长声明:

“这不仅是一场技术胜利,更宣告赞比亚能够引领全球关键矿产供应,推进太阳能驱动的负责任生产。 Kalaba 项目向我们证明,创新、可持续发展与社区合作相结合,能够创造巨大价值。”

——Terra Metals Inc. 与 Lunda Resources 董事长 Mumena Mushinge。

下一里程碑:

预计将于2025 年 7 月 31 日前发布 NI 43-101 报告

2025 年 9 月投产 240 吨/小时选矿厂

太阳能扩容至 100 兆瓦

启动毗邻刚果(金)矿权的二期勘探与地球物理调查

关于 TERRA METALS INC.

Terra Metals Inc. 是一家位于美国特拉华州的矿产开发公司,专注于在非洲获取具有重大影响力且符合环境、社会与治理标准的关键矿产资产,致力于供应美国及其盟友市场。

Kalaba 矿区 240 吨/小时浮选厂正在建设中

