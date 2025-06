DIAGNOS accueille le fondateur de National Vision Associates, Ed Weiner, au sein de son conseil consultatif pour les États-Unis

BROSSARD, Québec, 10 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier de la détection précoce de certains problèmes de santé ophtalmique à l'aide d'une technologie avancée basée sur l'intelligence artificielle (IA), est ravi d'annoncer que M. Ed Weiner a rejoint le conseil consultatif de la Société.

M. Weiner collaborera avec M. Tomas J. Philipson, ancien vice-président et président intérimaire du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, afin de fournir à DIAGNOS de précieux conseils sur le marché américain de l'optique. M. Weiner est un entrepreneur chevronné et un leader de l'industrie de l'optique depuis des décennies. Il a été le premier à introduire les lunettes Ralph Lauren. Il s'est également associé à Walmart pour ouvrir 400 magasins d'optique au sein de la chaîne de magasins Walmart. M. Weiner a également été président et fondateur de National Vision Associates, l'un des plus grands détaillants en optique des États-Unis.

« Nous sommes honorés d'accueillir Ed au sein de notre comité consultatif », a déclaré André Larente, président et chef de la direction de DIAGNOS. « Nous sommes d’avis que sa connaissance approfondie du marché américain de l'optique contribuera à faire de DIAGNOS l'une des principales solutions de soins de santé fondées sur l'IA parmi les opticiens et les optométristes à travers les États-Unis. »

M. Larente a ajouté : « DIAGNOS a construit une plateforme d'IA pour analyser les images de la rétine, ces images sont prises par des milliers d'optométristes dans le monde entier. Selon des données récentes de VisionWatch, les États-Unis verront environ 111 millions d'examens oculaires de routine et 60 millions d'examens oculaires médicaux en 2020. DIAGNOS, avec ses partenaires, peut répondre à ce marché en pleine croissance. » DIAGNOS a récemment ouvert son bureau américain dans le sud de la Floride pour soutenir ses prospects et clients américains.

