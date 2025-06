Zabka Group riceve il rating ESG di MSCI del livello massimo di “AAA” nella sua prima valutazione internazionale

Per la prima volta, Zabka Group S.A. è stato formalmente valutato nell’ambito del modello globale di rating MSCI ESG e ha ricevuto la massima valutazione possibile (AAA) collocandosi tra il 10% delle migliori società del settore retail a livello mondiale. Questa valutazione fa seguito all’inserimento di Żabka nell’indice MSCI Poland Standard e nell’indice MSCI Global Investable Market nel marzo 2025.

POZNAŃ, Polonia, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il rating ESG di MSCI è uno dei modelli globali più riconosciuti per valutare la maturità delle performance ambientali, sociali e di governance (ESG), e riguarda oltre 17.000 emittenti in tutto il mondo.

Gli indici MSCI sono un punto di riferimento fondamentale per gli investitori istituzionali internazionali. L’inclusione di Żabka Group ne rafforza la visibilità e l’attrattiva d’investimento sui mercati dei capitali globali.

“Consideriamo il rating ‘AAA’ ESG di MSCI come un chiaro invito a rafforzare ulteriormente le nostre pratiche ESG e a sviluppare soluzioni in grado di garantire un valore duraturo dal punto di vista commerciale, sociale e ambientale. L’inserimento di Żabka negli indici MSCI rappresenta un passo importante nella nostra strategia per la creazione di valore sostenibile a lungo termine per tutti gli stakeholder.” ha dichiarato Tomasz Blicharski, Group Chief Strategy & Development Officer.

“L’ESG è un pilastro fondamentale della nostra strategia di crescita e applichiamo agli obiettivi di sostenibilità la stessa disciplina che applichiamo agli obiettivi operativi e finanziari. La ben articolata agenda ESG del Gruppo continua a essere riconosciuta dagli investitori internazionali, come dimostra la forte domanda per la nostra recente emissione di obbligazioni legate alla sostenibilità.” ha dichiarato Marta Wrochna-Łastowska, CFO di Żabka Group.

Il rating AAA riflette sia la maturità del Gruppo nella gestione dei rischi ESG sia la forza della sua implementazione in tutte le aree di governance, sociali e ambientali.

Qual è il rating ESG di MSCI?

Il rating ESG di MSCI, sviluppato dalla società di analisi globale MSCI Inc., è uno dei modelli più riconosciuti e più utilizzati per valutare l’esposizione al rischio ESG e la maturità organizzativa. La metodologia esamina sia l’esposizione di un’impresa ai rischi ESG rilevanti in base al suo profilo aziendale, sia la sua capacità di gestire tali rischi attraverso politiche, controlli e pratiche operative adeguate.

I rating sono assegnati su una scala di valutazione a sette punti: CCC, B, BB, BBB, A, AA e AAA. Il rating più alto, AAA, viene assegnato ai leader del settore che non solo dimostrano una solida gestione del rischio ESG, ma sono anche in grado di attuare soluzioni innovative e durature che contribuiscono a definire gli standard del settore.

Ulteriori informazioni sulle iniziative ESG di Żabka Group sono disponibili nella Relazione annuale 2024: Raport-roczny-Zabka-Group-2024.pdf

Fonte: Żabka Group

Ufficio stampa di Żabka Group +48 514 877 509 biuro.prasowe@zabka.pl https://zabkagroup.com/

