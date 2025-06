Zabka Groep ontvangt hoogste MSCI ESG-rating AAA in eerste internationale beoordeling

Zabka Group S.A. is voor het eerst officieel beoordeeld volgens het wereldwijde ESG-ratingsysteem van MSCI en heeft de hoogst mogelijke score gekregen: AAA. Daarmee plaatst het bedrijf zich in de beste 10% van de retailbedrijven wereldwijd. Deze beoordeling volgt op de opname van Żabka in de MSCI Poland Standard Index en de MSCI Global Investable Market Index in maart 2025.

POZNAŃ, Polen, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De MSCI ESG-rating is een van de meest algemeen erkende wereldwijde benchmarks voor het beoordelen van de volwassenheid van de prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) en omvat meer dan 17.000 emittenten wereldwijd.

MSCI-indices zijn een cruciaal referentiepunt voor internationale institutionele beleggers. De opname in de index maakt Żabka Group beter zichtbaar op de wereldwijde kapitaalmarkten en aantrekkelijker voor beleggers.

"We beschouwen de AAA-rating van MSCI ESG als een duidelijk mandaat om onze ESG-praktijken verder te versterken en oplossingen die blijvende waarde opleveren verder uit te breiden – op commercieel, sociaal en milieugebied. De opname van Żabka in de MSCI-indices betekent een belangrijke stap in onze strategie om op lange termijn duurzame waarde op te bouwen voor alle belanghebbenden," aldus Tomasz Blicharski, Group Chief Strategy & Development Officer.

"ESG is een centrale pijler van onze groeistrategie en we werken met dezelfde discipline aan duurzaamheidsdoelstellingen als aan operationele en financiële doelstellingen. De duidelijk geformuleerde ESG-agenda van de Groep vindt steeds meer erkenning bij internationale beleggers, zoals blijkt uit de grote vraag naar onze onlangs uitgegeven duurzaamheidsobligatie," aldus Marta Wrochna-Łastowska, CFO van Żabka Group.

De AAA-rating weerspiegelt zowel de volwassenheid van de Groep in het beheren van ESG-risico's als de succesvolle implementatie ervan op het gebied van bestuur, maatschappij en milieu.

Wat is de MSCI ESG-rating?

De MSCI ESG-rating, ontwikkeld door het wereldwijde analysebureau MSCI Inc., is een van de breedst erkende en meest gebruikte kaders voor het beoordelen van ESG-risico's en de volwassenheid van organisaties. De methodiek omvat een onderzoek naar zowel de blootstelling van een bedrijf aan materiële ESG-risico's op basis van het bedrijfsprofiel als het vermogen om deze risico's te beheren door middel van adequaat beleid en effectieve controles en operationele praktijken.

De beoordelingen zijn gebaseerd op een schaal van zeven punten: CCC, B, BB, BBB, A, AA en AAA. De hoogste rating, AAA, wordt toegekend aan marktleiders die niet alleen een robuust beheer van ESG-risico's laten zien, maar ook innovatieve en duurzame oplossingen invoeren die in de hele sector de norm helpen bepalen.

Meer informatie over de ESG-initiatieven van de Żabka Groep is te vinden in het jaarverslag 2024: Raport-roczny-Zabka-Group-2024.pdf

